Vous n’avez pas pu venir au Zehnder’s Snowfest ? Voir les sculptures terminées ici.

FRANKENMUTH, MI — Même si le Snowfest de Zehnder est terminé, il est encore possible de voir les dernières sculptures sur neige réalisées par les 33 équipes.

L’événement annuel populaire a eu lieu du mercredi 24 janvier au dimanche 28 janvier.

Des milliers de personnes ont visité la « Petite Bavière » du Michigan pour voir tous les efforts acharnés des concurrents consacrés aux sculptures de neige et de glace.

Le concours de sculpture sur neige de classe mondiale a débuté le lundi 22 janvier et s’est terminé samedi à 10 heures.

Le concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan a débuté mercredi à 17 heures et s’est terminé à 10 heures samedi.

De nombreuses récompenses ont été remises aux concurrents samedi à 14 heures.

Le lauréat du concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan est la sculpture « Go Lions » réalisée par Andrew Brown, Jake Hartwick et Mike Duclos.

Une vue d’une sculpture sur neige d’un seul bloc de l’État du Michigan réalisée par Andrew Brown, Jake Hartwick et Mike Duclos lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Go Lions » a remporté le choix du public lors du concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan. .

Le troisième lauréat du concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan est la sculpture « Robin des Bois » réalisée par Shauna Holcolm, Alphonso Foster et Lawrence Moore.

Une vue d’une sculpture sur neige d’un seul bloc de l’État du Michigan réalisée par Shauna Holcolm, Alphonso Foster et Lawrence Moore lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Robin des Bois » a remporté la troisième place au concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan .

Le gagnant de la deuxième place du concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan est « Money on My Mind » réalisé par Therese Lunsford, Winnona Flowers-Murch et Jade Cotter.

Vue d’une sculpture sur neige d’un seul bloc de l’État du Michigan réalisée par Therese Lunsford, Winnona Flowers-Murch et Jade Cotter lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Money on My Mind » a remporté la deuxième place dans l’État de Concours de sculpture sur neige du Michigan.

Le lauréat du concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan est la sculpture « Château de Fafnir » de Ryan Flint, Adelyn Szatkowski et Sam Loudon.

Une vue d’une sculpture sur neige d’un seul bloc de l’État du Michigan réalisée par Ryan Flint, Adelyn Szatkowski et Sam Loudon lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Le château de Fafnir » a remporté la première place au concours de sculpture sur neige de l’État du Michigan .

Le prix du public a été décerné à la sculpture « Shell-ter 4 Rent » réalisée par Luke Dehtiar, Max Dehtiar et Ryan Olszowy.

Une vue d’une sculpture de neige d’un seul bloc de classe mondiale réalisée par Luke Dehtiar, Max Dehtiar et Ryan Olszowy lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Shell-Ter 4 Rent » a remporté la deuxième place et le choix du public dans le single bloquer le concours de sculpture sur neige de classe mondiale.

Le gagnant de la sixième place du concours de sculpture sur neige de classe mondiale est « The Toaster » réalisé par David Swarts, Sharon Swarts et Nick Kovacs.

Une vue d’une sculpture sur neige d’un seul bloc de classe mondiale réalisée par David Swarts, Sharon Swarts et Nick Kovacs lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « The Toaster » a remporté la sixième place au concours de sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc. .

Le gagnant de la cinquième place du concours de sculpture sur neige de classe mondiale est la sculpture « Emoji Escape » réalisée par Nick Bovid, Chris Bovid et Stan Bovid.

Une vue d’une sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc réalisée par Nick Bovid, Chris Bovid et Stan Bovid lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Emoji Escape » a remporté la cinquième place au concours de sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc. .

Le lauréat de la quatrième place du concours de sculpture sur neige de classe mondiale est la sculpture « Big Fish » réalisée par Shane Smith, Rebecca Smith et Chloe Smith.

Une vue d’une sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc réalisée par Shane Smith, Rebecca Smith et Chloe Smith lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Big Fish » a remporté la quatrième place au concours de sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc. .

Le troisième lauréat du concours de sculpture sur neige de classe mondiale est la sculpture « The Big Score » réalisée par Charles Schreier, Dave Chesar et Seth Wade.

Une vue d’une sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc réalisée par Charles Schreier, Dave Chesar et Seth Wade lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « The Big Score » a remporté la troisième place dans la sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc. Concours.

Le gagnant de la première place du concours de sculpture sur neige de classe mondiale est la sculpture « Bridge Troll » réalisée par Mike Leser, Adam Messing et Nick Bence.

Une vue d’une sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc réalisée par Mike Leser, Adam Messing et Nick Bence lors du Snowfest de Zehnder à Frankenmuth le samedi 27 janvier 2024. « Bridge Troll » a remporté la première place au concours de sculpture sur neige de classe mondiale en un seul bloc. .

