Vous n’avez pas besoin d’avoir l’air parfait pour vous entraîner

Vous l’avez probablement déjà vue, partout dans votre flux TikTok. Elle s’est probablement réveillée avant le lever du soleil dans un appartement décoré avec goût mais minimaliste. À 7 heures du matin, elle met un ensemble d’entraînement assorti et lisse ses cheveux en un chignon élégant. Après son entraînement, qui était probablement du pilates ou une séance d’haltérophilie, elle contorsionne son corps dans la pose parfaite pour le selfie miroir obligatoire après l’entraînement. Elle proclame souvent être «cette fille» et son esthétique en ligne est un moment de perfection éphémère. Elle est magnifique. Elle est en forme. Elle a le regard.

“Cette fille” ne s’est pas éloignée de son statut d’origine en tant que moyen de faire le buzz avec vos copines. Mais maintenant, cet insigne d’honneur s’est transformé en un archétype omniprésent de santé et de bien-être qui se plie aux idéaux de beauté occidentaux, en particulier sur TikTok. (Il est également dominé par des femmes blanches minces.) À ce jour, le hashtag #thatgirl a accumulé plus de 5,7 milliards de vues sur la plateforme.

La forme physique en ligne est de plus en plus étroitement liée à l’agrément de la performance – et, par extension, à être perçue comme belle à tout moment. Que ce soit positif ou négatif dépend de la personne qui consomme le contenu. Cela pourrait inspirer certains consommateurs à adopter des habitudes plus saines ou à organiser leurs journées d’une manière qui a plus de sens pour eux. Et se croire une it girl peut servir de booster de confiance.

Mais pour d’autres, le contenu ambitieux peut exacerber les insécurités préexistantes. “Certaines personnes sont plus susceptibles d’être influencées par les autres”, a expliqué Joe Phua, expert en médias sociaux et professeur à l’Université de Géorgie. “Ils peuvent avoir l’impression qu’ils doivent respecter les normes que l’on voit dans la vidéo pour être aimés ou se sentir bien dans leur peau.”

À mesure que de plus en plus de personnes publient ce type de contenu, cela peut devenir une convention. Ces codes sociaux peuvent créer des attentes irréalistes et amener les gens à penser que si leur entraînement ne rentre pas dans les limites de ce modèle, ce n’est pas réel. Il énonce la ligne de démarcation entre le contenu ambitieux et la réalité de l’entraînement, ce qui donne souvent l’impression d’être en désordre une fois le travail acharné terminé. Mais puisque les médias sociaux sont un moment fort de la vie de quelqu’un, qu’est-ce que cela signifie de publier ce contenu en ligne et de le défendre comme une esthétique pour des centaines ou des milliers d’abonnés impressionnables ? Et quels sont les effets si cela devient une tendance ?

J’ai pris ce contexte dans ma conversation avec le Dr Michele Kerulis, un ancien instructeur de conditionnement physique qui est maintenant professeur de conseil au Family Institute de la Northwestern University, spécialisé en psychologie du sport et de l’exercice. Au cours de notre conversation, nous avons discuté de ce que signifie maintenir un regard sur la santé, des aspects négatifs de la construction d’une communauté en ligne et de la manière dont toute personne souhaitant publier son contenu peut le faire honnêtement.

Quels sont les pièges de l’élévation d’une esthétique en termes d’exercice ? Pensez-vous qu’il s’agit d’une extension de la gratification d’origine externe que l’on voit couramment dans les espaces de fitness ?

Bien que beaucoup de choses puissent être contrôlées sur notre apparence, il y a aussi beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler sur notre apparence. Un écueil de se concentrer sur l’esthétique est que les gens pourraient devenir préoccupés par certains de ces facteurs que nous ne pouvons pas changer. Cela peut conduire à une dangereuse spirale descendante de faible confiance en soi et de comparaison sociale élevée. Un autre écueil est que se concentrer sur l’esthétique peut vous distraire du point de l’exercice – pour maintenir un esprit et un corps sains. De plus, certaines personnes dépensent une petite fortune en équipement d’entraînement et en vêtements, donc si les gens n’ont pas un bon budget, ils pourraient dépenser trop pour essayer de suivre les autres.

