Vous croisez toujours les doigts qu’un deuxième paiement de relance apparaîtra bientôt?

Malheureusement pour ceux qui n’ont pas encore reçu d’argent, le dernier déploiement des secours ne s’étalera pas comme nous l’avons vu l’année dernière lorsque certaines personnes ont reçu de l’argent de relance en avril et d’autres l’ont vu en mai ou juin.

Nous avons une très courte fenêtre en janvier pour repérer une grande partie de cet argent de relance maintenant.

En conséquence, une deuxième vérification de relance pourrait ne jamais arriver pour certaines familles en difficulté. Finalement, ils verront un soulagement, mais ce ne sera pas le genre d’aide que beaucoup attendent. Et ils devront produire une déclaration de revenus 2020 pour voir l’argent.

Pour certaines personnes, ce ne sera pas de l’argent supplémentaire qui arrivera à l’improviste et pourra être facilement dépensé demain.

Cette fois-ci, l’Internal Revenue Service, conformément à la loi, doit émettre les derniers paiements d’impact économique d’ici le 15 janvier. La loi de crédits supplémentaires de 2021 pour la réponse et le soulagement du coronavirus a fixé la date limite pour l’envoi des derniers paiements.

Le dernier stimulus a une courte fenêtre pour arriver par dépôt direct, chèque papier ou une carte de débit liée au gouvernement.

Les paiements ont commencé à sortir la dernière semaine de décembre et se poursuivront jusqu’au début de janvier, selon Luis D. Garcia, un porte-parole de l’IRS.

L’IRS a déclaré vendredi que plus de 100 millions de paiements de relance avaient été déposés directement sur des comptes bancaires.

« Pour ceux qui n’ont pas encore reçu de dépôt direct », a déclaré vendredi l’IRS, « ils devraient continuer à surveiller leurs comptes bancaires pour un dépôt dans les prochains jours ».

L’IRS et le Trésor travaillent avec des entreprises de préparation de déclarations de revenus pour corriger un problème impliquant certains paiements envoyés à de mauvais comptes bancaires, et de nombreuses personnes pourraient finir par voir des dépôts directs à la suite de ces efforts.

Jeudi, le département du Trésor et l’IRS ont annoncé qu’ils avaient commencé à envoyer à certaines personnes environ 8 millions de cartes de débit prépayées, appelées carte de paiement à impact économique. La carte est parrainée par le Bureau of the Fiscal Service et est émise par l’agent financier du Trésor, MetaBank. L’IRS a déclaré que l’agence ne déterminait pas qui recevait une carte de débit prépayée.

Des informations sur ces cartes sont disponibles sur EIPcard.com.

Jeudi également, le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a rappelé aux résidents et aux exploitants de maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins que les paiements d’impact économique appartenaient à la personne nommée sur le chèque, et non à l’organisation fournissant des soins.

La Federal Trade Commission a rapporté que certaines maisons de soins infirmiers et communautés de vie assistée recevaient la première série de paiements de leurs résidents l’année dernière, en particulier ceux sur Medicaid. « Les résidents auraient été contraints de signer leurs chèques à l’établissement dans lequel ils étaient logés », selon le bureau de l’AG.

Un peu d’argent continuera dans la semaine prochaine environ pour aller aux personnes qui en ont besoin après la récession induite par le COVID-19.

Mais si vous n’obtenez pas bientôt une carte de débit, un chèque ou un dépôt direct, eh bien, vous êtes seul.

Qu’est-ce que le crédit de remise de récupération?

Les contribuables devront produire une déclaration de revenus fédérale de 2020 pour demander le crédit de remboursement de récupération s’ils n’ont pas reçu l’argent ou s’ils ont reçu moins d’argent qu’ils ne sont admissibles à obtenir, par exemple si le stimulus d’un enfant n’était pas inclus dans le paiement.

Le crédit de remboursement de récupération réduira le montant qu’ils doivent sur leur déclaration de revenus de 2020 ou augmentera leur remboursement d’impôt en mars, en avril ou plus tard.

Le crédit de remboursement de récupération est inscrit à la ligne 30 du formulaire 1040 pour l’année d’imposition 2020.

Mark Luscombe, analyste principal de Wolters Kluwer Tax & Accounting, a déclaré que les contribuables seraient en mesure de calculer le crédit dû en fonction de leur revenu 2020 et de leur situation familiale.

Les deuxièmes paiements peuvent aller jusqu’à 600 $ pour les personnes admissibles et jusqu’à 1 200 $ pour un couple marié qui produit une déclaration conjointe sans enfants. Un supplément de 600 $ est ajouté au dernier versement, par exemple, pour chaque enfant admissible âgé de 16 ans et moins.

