Parfois, maman sait vraiment mieux. Parce que c’était, en fait, le diplômé en financesa mère qui lui a suggéré pour la première fois d’explorer une vie d’instructrice alors qu’elle restait chez ses parents à Bangalore, en Inde après l’université. Mais même si elle remplissait une grande partie de ses journées de cours et d’entraînement, «je sentais que le yoga était juste pour moi.

Désireuse de suivre ses rêves de mannequinat et de comédienne, elle a tout emballé pour rencontrer une agence à Mumbia à 600 kilomètres de là et, sur un coup de tête, l’agent l’a amenée à un casting Garnier « et je l’ai réservé. Soudain, elle était un visage recherché qui parcourait le monde en tant que mannequin: «J’en ai adoré chaque instant».

Pourtant, l’idée d’ouvrir un jour un studio de yoga est restée dans son esprit et quand elle s’est engagée à un été à New York pour étudier le théâtre, elle a décidé de s’inscrire à une formation de base de 200 heures de yoga. «D’une manière ou d’une autre, mon monde a changé», se souvient-elle de la prise de conscience soudaine qu’elle ne retournerait pas à Mumbai ou à sa vie de mannequin. Avec seulement une demi-valise de vêtements, elle a trouvé un appartement et a reconstitué sa vie avec des concerts de marketing indépendants, des emplois d’acteur et, bien sûr, du yoga.

«J’ai lancé ma propre entreprise pour aider à apporter le yoga et la méditation aux entreprises à New York et j’ai co-fondé un événement de méditation pop-up appelé Mindful Morning», a-t-elle partagé. « J’ai enseigné des retraites en Italie, en Haïti et pour des milliers de personnes à Times Square. »

C’est à ce moment-là que Peloton est venu appeler ou, plutôt, s’est glissé dans ses DM – un message fortuit qui l’a amenée à rejoindre l’équipe en charge du lancement du contenu yoga et méditation de la marque. Son chemin a inclus plus de quelques rebondissements et elle embrasse chacun d’eux. «Nous écrivons notre avenir à un si jeune âge», a-t-elle expliqué. « Ses votre récit; vous êtes autorisé à le changer. Réinventez-vous autant de fois que vous le souhaitez. «