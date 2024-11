Vous n’avez pas prêté attention à la campagne électorale américaine ? Rattrapez votre retard sur ce qui compte lors du vote de mardi

Les élections américaines de 2024 auront lieu mardi 5 novembre. La course a été incroyablement serrée entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, les sondages les plaçant au coude à coude.

La campagne a mis en lumière les problèmes les plus importants qui préoccupent les électeurs américains, du coût de la vie au droit à l’avortement.

CBC News a été sur le terrain au cours des derniers mois, discutant avec les électeurs et les stratèges de campagne. Voici quelques faits saillants de notre couverture.

États swing

Sherry Tubbs, 55 ans, est vue sur le porche de la maison qu’elle a achetée avec son fils à Warren, Michigan. Tubbs a déclaré qu’elle ne se souciait pas des politiciens en général, mais qu’elle voterait pour Trump à la présidence parce qu’elle pensait que l’abordabilité était meilleure pendant son premier mandat. (Rhianna Schmunk/CBC)

Le vainqueur de la course à la présidentielle sera décidé dans les sept États dits swing : Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Nevada et Arizona.

Alex Panetta s’est rendu dans le comté de Montgomery, juste à l’extérieur de Philadelphie. Autrefois bastion républicain, la riche banlieue de Pennsylvanie est devenue bleue ces dernières années à mesure que sa population augmentait – et les démocrates comptent sur la poursuite de cette tendance cette fois-ci.

Dans le Michigan, Rhianna Schmunk s’est entretenu avec certains électeurs de Trump qui disent qu’ils ne l’aiment pas en tant que personne mais votent quand même pour lui. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, leurs réponses étaient similaires : ils pouvaient payer leurs factures plus facilement lorsqu’il était président, et ils veulent récupérer cela.

REGARDER | Pourquoi les États swing déterminent les élections : Pourquoi 0,008 % de la population américaine pourrait déterminer les élections | À propos de ça Les électeurs de sept États charnières détermineront le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre. Andrew Chang détaille chacun des États en jeu pour Kamala Harris et Donald Trump et leurs parcours vers 270 votes au collège électoral.

Rhianna s’est également rendue en Pennsylvanie, mise sous les projecteurs après que Trump y ait fait face à une tentative d’assassinat. Les électeurs démocrates et républicains de l’État ont des priorités différentes, mais partagent quelques points communs : des inquiétudes concernant l’inflation et l’épuisement total face à l’élection.

Et la population de la Caroline du Nord s’est diversifiée au cours des deux dernières décennies, ce qui en fait une cible clé pour Harris et les démocrates. Cependant, nos correspondants basés à Washington, Alex Panetta et Katie Simpson, ont découvert que de nombreuses familles sont comme l’État lui-même : divisées en deux.

Stratégies dans une course serrée

Trump, vu lors d’un combat de l’UFC en avril 2023 à Miami, a exploité une sous-culture grâce à son intérêt pour le combat ultime. (Rich Storry/USA aujourd’hui/Reuters)

Dans une élection aussi serrée que celle-ci, les sondages prédisent un vainqueur différent de jour en jour. Pour cette raison, certaines des stratégies des candidats n’ont pas été traditionnelles, car ils cherchent à cibler leurs messages sur des groupes spécifiques d’Américains.

Trump cherche à gagner les voix d’hommes qui habituellement ne votent pas, a rapporté Alex Panetta, apparaissant sur des podcasts, parlant de tout sauf de politique, y compris les toxicomanes et la boxe. L’audience massive des podcasts est peut-être largement désintéressée des annonces politiques, mais elle est très engagée auprès de ses animateurs préférés. Comme l’a dit un analyste : « Ce n’est pas NPR. »

Pendant ce temps, l’approche de Harris a consisté à s’adresser à l’autre côté de l’allée, a écrit Alex, à courtiser les républicains modérés et les jamais-Trumpers. Et bien qu’elle soit leader parmi les femmes, elle a minimisé son sexe, a rapporté Jenna Benchetrit, cherchant à éviter de reproduire les erreurs de la campagne ratée d’Hillary Clinton en 2016. La stratégie fonctionne-t-elle ? Notre journaliste Mark Gollom, basé à Toronto, qui couvre la politique américaine et internationale, s’est penché sur la question.

Élargir la base électorale

Pourquoi certains électeurs noirs de Détroit veulent que Trump revienne à la Maison Blanche L’État swing du Michigan étant trop proche pour être convoqué, les électeurs noirs de Détroit pourraient contribuer à décider de l’élection présidentielle américaine de 2024, certains se ralliant à Donald Trump dans la communauté traditionnellement de tendance démocrate.

Même si les politiciens adaptent leurs messages pour cibler des groupes ethniques spécifiques, aucune communauté n’est monolithique et les priorités de ses membres changent et se contredisent souvent.

Les électeurs arabes américains et musulmans ont aidé Biden à remporter les élections de 2020, se ralliant à lui dans l’État clé du Michigan. Cependant, plus d’un an de guerre israélienne à Gaza a dégénéré en une crise totale, tuant des dizaines de milliers de personnes, et nombre de ces mêmes électeurs se sentent désormais trahis par les démocrates. Rhianna Schmunk s’est entretenue avec certains des électeurs qui votent pour un parti tiers ou pas du tout – certains soutenant même Trump en guise de représailles.

