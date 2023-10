Vous n’avez pas besoin de payer pour Amazon Prime pour bénéficier des offres Prime Day

Le deuxième Prime Day d’Amazon 2023 aura lieu le mardi 12 octobre, mais vous pouvez déjà acheter quelques offres anticipées avant la grande vente, même si vous n’avez pas d’abonnement Prime. Vous pouvez bénéficier de ces offres exclusives à Prime sans payer d’abonnement. Il y a un petit problème, mais nous allons vous l’expliquer.

Le plus grand événement commercial de l’année sur Amazon offre des économies exclusives aux abonnés Prime, même si vous n’avez pas besoin d’être un payant abonné pour profiter de ses avantages. Au lieu de cela, vous pouvez contourner les conditions d’adhésion d’Amazon en vous inscrivant à un essai gratuit de 30 jours d’ici la date de début de l’événement.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Nous vous expliquerons ci-dessous le processus d’inscription à votre essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours pour accéder à la vente Prime Early Access et, surtout, comment annuler votre abonnement afin de ne pas payer un centime pour il. Pour en savoir plus, consultez nos guides pour éviter les frais d’expéditiondécouverte coupons Amazon cachés et tirer le meilleur parti de tous les avantages de Prime. (N’oubliez pas non plus le nouveau programme de mise de côté d’Amazon.)

Inscrivez-vous à Amazon Prime depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone

Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire pour un essai gratuit Prime via le site Web d’Amazon en quelques clics. Si vous n’avez pas enregistré vos informations de paiement avec Amazon lors d’un autre achat, vous devrez avoir votre carte de crédit ou de débit à portée de main.

1. Se diriger vers Amazon.com et connectez-vous ou créez votre compte Amazon.

2. Sélectionner Prime dans la barre de menu de votre compte.

3. Appuyez ou cliquez Commencez votre essai gratuit de 30 jours.

4. Assurez-vous que votre carte de crédit ou de débit enregistrée est à jour (votre adresse de facturation également) ; si ce n’est pas le cas, c’est le moment de le faire.

5. Appuyez ou cliquez Commencez votre essai gratuit de 30 jours.

6. C’est ça! Vous pouvez commencer à magasiner à tout moment et bénéficier des avantages de l’adhésion Prime, tels que l’expédition accélérée et, bien sûr, les offres Prime Day.

Annulez votre abonnement Prime avant d’être facturé

Pour éviter d’être facturé, vous devrez annuler votre abonnement avant la fin des 30 jours. Voici comment.

1. Connectez-vous à votre compte Amazon sur Amazon.com.

2. Accédez au menu de votre compte.

3. Sélectionner Prime (ordinateur) ou Gérer les membres privilégiés (téléphone), puis appuyez sur Gérer l’adhésion.

4. Sélectionner Mettre fin à l’adhésion.

5. Appuyez ou cliquez Mettre fin à mes avantages.

6. Sélectionner Continuer à annuler.

7. C’est ça. Votre compte Prime devrait être annulé. Vous pouvez vérifier en ajoutant un article à votre carte et voir si vous avez la possibilité de l’expédier le lendemain ou dans les deux jours avec Prime. Si vous ne pouvez pas, vous avez annulé avec succès.

Pour plus de conseils d’achat sur Amazon, consultez notre guide pour obtenir une réduction en vous abonnant et en économisantréalisant d’importantes économies grâce à Offres d’entrepôt Amazon et comment obtenir des retours gratuits sur Amazon.