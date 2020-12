Si vous n’êtes toujours pas croyant, lire les statistiques sur la qualité de l’air et la pollution de la plupart des villes indiennes, en particulier pendant les mois d’hiver, vous en fera un. Et vous devriez lire ces statistiques. Parce que c’est l’air que vous respirez. La réalité est que les purificateurs d’air pour les maisons ne sont plus considérés comme un luxe. Il est maintenant devenu une nécessité – tout aussi essentiel qu’un purificateur d’eau. Cette année, il y a une nouvelle tournure mortelle. Les scientifiques affirment qu’une exposition à long terme à la pollution atmosphérique augmente le risque de mourir au cas où une personne attraperait le coronavirusou infection à COVID. Une étude publiée dans Cardiovascular Research par la Société européenne de cardiologie publiée le mois dernier suggère que plus une personne a été exposée à la pollution de l’air, moins elle a de chances de pouvoir combattre le virus COVID. Les chiffres sont inquiétants. La recherche indique qu’environ 15% des décès dans le monde COVID-19[feminine pourrait être attribuée à une exposition à long terme à la pollution atmosphérique. En Europe, cette proportion était d’environ 19%, en Amérique du Nord de 17% et en Asie de l’Est d’environ 27%.

Ajoutez à la pollution et aux assassins mortels en suspension dans l’air tels que les virus, il y a le problème des polluants intérieurs et de la poussière. Nous ne réalisons tout simplement pas à quel point l’air intérieur est pollué, une fois que l’air extérieur extrêmement pollué pénètre et se mélange au cocktail de polluants à l’intérieur – poussière, composés organiques volatils, dioxyde de carbone, squames d’animaux, fumée de cuisine et plus encore. Nous sentons que l’air à l’intérieur de nos maisons est propre et sûr. Ça ne l’est pas. Vendu sur l’idée de purificateurs d’air pour votre maison? Dans une conversation avec News18, Michael Leat, ingénieur de conception chez RDD Environmental Care, Professional and Lighting chez Dyson, partage ses idées sur ce qui se passe dans le développement d’un purificateur d’air, les filtres, si les purificateurs d’air peuvent être personnalisés pour différentes régions du monde. , la nouvelle technologie Cryptomic dans les purificateurs d’air Dyson ainsi que le débat sur la meilleure méthode de test.

Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe dans le développement du produit pour un purificateur d’air qui est censé fonctionner aussi bien dans différentes parties du monde, avec des niveaux de pollution de l’air et de polluants intérieurs extrêmement variables?

Les machines Dyson sont conçues pour fonctionner efficacement partout dans le monde, indépendamment de la topographie ou des conditions climatiques locales. En ce qui concerne la pollution de l’air, Delhi et certaines autres villes de l’Inde ont l’un des IQA les plus élevés que nous ayons jamais enregistrés. Ainsi, lorsque nous essayons de nous assurer que nos purificateurs d’air fonctionnent partout dans le monde, la performance de la qualité de l’air à New Delhi devient la limite supérieure pour nous informer des niveaux que nous devons égaler en termes d’amélioration de nos solutions.

Alors que Dyson est entré dans la purification de l’air en 2016, nous avons commencé avec les ventilateurs sans pales en 2009 qui n’avaient pas de capacités de purification de l’air. Alors que les ventilateurs sans lame sont devenus un design emblématique, ils nous ont également permis de projeter de l’air à grande vitesse à travers la pièce sans l’effet de hachage que vous obtenez généralement des fans. Lorsqu’il s’agissait de développer la purification, nous avons dû considérer ce que nous voulions d’un purificateur d’air, pour proposer une méthodologie qui fonctionnera le mieux dans tous les scénarios. La méthodologie que nous avons pu développer, a suivi la trilogie «Sense», «Capture»; et «Projet». En termes de détection, nous voulons que la machine soit intelligente et intelligente, qu’elle détecte la pollution et réagisse automatiquement, tout en s’éteignant une fois la pièce nettoyée; en termes de captage, nous voulions disposer de la meilleure technologie de filtration disponible pour garantir que nos filtres entièrement scellés captent toutes les particules et les gaz qui traversent la machine; et enfin, pour la projection, nous devions nous assurer que nous projetons vraiment cet air pur que nous avons maintenant filtré dans toute la pièce, plutôt que juste l’air qui se trouve à proximité du purificateur lui-même.

Les ingénieurs de Dyson ont calibré les capteurs à l’intérieur des machines avec des lecteurs de particules scientifiques. Une gamme de 30 capteurs Dyson ont été installés aux côtés des laboratoires de surveillance de la qualité de l’air du King’s College de Londres et de l’Université de Pékin à Pékin pour comprendre comment les capteurs Dyson réagissent et s’assurer qu’ils fournissent le même retour d’information que les équipements académiques de pointe. Les capteurs ont été laissés fonctionner à l’extérieur dans des boîtes pendant 6 mois sur 3 saisons dans des conditions sales, chaudes, humides et glaciales pour recueillir des informations de fonctionnement à long terme. La collecte de 288 données par seconde a donné aux ingénieurs de Dyson plus de 5 milliards de points de données à analyser et a permis d’appliquer l’étalonnage le plus efficace possible à la nouvelle génération de machines.

