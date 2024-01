Vous ne croirez pas combien coûtent les sièges les moins chers pour les 49ers contre Kansas City et où les acheter

Le plus grand jeu de 2024, Super Bowl 58n’est que dans deux semaines et les fans dépensent déjà leur argent durement gagné pour billets pour le Super Bowl LVIIje où Christian McCaffrey et les 49ers de San Francisco affrontent Patrick Mahomes et Kansas City au coup d’envoi du Big Game le dimanche 11 février à 15h30 PT/18h30 HE du stade Allegiant de Las Vegas, Nevada. Le coût, même pour un seul billet, fera une grosse brèche dans votre portefeuille.

Le prix d’un billet pour le Super Bowl a toujours été prohibitif et le match de 2024 ne fera pas exception. Le match de cette année aura beaucoup d’intrigues, en particulier avec Taylor Swift à la maison pour surveiller son petit ami, l’ailier rapproché Travis Kelce, alors que Kansas City vise à répéter en tant que champion et que Mahomes cherche à ajouter plus de matériel à la boîte à trophées de son équipe. Mais que va-t-il

Les meilleures options pour les billets pourraient être les sites suivants où les prix augmenteront et diminueront en fonction de l’offre et de la demande pour le jeu. De nombreux sites proposent des services de notification pour suivre la hausse et la baisse des prix, vous pouvez donc vous y inscrire ou les obtenir maintenant avant qu’ils ne disparaissent tous :

Actuellement, le billet simple le moins cher pour le Super Bowl 58 est disponible sur Vivid Seats et coûte 6 885 $ dans le coin supérieur de la section 345, rangée 10, qui se trouve essentiellement dans les sièges pour saignement de nez. C’est également avant que des suppléments ou des frais de « commodité » ne soient ajoutés au moment du paiement. Il s’agit d’une augmentation de prix assez significative par rapport au Super Bowl de l’année dernière, où un seul siège se vendait 4 489 $. Vous pouvez obtenir légèrement meilleurs prix si vous achetez deux sièges ensemble et prévoyez d’assister au match avec un ami.

Actuellement, le billet aller simple le moins cher disponible sur StubHubqui s’avère également être une très bonne valeur en termes d’endroit où vous êtes assis et de votre vue sur le terrain, se trouve dans la section 417, rangée 12. Cela vous coûtera 6 922 $ avec les frais de vente supplémentaires.

Les billets les moins chers disponibles sur Ticketmaster sont actuellement cotés à 9 100 $ (avant les frais, qui ne sont pas répertoriés).

Si vous souhaitez vraiment profiter du jeu et que l’argent n’est pas un problème, un ticket pour assister à l’action depuis la ligne des 50 yards dans la section C112, rangée 18. coûte un peu moins de 31 000 $ pour un billet. Désormais, si vous voulez vraiment regarder avec style, les sièges les plus chers disponibles se trouvent au niveau « suite » de la Suite Est, rangées 30-35, qui coûte 49 639 $ par billet, mais ils doivent être achetés en paquet de six sièges. Si c’est ainsi que vous envisagez de procéder, il vous en coûterait 297 834 $ pour que vous et quelques amis très spéciaux assistiez au match… avant taxes et frais, bien sûr.

Si vous ne pouvez pas participer au jeu, vous pouvez toujours planifier de le regarder depuis chez vous ou depuis la maison d’un ami, comme le reste d’entre nous. Voici ce que vous devez savoir pour suivre le match en direct et quelques conseils pour le regarder gratuitement.

COMMENT REGARDER LE SUPER BOWL 58

Quoi: Super Bowl 58 (LVIII)

OMS: 49ers de San Francisco contre Kansas City | Tableau des séries éliminatoires 2024

Spectacle de mi-temps: Huissier avec des invités spéciaux

Quand: dimanche 11 février 2024. La couverture commence à 14h30 et l’heure du coup d’envoi du match aura lieu à 15h30 PT/18h30 HE (17h30 CT).

Où: Stade Allégiant | Las Vegas, Nevada

chaîne TV: CBS, ou streaming gratuit sur Paramount Plus.

Si vous disposez d’une antenne TVHD, vous pouvez regardez ce match localement sur votre affilié CBS (outil de recherche de chaînes ci-dessous). Si vous avez besoin d’en obtenir un maintenant, cette antenne HDTV de marque WAGO est actuellement le produit d’antenne HDTV le plus vendu sur Amazon. Il coûte moins de 30 $ et est expédié rapidement avec Prime.

Vous pouvez en savoir plus sur la chaîne CBS dans votre région en utilisant les outils de recherche de chaînes ici.: Comcast Xfinity, DIRECTV, Plat, Verizon Fios, Spectre/Charte, Optimum/Altice.

Comment regarder une diffusion en direct en ligne: Tu peux regardez ce match en direct GRATUITEMENT avec Fubo (essai gratuit) ou avec DirecTV Stream (essai gratuit) ou en vous inscrivant à Sling (offres promotionnelles, forfaits streaming les moins chers). Vous pouvez aussi regarde ce jeu gratuitement et découvrez plus de football et de sports professionnels de la NFL avec Paramount Plus (essai gratuit).