Des manifestants pro-palestiniens protestent contre la visite du président américain Joe Biden au centre-ville de Détroit, pendant le conflit en cours entre Israël et le Hamas, à Détroit, Michigan, le 19 mai 2024. (Rebecca Cook/Reuters)

Les démocrates peinent également, pour la troisième élection consécutive, à retenir les électeurs latinos. Beaucoup ont déclaré à Alex Panetta qu’ils restaient mécontents des confinements et des manifestations violentes en période de pandémie, dont ils accusent le parti. Ils estiment également qu’ils ont été traités pendant trop longtemps comme un groupe d’intérêt particulier, avec des messages surindexés sur les questions frontalières et l’immigration.

(Les républicains, cependant, pourraient désormais se trouver dans une position similaire, après les blagues offensantes faites par le comédien Tony Hinchcliffe lors d’un rassemblement Trump sur Porto Rico et les Latinos.)

REGARDER | Comment un comédien a pu mobiliser une communauté contre Trump : Comment la réaction portoricaine contre les commentaires de Trump sur le rassemblement pourrait lui nuire dans des États clés

Économie

Les prix des fruits et légumes sont affichés dans un magasin de Brooklyn, en mars 2022. (Andrew Kelly/Reuters)

Pendant et après la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier ont connu une inflation record alors qu’ils s’efforçaient de se remettre de la crise, confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à une augmentation de la demande de biens.

Aujourd’hui, tous les signes tendent vers un rebond aux États-Unis, avec une inflation retombant à son plus bas niveau depuis trois ans et une augmentation des salaires. Cependant, de nombreux Américains estiment encore que l’économie est en mauvaise santé. Fondamentalement, ils sont mécontents du coût de la vie et se souviennent de moins de difficultés pendant les années pré-COVID Trump.

Caroline Barghout a constaté que les électeurs sont divisés sur la question de savoir qui peut s’attaquer à l’abordabilité. Certains blâment l’administration de Joe Biden – et par extension Harris – et sont nostalgiques des politiques de l’ère Trump, tandis que d’autres pensent que seul Harris se battra pour la classe moyenne du pays.

Avortement

Les partisans pro-vie se réunissent pour une conférence de presse après que les partisans du droit à l’avortement en Arizona ont remis plus de 800 000 signatures de pétition au Capitole pour obtenir le droit à l’avortement lors du scrutin des élections générales de novembre en juillet 2024 à Phoenix. (Ross D. Franklin/Associated Press)

Depuis que la Cour suprême des États-Unis, à majorité républicaine, a annulé Roe v. Wade en 2022, éliminant ainsi la protection constitutionnelle du droit à l’avortement, la question a dominé le discours électoral.

Aux États-Unis, davantage de personnes soutiennent l’avortement légal qu’en 2022, et Trump a cherché à se distancier de cette question. Les lois sur l’avortement ont été laissées au choix des États, dont plusieurs auront des mesures liées à l’avortement lors du scrutin de mardi. Jenna Benchetrit s’est adressée aux électeurs, aux côtés d’experts et de défenseurs des deux côtés du débat en Floride et en Arizona, deux des dix États où l’avortement est sur le bulletin de vote.

Immigration

Sur le terrain près du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique Au milieu de la nuit, des volontaires des Samaritains de Green Valley-Sahuarita se sont rendus dans le désert de l’Arizona pour aider les migrants à traverser le pénible voyage à travers la frontière américaine. Le groupe fournit une aide humanitaire aux migrants avant qu’ils ne soient traités par les autorités frontalières. The Current, de CBC Radio, les a rejoints.

Les inquiétudes concernant l’immigration ont été nombreuses au cours de cette campagne électorale, notamment concernant migrants sans papiers et travailleurs temporaires.

CBC News s’est entretenu avec une jeune femme de l’Arizona, dont la famille est arrivée illégalement aux États-Unis en provenance du Mexique il y a près de 20 ans. Pendant cette période, sa famille a bâti une entreprise et acheté une maison. Mais elle craint qu’une victoire de Trump ne signifie la fin de leur vie dans le pays, l’ancien président s’étant engagé à expulser jusqu’à 11 millions de migrants sans papiers s’il était réélu.

Quoi d’autre?

Un drapeau américain trône parmi les décombres d’une maison détruite par une tornade lors de l’ouragan Milton. (Josh McLean/CBC)

Absent des deux campagnes ? Le changement climatique, pour l’essentiel. Malgré les ouragans Helene et Milton qui ont dévasté de nombreuses régions des États-Unis – certaines régions coup sur coup – et frappé deux États charnières, cela n’a pas été une préoccupation majeure pour les électeurs. Susan Ormiston et Jill English se sont entretenues avec certains défenseurs du climat, qui disent comprendre la stratégie consistant à se concentrer davantage sur les questions essentielles pendant la période de campagne, mais la considèrent comme une opportunité manquée.

Quelques autres lectures :

Quand saurons-nous qui a gagné ?

Il pourrait être peu après minuit lorsque le résultat des élections américaines sera connu. (Andrew Harnik, Win McNamee/Getty Images)

Cela pourrait être dès 00 h 01 HE le 6 novembre, comme l’a rapporté Alex Panetta. La popularisation du vote par correspondance pendant la pandémie a définitivement modifié le décompte des voix. Et en Pennsylvanie, probablement l’État le plus critique pour remporter les élections, la loi de l’État oblige la plupart de ses comtés à publier leurs statistiques postales à ce moment-là.