Le yoga, une pratique indienne vieille de 5000 ans, est aujourd’hui un outil pour les élites d’être en bonne santé et d’atteindre un certain niveau de beauté. À l’ère de la consommation d’aujourd’hui, le yoga a donné naissance à une industrie d’un milliard de dollars, et la perception populaire est que pour adopter le yoga, il faut dépenser beaucoup d’argent. Si vous souhaitez méditer, vous devrez vous abonner aux applications de méditation ; si vous voulez apprendre le yoga, vous devez vous inscrire dans un studio de yoga, ce qui vous obligera non seulement à payer, mais vous attendra également à ce que vous vous présentiez dans les «bonnes» tenues de yoga – leggings respirants, soutiens-gorge de soutien – et que vous ayez le droit accessoires – tapis de yoga, bloc, genouillères, ceintures et ainsi de suite. Et, par-dessus tout, c’est la perception du style de vie aligné sur le yoga qui se propage selon laquelle vous dépensez une somme d’argent démesurée pour des lattes au curcuma et des bâtons d’encens à la sauge.

Dans une interview avec News18.com, Yogacharya Dr Ananda Balayogi Bhavanani, président du Centre international d’éducation et de recherche sur le yoga à Ananda Ashram (ICYER) Yoganjali Natyalayam, a expliqué à quel point ces dépenses et accessoires sont redondants et inutiles.

Yoga au-delà de la division des classes

« Les gens veulent acheter des tapis de yoga écologiques et les derniers vêtements de sport. Mais la vérité est que ce n’est que du consumérisme à la base. Si vous avez une couverture, vous pouvez l’utiliser comme tapis de yoga, ce qui suffirait. Tout ce que vous devez apporter pour apprendre le yoga, c’est vous-même », a-t-il expliqué.

Actuellement membre de nombreux comités d’experts du ministère de l’AYUSH, le Dr Ananda Balayogi Bhavanani a déclaré que le yoga, qui a été fondé comme une pratique pour unir l’esprit, le corps et l’âme, est devenu par inadvertance une autre chose qui approfondit la division des classes.

« Le marketing a rendu le yoga coûteux.

On pense à acheter autant d’accessoires non essentiels avant de rejoindre un cours de yoga », a déclaré le gourou du yoga et a souligné que de telles dépenses pourraient être la raison pour laquelle les communautés et les groupes marginalisés peuvent trouver le yoga inaccessible.

« Nous avons appris aux personnes handicapées de la société à les soutenir dans leur handicap et avons travaillé avec la communauté transgenre pour les aider avec leur dysphorie de genre, et avons persévéré pour rendre le yoga accessible à tous », a déclaré le Dr Bhavanani.

Cependant, cela ne se produirait que lorsque la conversation autour du yoga dépasserait l’aspect physique glamour et que les gens commenceraient à reconnaître le yoga comme une pratique qui n’est pas seulement un outil pour un grand corps ou plus d’adeptes d’Instagram, mais un chemin pour devenir plus soi-même. -individu conscient et éveillé.

Vieille chose dans un nouveau paquet brillant

Le Dr Bhavanani a souligné que la popularité récente du yoga peut être attribuée à la culture des médias sociaux. De nos jours, les gens peuvent cliquer sur des photos d’eux-mêmes faisant le poirier devant le Taj Mahal. Ils peuvent partager des vidéos d’eux en train de faire du yoga sur une plage de Goa et les publier sur Instagram pour obtenir des milliers de likes et de vues. Cependant, alors que d’une part, ce genre de publicité aide le yoga à rester pertinent dans la perception populaire, il décrit inconsciemment le yoga comme une pratique physique externe, alors qu’en réalité, c’est un voyage beaucoup plus profond vers son vrai soi et peut être très utile pour maintenir l’équilibre de la santé mentale.

Les célébrités qui sautent dans le train du yoga se sont également avérées être une arme à double tranchant, a déclaré le gourou du yoga. D’une part, les actrices populaires approuvant le yoga l’ont rendu populaire auprès des masses ; d’autre part, cela a également donné lieu à cette attente irréaliste parmi les gens que s’ils font du yoga, ils ressembleront à certaines actrices.

Le Dr Bhavanani a souligné que bien que cette croyance infondée ne puisse jamais être vraie, elle ne projette pas non plus le yoga et son véritable potentiel. Le médecin a plaisanté en disant que c’est peut-être le problème du yoga racheté à l’Occident que nous commercialisons en masse ces jours-ci, dans les grandes villes indiennes, que cela ne montre pas à quel point le yoga peut être bénéfique dans la vie de tous les jours.

« Le yoga est devenu une industrie occidentale qui s’est éloignée des racines indiennes. De nombreux gourous du yoga occidentaux ont en fait breveté des techniques de yoga en Occident qui sont à l’origine indiennes », a-t-il déclaré.

Reconquérir nos racines yogiques

Le Dr Bhavanani a expliqué qu’il existe un besoin urgent de récupérer nos racines yogiques, de les moderniser et de les commercialiser gratuitement en masse afin que les gens puissent comprendre les avantages réels du yoga et y accéder depuis toutes les couches de la société.

Le gourou du yoga a souligné : « Il y a eu un mouvement du yoga des centres traditionnels vers les collèges et les universités. Nous avons différentes universités offrant des programmes basés sur le yoga, y compris un doctorat en yoga.

Il a également dit qu’il y a un deuxième mouvement en collaboration avec les hôpitaux. La majorité des hôpitaux ont des centres de yoga de nos jours. Le gouvernement indien soutient également ces collaborations.

Le Dr Bhavanani a déclaré que le yoga est un voyage expérientiel allant au plus profond de soi, se connectant avec sa nature et le Divin en nous, et nous voulons que tout le monde se lance dans ce voyage. Les abdominaux toniques ne sont qu’une escale ; ils peuvent difficilement être une destination pour la vie.

