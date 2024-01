Vous ne consommez probablement pas assez de fibres : ajoutez ces 5 aliments riches en fibres à votre assiette

Nous sommes en 2024 et nous parlons des macronutriments comme s’il s’agissait d’athlètes vedettes. Vous connaissez les protéines, les glucides et les graisses : ils attirent toute l’attention. La fibre, en revanche, passe inaperçue, mais si il faut croire les prédictions sur X (et quand ne le sont-ils pas ?), il est sur le point de gravir les échelons comme le macronutriment du jour.

Tout cela pour dire : les Américains ignorent leur apport en fibres : des recherches récentes estiment que seules 5 pour cent des Américains consomment quotidiennement la quantité recommandée de fibres dans leur alimentation. Et en négligeant ce nutriment, ils négligent certains bienfaits majeurs pour la santé.

« Les fibres présentent de nombreux avantages », déclare Kelly LeVèque, CCN, auteur et célèbre coach en santé holistique (qui a travaillé avec Jennifer Garner, Jessica Alba et Emmy Rossum. “[They include] normaliser les selles et prévenir la constipation, maintenir la santé intestinale, réduire les taux de cholestérol, l’inflammation et la tension artérielle pour soutenir la santé cardiaque globale, et aider à contrôler la glycémie et augmenter la satiété pour gérer le poids et la faim.

Qu’est-ce que la fibre ?

Techniquement, un type de glucides, « les fibres alimentaires, également connues sous le nom de fourrage grossier ou en vrac, comprennent les parties d’aliments végétaux que votre corps ne peut pas digérer ou absorber », explique LeVeque. « Contrairement à d’autres composants alimentaires, comme les graisses, les protéines ou [other] les glucides – que votre corps décompose et absorbe – les fibres ne sont pas digérées par votre corps.

Même si le corps ne digère pas lui-même les fibres, leur présence dans votre alimentation aide votre système digestif à fonctionner au mieux, explique Maggie Berghoffinfirmière praticienne en médecine fonctionnelle et auteur de Manger pour se régaler.

Selon LeVeque, cela est dû au fait que les fibres agissent comme un prébiotique, favorisant la croissance et la santé des bonnes bactéries dans l’intestin. « Le tractus gastro-intestinal humain abrite une communauté complexe de micro-organismes, collectivement connus sous le nom de microbiote intestinal ou microbiome. Cette communauté comprend diverses bactéries, champignons, virus et autres microbes », dit-elle. “Lorsque nous consommons des fibres alimentaires, elles se déplacent vers le côlon sans être digérées, où elles deviennent une source de nutrition pour le microbiote intestinal.”

Pour devenir scientifique très rapidement, LeVeque explique que les fibres non digérées sont converties en acides gras à chaîne courte (AGCC) dans l’intestin. « Ces AGCC… jouent un rôle essentiel dans le soutien de la santé intestinale et globale, car ils agissent comme une source d’énergie, maintiennent la fonction de barrière intestinale, combattent l’inflammation et soutiennent notre système immunitaire », dit-elle.

Quelle est la différence entre les fibres insolubles et solubles ?

Il existe deux types de fibres alimentaires : solubles et insolubles, et chacune a un rôle à jouer.

« Les fibres solubles attirent l’eau et se transforment en gel pendant la digestion. Cela ralentit la digestion », explique LeVeque. Vous pouvez trouver des fibres solubles dans des aliments comme les haricots, les lentilles, les noix et certains fruits et légumes.

Les fibres insolubles, quant à elles, « ajoutent du volume aux selles et les déplacent plus rapidement dans l’estomac et les intestins », explique LeVeque. Les fibres insolubles sont riches en aliments, notamment les grains entiers, les légumes et le son de blé.

Les bienfaits des fibres pour la santé

Comme mentionné, les fibres alimentaires sont excellentes pour votre intestin : elles maintiennent vos selles régulières et aident à prévenir les ballonnements et les malaises gastro-intestinaux.