Vous ne croirez pas ce que Disha Patani a dit à propos des talents de danseur de Salman Khan dans la chanson «  Seeti Maar  »

Radhe: votre bhai le plus recherchéla chanson deSeeti Maar‘mettant en vedette Salman Khan et Disha Patani est accroché sur les lèvres du fan. Chorégraphiée par la légende de la danse et metteur en scène Prabhu Deva, la chanson a été un succès majeur parmi le public, amenant tout le monde à se déplacer sur les pas groovy de Bhai et à se casser une jambe aux marches amusantes. La chimie à l’écran du duo apparaît tandis que Salman soulève sans effort Disha comme un haltère. le Malang L’acteur est ravi d’avoir travaillé avec lui et appris son éthique de travail enthousiaste.

Parler de tirer pour Radhe avec Salman, Disha a déclaré: « C’est toujours tellement amusant de travailler avec Salman Sir quand il danse, il n’a aucun souci dans le monde, il danse vraiment comme si personne ne regardait je pense que c’est la partie de son butin et que personne ne le regarde peut faire il a vraiment des pas difficiles mais il n’a même pas dit une seule fois non pour quoi que ce soit, il a aussi beaucoup improvisé.

Elle a en outre parlé de travailler avec Prabhu Deva, « C’est comme un mélange de style sud avec du hip hop, c’était si dur et si intimidant de danser devant Prabhu Deva, je veux dire qu’il est un interprète si légendaire. »

Les efforts des acteurs semblent être récompensés et Disha est félicitée pour sa polyvalence à basculer chaque costume avec confort et à exécuter les étapes comme une danseuse professionnelle. Elle a mis le feu à la piste de danse avec sa chimie fluide avec Salman.

Avec ‘Seeti MaarAvec 32 millions de vues sur toutes les plates-formes en seulement 24 heures, elle est devenue la vidéo la plus vue au monde. La chanson était à la mode à la première place sur Twitter et dominait les tendances pendant un certain temps le premier jour.