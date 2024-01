« Vous n’avez rien à dire ? » : un journaliste de l’AP met un responsable de Biden dans un mixeur et le laisse bégayer

Le journaliste d’Associated Press, Matt Lee, a laissé un responsable du Département d’État balbutier jeudi à propos de la destruction par Tsahal d’une université à Gaza.

L’armée israélienne a détruit l’Université Al-Israa, la dernière université de Gaza, alors que la nation continue de mener une guerre contre le Hamas. selon au National. Des images publiées par Nicola Perugini, professeur agrégé, montrent l’université en train d’exploser.

L’armée israélienne vient de faire exploser l’Université de Palestine dans la ville de Gaza avec 315 mines. Toutes les universités de Gaza ont été endommagées ou détruites. Nous avons besoin d’un boycott universitaire total. pic.twitter.com/nNStUTBc9e – Nicola Perugini (@PeruginiNic) 17 janvier 2024

Lee a insisté auprès du porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, sur les détails de la démolition.

« On dirait qu’ils contrôlent la démolition. Cela ressemble à ce que nous faisons ici dans ce pays lorsque nous démolissons un vieil hôtel ou un stade. Et tu n’as rien à dire ? Vous n’avez rien à dire à ce sujet, je veux dire, pour faire ce genre d’explosion, vous devez être là-dedans, vous devez déposer les explosifs et cela demande beaucoup de planification et de préparation et s’il y a une menace depuis cette installation particulière, ils n’auraient pas pu le faire », a déclaré Lee.

«Alors, j’ai vu la vidéo. Je peux vous dire que c’est une question que nous discutons avec le gouverneur d’Israël, comme nous le faisons souvent lorsque nous voyons… » commença Miller.

“Eh bien, augmenter comme quoi ?” Intervint Lee.

“Poser des questions et découvrir quelle est la situation sous-jacente, comme nous le faisons souvent lorsque nous voyons des rapports de cette nature, mais je ne suis pas en mesure de caractériser les faits réels sur le terrain avant d’entendre cette réponse”, a déclaré Miller. (EN RELATION : « Malhonnête jusqu’à l’extrême » : un journaliste laisse Biden Spox bégayer pour expliquer le transfert d’argent en Iran)

“Ouais, mais tu as vu la vidéo”, a déclaré Lee.

“J’ai vu la vidéo, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas…” balbutia-t-il.

“Cela ressemble à un pont en train d’imploser ou quelque chose du genre”, a poursuivi Lee.

Le responsable du Département d’État a déclaré qu’il ignorait ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient placé sous le bâtiment pour provoquer l’explosion. Lee a continué à insister pour savoir si la destruction de l’université était « troublante » pour le Département d’État.

« Nous sommes toujours troublés par toute dégradation de toute structure civile à Gaza, mais sans connaître les circonstances réelles sous-jacentes, j’hésite un peu – je pense pour des raisons qui devraient être compréhensibles – à porter un jugement définitif sur cette question depuis cette tribune. » Miller a répondu.

L’armée israélienne aurait détruit plus de 350 écoles à Gaza et sa bibliothèque publique, selon The National.

Regardez Lee s’affronter avec Miller au sujet de l’utilisation par l’Iran de fonds non gelés pour parrainer le groupe terroriste Hamas :

Regardez un autre échange difficile entre Lee et Miller :