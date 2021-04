Bien que l’Internal Revenue Service ait envoyé des millions de chèques de relance à plus de 160 millions d’Américains, certains attendent toujours leurs premiers chèques de relance.

Si vous n’avez pas encore reçu un ou l’un des trois chèques de relance malgré votre éligibilité, voici quelques étapes à suivre pour obtenir les fonds.

Suivez l’état de votre paiement

L’IRS dispose d’un service pratique appelé l’outil Get My Payment, qui vous permet de vérifier où se trouve votre paiement tout au long du processus.

Mais attention, cet outil ne fonctionne que si vous manquez votre troisième test de stimulation.

Il indiquera quand le paiement a été traité et sous quelle forme vous le recevrez: chèque, dépôt direct ou par carte de débit.

De plus, s’il y a un problème avec vos informations, l’outil vous demandera de remplir les informations en ligne ou de soumettre les informations manquantes.

Si vous voyez un message affichant «Statut de paiement non disponible», ne vous inquiétez pas! Cela signifie probablement que le paiement est en cours de traitement.

Si vous manquez le premier ou le deuxième paiement, vous devez trouver les lettres de l’IRS indiquant la date à laquelle les paiements ont été libérés ou déposés, ou vous pouvez créer un profil en ligne avec l’IRS si vous ne parvenez pas à localiser les lettres.

Demander un crédit de remise de récupération

Si vous ne parvenez pas à obtenir une mise à jour de l’état des vérifications de relance, il existe encore d’autres options, comme le dépôt d’un crédit de remise de récupération.

Étant donné que les chèques de relance sont essentiellement des crédits d’impôt accordés avant votre déclaration de revenus, vous pouvez réclamer les chèques manquants dans votre déclaration de revenus.

Si vous n’avez pas reçu le premier ou le deuxième paiement – ou si vous avez reçu moins que le montant total auquel vous avez droit – vous pouvez demander le crédit dans vos déclarations de revenus 2020, même si vous ne produisez normalement pas.

Cela signifie que vous devez additionner le montant des paiements que vous avez reçus afin de déterminer le crédit auquel vous auriez autrement été admissible sur vos retours.

Contactez votre banque ou votre fiscaliste

Si tout le reste échoue, vous pouvez corriger vos informations personnelles avec votre banque ou votre représentant fiscal et leur demander de s’assurer que l’IRS a bien envoyé les paiements au bon compte.

Communiquez avec votre banque ou votre préparateur de déclarations pour savoir s’il y a eu une tentative pour que ces paiements vous soient envoyés par dépôt direct ou par carte directe prépayée.

De même, vérifiez deux fois et trois fois toutes les informations que vous avez remplies pour vous assurer qu’elles sont correctes et, dans le dernier cas, contactez l’IRS et le service postal des États-Unis pour vous assurer qu’ils ont également vos informations correctes dans leurs fichiers.

Déposer une trace de paiement

Si vous n’avez toujours pas de chance, vous pouvez déposer un suivi de paiement, ce qui vous permettra de suivre votre paiement si vous n’en avez pas encore reçu un malgré que l’IRS ait déclaré avoir libéré votre paiement.

Une trace de paiement fonctionne si l’outil IRS Get My Payment indique que votre stimulus a été émis mais que vous ne l’avez jamais reçu, ou si vous avez reçu une lettre de l’IRS indiquant que votre paiement a été envoyé, mais que vous ne l’avez toujours pas reçu.

Vous pouvez demander un suivi de paiement en appelant l’IRS au 800-919-9835 et en parlant avec un agent ou en utilisant le système automatisé.

Vous pouvez également envoyer un fax ou poster un formulaire 3911 rempli, une déclaration du contribuable concernant le formulaire de remboursement à l’IRS.

L’agence note que si vous avez produit une déclaration conjointe de mariage, vous ne pouvez pas démarrer la trace via le système automatisé.