Si vous avez reçu moins d’argent – ou n’avez pas reçu ce chèque ou ce dépôt direct – avant de produire une déclaration de revenus, vous devrez vous tourner vers la ligne 30 sur le 1040 pour résoudre les problèmes et vous aider à réclamer ce qui vous est dû.

La bonne nouvelle pour certains est que si vous avez déjà reçu plus d’argent de relance que ce à quoi vous auriez pu prétendre en fonction de votre situation 2020, vous n’avez pas à rembourser la différence, a déclaré Luscombe.

Une mise en garde: les personnes décédées ne sont pas admissibles au stimulus, a déclaré Luscombe. Il a noté que la législation la plus récente, qui a été signée par le président Donald Trump le 27 décembre, stipule spécifiquement que ceux qui sont décédés en 2019 ou avant ne sont pas couverts et que leurs paiements doivent être retournés au gouvernement fédéral.

L’argent de relance est-il imposable?

Certaines personnes craignent de payer des impôts sur les paiements de relance, mais elles ne le feront pas. La première et la deuxième série de fonds de relance ne seront pas traitées comme un revenu imposable. (Les indemnités de chômage sont imposables.)

Un autre avantage: les contribuables qui ont reçu le bon montant de relance l’année dernière pour le premier tour et cette année pour le second n’ont pas à se préoccuper de compléter le crédit de récupération sur la déclaration de revenus 2020.

Quand il s’agit de préparer la paperasse, vous voudrez déterrer l’avis IRS 1444 pour le montant du paiement de relance que vous avez reçu en 2020. Et la deuxième ronde de paiements serait décrite dans l’avis 1444-B.

Le crédit de remise de récupération serait réduit de tout paiement d’impact économique que vous avez déjà reçu. Vous utiliseriez une feuille de calcul de crédit de récupération pour déterminer le montant du crédit.

Déterminez d’abord si vous êtes éligible. Vous ne pouvez pas accéder au crédit de remise de récupération si vous êtes considéré comme une personne à charge sur la déclaration de revenus d’une autre personne, par exemple.

Les limites de revenu s’appliquent au crédit. L’admissibilité aux paiements commence à disparaître progressivement à un revenu brut ajusté de 75 000 $ pour les déclarants uniques et de 150 000 $ pour les déclarants conjoints.

Le paiement de stimulation est réduit de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu gagné au-dessus des seuils. Par exemple, un couple gagnant plus de 174 000 $ ne recevra pas un deuxième paiement de relance – ce qui se compare au seuil de 198 000 $ avec les premiers paiements plus élevés qui ont commencé à 2 400 $ pour les couples mariés sans enfants.

Les célibataires qui gagnent plus de 87 000 $ ne recevraient pas de fonds de relance maintenant.

Un point important à noter: vous voudriez produire une déclaration de revenus fédérale 2020, même si vous n’êtes pas obligé de produire une déclaration pour obtenir ce remboursement de récupération. La même chose est vraie, bien sûr, si vous êtes admissible à des choses comme le crédit d’impôt sur le revenu gagné pour les travailleurs à faible revenu ou à d’autres crédits.

«Si vous avez reçu un paiement partiel, vous pourrez peut-être réclamer davantage sous la forme d’un crédit de remboursement de récupération lorsque vous produisez vos impôts 2020», a déclaré Lisa Greene-Lewis, comptable publique certifiée et experte fiscale pour ImpôtRapide.

«Si vous avez reçu trop», dit-elle, «l’IRS dit que vous n’avez pas à le rembourser».

Il est toujours possible de vérifier si l’IRS vous envoie le deuxième stimulus maintenant. Voir «Obtenir mon paiement» sur IRS.gov.

De nombreux consommateurs qui sont allés sur ce site, cependant, ont trouvé que certains messages IRS n’étaient pas clairs. Beaucoup se demandent ce que cela signifie si l’outil IRS dit: « Statut de paiement n ° 2 – Non disponible. » Cela signifie-t-il que vous n’êtes pas admissible?

L’IRS a déclaré que la déclaration signifie que vous ne recevrez pas de deuxième paiement d’impact économique par dépôt direct ou par courrier. Vous allez devoir utiliser ce crédit de remise de récupération.

Et, oui, cela signifie que vous devez attendre encore plus longtemps pour le soi-disant argent de secours. Ce n’est pas vraiment une nouvelle réconfortante, surtout pour de nombreux contribuables qui m’ont dit à plusieurs reprises la semaine dernière qu’ils avaient reçu leur premier paiement de relance sans accroc. Ils ne savent pas ce qui ne va pas maintenant.