Avant d’être professeur, j’étais instructeur de conditionnement physique en groupe et j’ai travaillé avec diligence pour choisir soigneusement ma langue afin d’augmenter la confiance de mes utilisateurs dans leurs propres capacités uniques. J’ai travaillé avec des personnes d’âges et de capacités physiques variés, et il était important pour moi de ne pas commenter leur apparence physique. Après avoir fait la démonstration d’un exercice et regardé les participants exécuter leurs répétitions, je disais des choses comme : « Votre forme est superbe ! » ou “Super technique !” J’ai évité des phrases comme “Tu es superbe” parce que je voulais qu’ils se concentrent sur la sensation physique des mouvements, pas sur leur esthétique pendant l’exercice.

Quels sont les problèmes potentiels liés au fait de se concentrer sur l’apparence d’une personne pendant ou après une séance d’entraînement ?

Beaucoup de gens sont préoccupés par leur apparence et se comparent souvent aux autres. C’est ce qu’on appelle la théorie de la comparaison sociale, et on la voit fréquemment dans les salles de sport et autres espaces de fitness. Pendant l’exercice, les gens regardent les autres pour voir à quel point les entraînements peuvent être faciles ou difficiles. Cela peut être particulièrement vrai dans les cours de fitness en groupe. Si quelqu’un a l’air très bien préparé et posé à la salle de gym, d’autres pourraient penser que l’entraînement que cette personne fait semble facile, alors qu’en réalité, cela pourrait être assez difficile.

Se concentrer sur l’esthétique peut vous distraire du point de l’exercice – pour maintenir un esprit et un corps sains.

Bien paraître est subjectif. Nous avons tous une idée différente de ce qu’est l’attractivité et de ce que nous pouvons faire pour améliorer notre propre attractivité. Il peut être difficile de maintenir ce que l’on définit comme étant magnifique pendant un entraînement, selon le niveau d’effort et le type d’entraînement. Par exemple, une personne qui suit un cours de yoga réparateur pourrait terminer le cours en beauté, et cette même personne pourrait suivre un cours de yoga chaud et terminer le cours en ressemblant à un désordre chaud et en sueur. Le yoga réparateur est censé détendre le corps et l’esprit, et le yoga chaud est destiné à augmenter la fréquence cardiaque et à renforcer les muscles dans une pièce à température contrôlée et à température élevée. Nous pouvons supposer que cet exercice a atteint les objectifs de remise en forme prévus au cours de différentes séances d’entraînement – relaxation en classe réparatrice et séance d’entraînement intense en yoga chaud. Avec cet exemple à l’esprit, il nous est difficile de dire les objectifs de fitness des autres en se basant uniquement sur leur apparence.

J’encourage les gens à se concentrer sur eux-mêmes pendant les entraînements afin qu’ils puissent être en phase avec leur corps et leur esprit. Lorsque les gens regardent constamment les autres à des fins de comparaison – à l’exclusion de votre entraîneur personnel ou de votre instructeur de conditionnement physique en groupe – non seulement ils s’exposent au risque de se blesser physiquement en utilisant une technique inappropriée, mais ils pourraient également avoir un impact négatif sur eux-mêmes. Les problèmes potentiels incluent une diminution de l’estime de soi en se comparant aux autres, la possibilité de se blesser en ne se concentrant pas sur soi-même, une diminution de la concentration sur ses propres objectifs et l’incapacité de « lire dans les pensées » les objectifs de quelqu’un d’autre simplement en les regardant.

Comment cela peut-il se jouer en ligne ?

Presque tout est amplifié en ligne en raison de la nature d’Internet, et je vois différents types d’interactions entre les gens, en particulier lorsqu’il s’agit de fitness. Mais une chose que nous savons, c’est que le fait que d’autres personnes soient conscientes des objectifs de quelqu’un aide les gens à s’en tenir à leurs objectifs. Lorsque vous créez ce genre de communauté autour de votre condition physique, cela peut être extrêmement positif.

Cela peut être négatif lorsque les gens publient à des fins psychologiques plus nocives, telles que renforcer leur estime de soi, par opposition à leurs véritables objectifs de remise en forme. Et d’autres personnes pourraient faire des commentaires négatifs et commencer à troller et vraiment mal interpréter l’intention de l’affiche originale.