Est-il possible de personnaliser le même purificateur pour les besoins locaux? Comme peut-être différents types d’options de filtre pour la poussière, la fumée, etc.?

Nous testons nos produits en utilisant différents polluants, particules et gaz. Nous utilisons des particules de différentes tailles pour nous assurer que, quel que soit le défi de la pollution, la technologie Dyson sera en mesure de purifier la vaste gamme de polluants courants. De 0,1 pm à 2,5 pm, ainsi que les plus grosses particules, et bien sûr les gaz comme les COV, y compris le formaldéhyde et le NO2. Les tests représentent une part importante de la recherche et du développement.

POLAR vs CADR – qui est plus proche de la façon dont nous utilisons les purificateurs dans nos maisons?

Un score CADR est le moyen le plus couramment utilisé par un consommateur pour choisir entre les purificateurs. Il prétend évaluer les performances en fonction de l’efficacité de la filtration tout en prétendant démontrer les performances d’une salle complète. Cependant, les méthodologies standard actuelles de l’industrie ne représentent pas les maisons du monde réel, et comme les scores CADR sont fortement basés sur la taille de la chambre d’essai, cela signifie que ces scores ne reflètent pas les performances que la plupart des consommateurs verraient chez eux. Ces normes de test actuelles imposent que les tests pour générer des cotes CADR soient effectués dans une chambre compacte de seulement 12 m2, avec un ventilateur supplémentaire pour faire circuler l’air, et un seul capteur pour mesurer la qualité de l’air, ce que nous pouvons voir n’est pas du tout représentatif de l’environnement moyen du salon.

C’est pourquoi nous avons conçu le test POLAR pour les purificateurs d’air, en tenant compte de plus grandes dimensions des pièces et de la capacité d’une machine à la purifier sans ventilateur supplémentaire. Dans le laboratoire POLAR, huit capteurs dans les coins de la pièce et un capteur au centre recueillent des données sur la qualité de l’air toutes les 5 secondes, détectant des particules de pollution de l’air intérieur 300 fois plus étroites qu’un cheveu humain. L’analyse des données des neuf capteurs permet aux ingénieurs de Dyson de s’assurer que les purificateurs d’air Dyson offrent une performance de nettoyage uniforme dans toute la pièce, de sorte que nous nous retrouvons avec une pièce uniformément nettoyée avec un niveau de pollution de l’air réduit dans toute la pièce, au lieu de simplement autour du purificateur d’air. Éduquer le public sur le problème de la pollution atmosphérique n’est que la moitié de la solution. Il est également important de concevoir les bonnes solutions qui fonctionnent dans les foyers des gens, et pas seulement pour fonctionner selon certaines normes de test qui ne sont plus pertinentes.

Qu’est-ce que la technologie Dyson Cryptomic? Peu de gens s’inquiètent du formaldéhyde…

Le formaldéhyde est incolore, mais un gaz potentiellement nocif avec des propriétés réactives élevées. De nombreux articles ménagers de tous les jours peuvent émettre du formaldéhyde, y compris les produits en bois pressé, les antiseptiques et les agents de nettoyage, les tapis, les tissus à pressage permanent, les cigarettes, les cosmétiques, les peintures et les vernis. La présence de formaldéhyde peut entraîner des effets indésirables tels que larmoiement; sensations de brûlure dans les yeux, le nez et la gorge; tousser; respiration sifflante; la nausée; et une irritation cutanée.

La technologie Dyson Cryptomic a été mise au point par les chimistes et ingénieurs de Dyson, qui détruit le formaldéhyde en continu au niveau moléculaire, en transformant ce gaz potentiellement nocif en petites quantités d’eau et de dioxyde de carbone. Le dégazage de formaldéhyde n’est pas un problème ponctuel. Pour comprendre l’air que nous respirons à l’intérieur, les ingénieurs de Dyson et SGS China, un établissement indépendant de tests avancés, ont mené une étude sur la qualité de l’air intérieur des maisons de Delhi NCR à l’aide de la technologie Dyson. L’étude a révélé que la quantité moyenne de formaldéhyde était de 169,1 mg / kg, tandis que la valeur maximale dans une maison était de 649 mg / kg.

