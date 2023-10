Vous n’avez pas les moyens ou vous n’autorisez pas la climatisation dans votre appartement ? Tu n’es pas seul

Andrea Demerais avait deux partisans qui couraient dans son appartement de Burnaby, en Colombie-Britannique, tout l’été. Mais elle dit que cela n’a fait que pousser de l’air chaud dans sa maison.

« C’était juste étouffant », a-t-elle déclaré. « Même pendant la nuit, vous ne pouviez tout simplement pas en tirer le moindre soulagement. »

Demerais, 49 ans, affirme que la chaleur a également exacerbé ses problèmes de santé chroniques, notamment l’arthrose, la fibromyalgie et la paresthésie.

Andrea Demerais, locataire et membre d’ACORN de Burnaby, en Colombie-Britannique, affirme que la chaleur intérieure extrême en été exacerbe son arthrose, sa fibromyalgie et ses paresthésies. (Soumis par Andrea Demerais)

« Cela a vraiment affecté mes articulations et m’a rendue vraiment très sensible », a-t-elle déclaré. « Ils éclataient, craquaient et faisaient du bruit tout le temps. C’était très douloureux. »

Même si Demerais affirme qu’elle serait en mesure de payer 30 à 40 $ de plus par mois en électricité pour faire fonctionner un climatiseur, elle ne peut pas se permettre les coûts initiaux liés à l’achat d’un nouvel appareil.

« J’ai seulement l’impression 1 500 $ par mois en cas d’invalidité . Mon loyer est de 1 000 $. Donc ça ne va pas très loin », a-t-elle déclaré.

Demerais était l’un des 445 locataires à travers le Canada interrogés par l’Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), une organisation de personnes à revenus faibles et modérés.

L’enquête demandait aux locataires de partager leurs expériences en matière de chaleur intérieure extrême, y compris les obstacles qu’ils rencontrent pour obtenir un refroidissement adéquat.

Les données brutes d’enquête anonymisées partagées exclusivement avec CBC ont montré que les locataires ayant accès à la climatisation signalaient moins souvent les effets néfastes de la chaleur extrême que ceux qui n’en avaient pas.

« La température monte autour de 30 °C ici, contre 33 °C juste à l’extérieur sur mon balcon », a déclaré Sandra McCrone, une locataire de 64 ans du sud de Calgary, même avec des ventilateurs en marche et des rideaux occultants bloquant la lumière du soleil pendant la journée. jour.

Rapport de synthèse d’ACORN publié jeudi, a identifié les obstacles les plus courants à l’installation de la climatisation : les coûts élevés, les menaces d’expulsion et les contrats de location interdisant l’installation d’unités de climatisation.

Menace d’expulsion

L’enquête ACORN sur la chaleur extrême s’appuie sur les problèmes soulevés lors du projet Urban Heat de CBC cet été, où des trackers de température et d’humidité ont été installés dans 50 maisons de cinq villes à travers le Canada.

Dans la moitié des foyers où CBC a collecté des données, les gens ont pu passé la majorité du temps au-dessus de 26 °C — la température intérieure maximale largement considérée comme sûre par les experts.

Avec peu ou pas de climatisation centrale, les appartements sont restés chauds toute la nuit, même lorsque la température extérieure baissait.

Shelley Petit, membre d’ACORN et présidente de la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick, dit avoir entendu des locataires de logements sociaux du Nouveau-Brunswick qui ont été expulsés ou menacés d’expulsion pour avoir installé des climatiseurs.

« Nous avons vu des personnes qui avaient reçu des notes d’ordonnance médicale de leur médecin indiquant : ‘Cette personne a besoin de maintenir la température de l’environnement fraîche parce qu’elle souffre d’asthme, ou qu’elle a un problème respiratoire, ou qu’elle a une maladie cardiaque.' » dit-elle.

« Comment expulsez-vous des gens parce qu’ils ont besoin d’une unité de climatisation pour leur santé ? »

REGARDER | Le défenseur des personnes handicapées au Nouveau-Brunswick affirme que les gens choisissent entre le loyer et la climatisation : Les coûts à long terme de la chaleur intérieure extrême s’additionneront, affirme une femme handicapée du Nouveau-Brunswick Vidéo en vedetteShelley Petit, membre d’ACORN et présidente de la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick, affirme que de nombreuses personnes sont obligées de choisir entre payer la nourriture, le loyer, les médicaments et rafraîchir leur maison. Petit dit que cela fera augmenter les coûts à long terme, car davantage de personnes seront hospitalisées en raison de la chaleur intérieure extrême.

Dans une déclaration à CBC News, Housing New Brunswick a confirmé que « les locataires ne sont pas autorisés à avoir des unités de climatisation montées sur les fenêtres » en raison d’une politique de 2021, afin d’éviter les dommages aux fenêtres et les accidents résultant de la chute des unités de climatisation des fenêtres.

Cependant, Logement Nouveau-Brunswick a déclaré que les locataires ont droit à des logements portatifs et a encouragé les locataires préoccupés par leurs conditions de logement à contacter la société.