C’est parfaitement normal d’avoir confiance et de vouloir mettre notre meilleur pied en avant. Mais nous devons nous assurer que c’est pour nous-mêmes et pas pour les autres.

Une grande partie du contenu de fitness que nous consommons en ligne concerne l’atteinte d’un certain type de corps. Pensez-vous que cette tendance soutient cet effort?

Les tendances que nous voyons sur Instagram et TikTok encouragent définitivement certains objectifs corporels. Pour certains, cela peut être motivant, mais pour d’autres, cela peut entraîner des problèmes comme des troubles de l’alimentation. Nous avions l’habitude de regarder des séances d’entraînement sur VHS et DVD pour essayer d’atteindre nos objectifs corporels, et cela a évolué vers le streaming et les médias sociaux. Les exemples de motivation incluent les instructeurs Peloton dont le travail consiste littéralement à bien paraître et à motiver les autres, les personnes qui ont surmonté des défis liés à la maladie et aux maladies chroniques, les histoires de réussite en matière de perte de poids saine et les personnes qui ont guéri d’amputations. Toutes ces personnes ont des types de corps différents, et nous pouvons trouver de nombreux comptes de médias sociaux qui entrent dans ces catégories qui encouragent les gens à faire de leur mieux pour atteindre leurs propres objectifs de fitness. Cela peut ou non inclure un type de corps spécifique.

Il est normal d’admirer le physique de quelqu’un d’autre et d’être motivé par ses comptes sur les réseaux sociaux. Cela devient problématique lorsque quelqu’un pense qu’il n’y a qu’un seul type de corps acceptable. Nous devons également garder des attentes réalistes pour notre type de corps et la forme de notre corps. Il y a ce beau look sinueux qui est en ce moment. C’est normal de vouloir avoir l’air ronde, mais qu’est-ce que cela signifie pour votre propre corps ? C’est normal de vouloir avoir l’air fort. Alors, à quoi ressemble la force pour votre corps spécifique ?

Mais je suis heureux de voir autant de types de corps, de capacités physiques, d’âges et de conditions de santé différents représentés de manière positive sur les réseaux sociaux, et leur esthétique fait partie de ce qui rend leurs comptes réussis et motivants.

Quelle est la différence entre trop se focaliser sur une esthétique et avoir un rituel de bien-être ? Par exemple, je porte du noir quand je vais à la salle de sport parce que ça me met dans le bon espace pour la tête. En quoi est-ce différent de “Je veux avoir une certaine apparence pendant et après cet entraînement afin de transmettre un message spécifique à mes abonnés” ?

Entrer dans cet état d’esprit et suivre vos rituels est certainement important, et c’est pour vous. Donc, en tant que personne qui fait de l’exercice, vous dites : « Je me sens bien quand j’ai une nouvelle paire de chaussures, quand je suis tout en noir ou quand j’ai mes écouteurs porte-bonheur ». C’est une motivation interne pour vous. Vouloir bien paraître avant ou après l’entraînement physique est plus une validation externe où les gens recherchent d’autres personnes pour confirmer qu’ils sont dignes ou assez bons. Avec une validation externe, quelqu’un pourrait rechercher plus de commentaires, plus de followers ou plus de likes pour renforcer son estime de soi et pas nécessairement pour la passion de partager l’exercice et la forme physique. Quelqu’un qui entre dans sa routine et publie des messages qui pourraient encourager d’autres personnes à trouver des rituels qui seraient utiles pour la motivation interne.

C’est aussi bien que les gens veuillent bien paraître. C’est parfaitement normal d’avoir confiance et de vouloir mettre notre meilleur pied en avant. Mais nous devons nous assurer que c’est pour nous-mêmes et pas pour les autres. Quand cela commence à être plus pour les autres que pour vous-même, c’est alors que nous remarquons des drapeaux rouges. Et parfois, après une bonne séance d’entraînement, vous n’avez peut-être pas l’air aussi bien, mais ce n’est pas grave non plus. Vous transpirez !

Julia Craven est une écrivaine qui couvre tout ce qu’elle pense être cool, et elle est le cerveau derrière Donnez du sensune newsletter bien-être.