L’IRS affirme: «L’IRS travaille d’arrache-pied pour délivrer rapidement le deuxième paiement d’impact économique, comme l’exige la loi, tout en se préparant pour la prochaine saison de déclaration de revenus 2021. En raison du calendrier réduit, l’IRS est incapable de réémettre et de poster les chèques et encourage plutôt les gens à produire leur déclaration de revenus 2020 par voie électronique pour demander et recevoir le crédit de remboursement de récupération le plus rapidement possible. »

Est-ce que certaines personnes voient cet argent après des pépins?

L’IRS a noté vendredi que certains bénéficiaires qui utilisaient des prêts d’anticipation de remboursement ou des produits similaires pouvaient avoir leur paiement dirigé vers le compte bancaire temporaire créé lors de la production de leur déclaration de revenus 2019.

« L’IRS et les partenaires de l’industrie fiscale prennent des mesures immédiates pour rediriger les paiements de relance vers le bon compte pour les personnes touchées. L’IRS prévoit que de nombreux contribuables supplémentaires recevront des paiements suite à cet effort. »

Les efforts visant à régler ce problème se poursuivaient vendredi, de sorte que de nombreux contribuables continuent de semer la confusion. Et vous ne verrez peut-être pas toujours la bonne réponse en utilisant l’outil «Obtenir mon paiement» sur IRS.gov.

« Pour les contribuables qui ont vérifié Get My Payment et reçu une réponse indiquant qu’un dépôt direct devait être envoyé sur un compte qu’ils ne reconnaissent pas, l’IRS leur conseille de continuer à surveiller leurs comptes bancaires pour les dépôts », a déclaré vendredi l’IRS.

« L’IRS souligne que les informations que les contribuables voient dans l’outil Obtenir mon paiement, y compris les numéros de compte et les dates de dépôt potentielles, peuvent ne pas afficher un numéro de compte précis alors que nous continuons à travailler sur les mises à jour. »

Du côté positif, plusieurs contribuables qui ont eu des problèmes au début de janvier m’ont dit plus tard cette semaine qu’ils avaient fini par recevoir un dépôt direct de leur deuxième paiement de relance après tout.

Ces consommateurs ont fait préparer leurs déclarations de revenus via H&R Block et ont choisi de déduire leurs frais de préparation de déclarations de leurs remboursements d’impôt. Mais une partie de ce processus a entraîné des retards dans le déploiement des mesures de relance.

Les entreprises de préparation de déclarations ont créé des comptes bancaires temporaires afin que les remboursements puissent être envoyés à ces comptes, les frais peuvent être déduits et le client reçoit ensuite le remboursement en espèces.

Ces comptes sont souvent fermés ou inactifs après la saison des impôts, de sorte que lorsque l’IRS a envoyé de l’argent sur ces comptes, l’argent devait être renvoyé au Trésor américain.

Les sources de l’industrie de Jackson Hewitt, par exemple, estiment que l’IRS a envoyé par inadvertance des paiements de relance à plus de 13 millions de comptes bancaires qui ne sont plus ouverts ou valides depuis longtemps.

Des millions de paiements de relance ont connu des ralentissements en raison de ces types de comptes inactifs.

H&R Block a déclaré qu’il travaillerait pour acheminer la deuxième série de fonds de relance aux clients via le dépôt direct sur leurs comptes bancaires ou leurs cartes de débit prépayées.

ImpôtRapide affiché en ligne: «Malheureusement, à cause d’une erreur IRS, des millions de paiements ont été envoyés aux mauvais comptes et certains peuvent ne pas avoir reçu leur paiement de relance.

«Nous avons travaillé sans relâche sur une solution avec le Trésor et l’IRS. En conséquence, nous nous attendons maintenant à ce que dans quelques jours l’erreur soit corrigée et que les paiements de relance commencent à être déposés sur les bons comptes bancaires. a confirmé avec les informations de l’IRS qu’ils disposent de toutes les opérations bancaires appropriées pour nos clients », selon la déclaration en ligne.

Si vous rencontrez toujours des accrocs et des snafus, n’oubliez pas le crédit de remise de récupération.

Ceux qui se retrouvent sans argent de relance – du premier ou du deuxième tour – doivent se tourner vers le crédit de remise de récupération sur la ligne 30 sur le 1040 en dernier recours.

Malheureusement, cela pourrait signifier que certaines personnes confrontées à des difficultés financières devront attendre la première semaine de mars pour voir leur argent de relance.

Les contribuables qui demandent le crédit d’impôt sur le revenu gagné et le crédit d’impôt supplémentaire pour enfants doivent faire face à des délais légaux, même s’ils déposent leur déclaration dès le début de la saison des impôts.

L’IRS a noté, à partir d’une mise à jour en ligne du 5 janvier, que le remboursement de l’EITC peut être attendu « dès la première semaine de mars si vous produisez votre déclaration en ligne, vous choisissez d’obtenir votre remboursement par dépôt direct et nous n’avons trouvé aucun problème avec votre retour.