Dyson a investi 1 million de livres sterling dans la construction du Priestley Lab à Malmesbury, au Royaume-Uni, afin de permettre à l’équipe d’ingénierie de contester les performances continues de la nouvelle technologie Dyson Cryptomic. Cette installation d’essai à la pointe de la technologie est équipée de 10 détecteurs de gaz très sensibles capables de capter 19 gaz dangereux différents, dont le formaldéhyde, le dioxyde d’azote et l’ammoniac. Pour s’assurer que l’oxydation catalytique du formaldéhyde est sûre et robuste en laboratoire comme à votre domicile, notre équipe de chimistes est allée au-delà des normes de l’industrie et a réalisé 50 tests individuels avec différentes combinaisons chimiques et conditions thermiques. Les combinaisons de produits chimiques ont été délibérément sélectionnées pour être représentatives de 200 polluants communs de l’air intérieur.

La nouvelle technologie Dyson Cryptomic a un revêtement catalytique unique, avec la même structure que le minéral Cryptomelane. Ses milliards de tunnels de la taille d’un atome ont la taille et la forme optimales pour piéger et détruire le formaldéhyde, le décomposant en de minuscules quantités d’eau et de CO2.2

Nous avons vu Dyson progresser de l’offre de filtres monobloc / combinés à la séparation des couches HEPA et de charbon actif. Y a-t-il une raison à ce changement?

Le passage à une conception de filtre en deux parties nous a permis d’améliorer les purificateurs Dyson sous deux angles: la performance et la durabilité. Premièrement, le remplacement du filtre combiné par des filtres HEPA individuels et des filtres à charbon actif nous a permis d’améliorer les performances de purification des particules et des gaz. En utilisant un filtre à charbon séparé, Dyson a été en mesure de maximiser la quantité de charbon actif utilisée dans nos filtres pour améliorer les performances de purification des gaz, des odeurs et des composés organiques volatils.

Deuxièmement, en séparant les filtres, les utilisateurs peuvent remplacer le filtre HEPA ou le filtre à charbon séparément pour maximiser la durée de vie utile des deux filtres. Les utilisateurs peuvent vérifier la durée de vie restante de chaque filtre à l’aide de l’écran du produit ou de l’application Dyson Link. En remplaçant les filtres séparément, les performances de purification des particules et des gaz sont maximisées tout en réduisant les déchets de filtre.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui est toujours assis sur la clôture sur le besoin de purificateurs d’air chez lui?

Avant de travailler chez Dyson, j’étais également sceptique quant à savoir si j’avais besoin de purificateurs d’air dans ma maison. J’ai grandi dans la campagne anglaise où la qualité de l’air extérieur est généralement très bonne. Lorsque j’ai rejoint l’équipe de conception des purificateurs d’air en 2017, j’ai commencé à utiliser les purificateurs d’air Dyson à la maison. J’ai eu le rhume des foins depuis l’enfance et j’ai été converti lorsque j’ai constaté que mes allergies étaient considérablement réduites lors de l’utilisation de purificateurs d’air. Au fur et à mesure que la recherche sur la qualité de l’air intérieur progressait, nous comprenons désormais mieux que les sources de mauvaise qualité de l’air intérieur nous affectent tous, peu importe où nous vivons.

L’un des plus grands mythes concernant la pollution de l’air est que vous en êtes à l’abri lorsque vous êtes à l’intérieur. À mesure que nos maisons deviennent de plus en plus scellées, il peut sembler que nous éliminons la pollution. Mais en vérité, nous le fermons. Que nous dormions, travaillions, cuisinions ou faisons de l’exercice, nous passons maintenant 90% de notre temps à l’intérieur, respirant un air potentiellement sale.

Si le problème de la pollution extérieure est très bien compris, on ne peut pas en dire autant de la qualité de l’air intérieur. Que ce soit le smog à Delhi, où vous voyez les niveaux extrêmes de PM 2,5; ou la pollution de l’air en Chine et en Thaïlande, ou les incendies de forêt en Australie ou en Californie; ou la saison de la poussière jaune en Corée, tout le monde est très conscient de ces problèmes. Cependant, la qualité de l’air intérieur n’est pas très bien comprise par le public et il est donc difficile pour les gens de pouvoir mesurer facilement la qualité de l’air à l’intérieur de leur maison.

Il y a aussi d’autres mythes que nous rencontrons où les gens pensent que parce qu’ils ont grandi dans un environnement pollué, ils y sont immunisés; qui malheureusement n’est étayée par aucune preuve médicale. Chaque jour, notre corps absorbe plus d’air que toute autre substance. Nous prenons de 17 000 à 30 000 respirations par jour. Un adulte normal absorbe 10 000 litres d’air par jour, soit 6,25 litres d’air par minute. Chaque respiration aspire entre 5 et 50 millions de particules polluantes dans nos poumons. Aux gardiens de clôture, je dirai simplement que vous ne boirez jamais sciemment de l’eau sale. Alors, pourquoi voudriez-vous un critère différent pour l’air?