Le problème n’est pas propre au Nouveau-Brunswick : sur les 445 locataires interrogés par ACORN, 27 personnes ont déclaré avoir été menacées d’expulsion par leur propriétaire s’ils ne retiraient pas leur climatiseur. Vingt-trois personnes ont déclaré que leurs baux leur interdisaient d’avoir des unités de climatisation.

David Hutniak, PDG de LandlordBC, affirme que les propriétaires qui menacent d’expulser les locataires à cause de la climatisation ne sont pas représentatifs de l’industrie, qualifiant cette pratique d’« irresponsable et répréhensible ». (Chris Corday/CBC)

Les locataires de la Colombie-Britannique ont également déclaré à CBC News qu’ils avaient été menacé d’expulsion s’ils installent des unités de climatisation.

David Hutniak, PDG de LandlordBC, une association de propriétaires comptant 3 300 membres qui gèrent collectivement environ 175 000 logements locatifs, affirme que cette pratique n’est pas représentative du secteur dans son ensemble.

« Ce genre de comportement est irresponsable et répréhensible », a-t-il déclaré.

« Tout propriétaire professionnel et cherchant à obtenir des locations réussies en discutera avec son locataire et tentera de s’adapter. »

Hutniak a toutefois souligné que les locataires devraient avoir des « conversations constructives » avec leurs propriétaires avant d’installer des éléments tels que des unités de climatisation de fenêtre.

Maria Rekrut, présidente de l’Ontario Landlords Association, est du même avis.

« Une communication ouverte est la voie à suivre », a-t-elle déclaré. « C’est ce que je suis capable de faire depuis 23 ans. »

Les vieux bâtiments ont tendance à manquer de refroidissement

Bernadette Mamo, membre d’ACORN de Scarborough, en Ontario, était l’une des participantes au projet Urban Heat de CBC.

Mamo, 64 ans, vit dans son appartement avec sa mère de 86 ans depuis 1967, mais dit qu’ils ne peuvent pas installer la climatisation parce que les fusibles de son unité vieillissante vont sauter, lui faisant perdre le pouvoir.

Bernadette Mamo, à gauche, et sa mère de 86 ans, à droite, sont assises dans leur appartement de Scarborough pendant une vague de chaleur à Toronto en septembre. (Farrah Merali/CBC News)

« Si vous achetez autant de fusibles tout le temps, au lieu de 25 dollars par mois pour l’électricité, vous payez beaucoup plus », a-t-elle déclaré.

En conséquence, Mamo et sa mère ont enduré la chaleur tout l’été, période durant laquelle CBC News a enregistré des températures jusqu’à 28 C — 31 C avec de l’humidité .

« Je m’inquiète à propos de [my mother] avoir un coup de chaleur, même si elle n’est pas dehors, parce que c’est le cas [exacerbate] tout : votre santé, votre respiration, essayer de vous concentrer », a-t-elle déclaré.

Hutniak affirme que l’adaptation d’unités comme celle de Mamo nécessitera une coordination de la part des propriétaires et des gouvernements.

« Refroidir un vieil immeuble ne consiste pas simplement à brancher un climatiseur portable.… En fin de compte, la capacité électrique de ces bâtiments est généralement insuffisante », a-t-il déclaré.

Il ajoute que la rénovation de bâtiments vieillissants entraînerait également des coûts élevés que de nombreux propriétaires ne peuvent pas se permettre seuls.

Nichola Taylor, dirigeante d’ACORN du Nouveau-Brunswick, dit qu’elle aimerait voir des lois sur la chaleur maximale en été pour protéger les personnes à revenu faible et intermédiaire qui sont vulnérables à la chaleur intérieure extrême. (Soumis par ACORN Canada)

Les locataires veulent des lois sur la chaleur maximale

Pour lutter contre les effets de la chaleur intérieure extrême, ACORN fait partie de ceux qui réclament des lois provinciales ou municipales qui imposeraient des températures maximales dans les appartements pendant l’été.

« En hiver, partout au Canada, il y a des règlements dans les villes qui interdisent au propriétaire de laisser la température du bâtiment devenir trop froide », a déclaré Nichola Taylor, l’une des dirigeantes d’ACORN du Nouveau-Brunswick. « Nous voulons voir la même chose mise en œuvre pour l’été en cas de chaleur extrême. »

Certaines municipalités, dont Hamilton, Ontario. et une banlieue de Victoria envisagent des règlements exigeant que les propriétaires veillent à ce que les logements locatifs ne dépassent pas 26 °C.

Hutniak dit qu’il n’est pas opposé à l’idée, mais exprime que le manque de consultation des propriétaires de certaines municipalités est « décevant ».

« Nous sommes tous préoccupés par la chaleur. C’est un vrai problème. Absolument », a-t-il déclaré.

« Nous voulons trouver des solutions, mais il faut reconnaître les défis, les coûts et l’équilibre dans tout cela. »

Mais Taylor souligne que de nombreux autres locataires restent aujourd’hui vulnérables à la chaleur.

« Les personnes aux revenus faibles ou modestes ne peuvent tout simplement pas se permettre ce que nous vivons en ce moment, et encore moins [with] les propriétaires ajoutent des frais supplémentaires simplement parce qu’une unité de climatisation a été incluse », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est tout simplement pas normal que les gens soient confrontés à ce genre d’inconfort. »