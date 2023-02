'Vous n'avez jamais manqué de remplir la salle...': Aamir Khan pleure la perte d'Andaaz Apna Apna, co-star de Lagaan Javed Khan Amrohi

Aamir Khan a pleuré la disparition de l’acteur vétéran Javed Khan Amrohi et a rendu hommage à sa co-star de Lagaan. Un message dédié au défunt acteur sur les réseaux sociaux des productions d’Aamir Khan disait : “Javed Ji, tu n’as jamais manqué de remplir la pièce de joie et de chaleur. Ton cœur pur et ton énergie positive nous manqueront beaucoup.” Javed Khan et Aamir Khan ont même été vus ensemble dans la comédie culte Andaaz Apna Apna (1994).

Outre Lagaan et Andaaz Apna Apna, Javed a également été vu dans Hum Hain Rahi Pyaar Ke d’Aamir Khan. Aamir Khan a officiellement quitté les réseaux sociaux en 2021. Mais le compte de sa maison de production représente le point de vue de l’acteur en son nom.

Même Shilpa Shukla a publié un message émouvant sur la perte de sa co-star de Chak De India. Sur son Instagram, Shlipa a partagé une photo et écrit : “Dis à ton ami qu’à sa mort, une partie de toi meurt et va avec lui. Où qu’il aille, tu vas aussi. Il ne sera pas seul.” Équipe ke Sukhlal ji. Avec vous Monsieur. Reposez en paix.”

Pour les non-initiés, le 14 février, l’acteur vétéran Javed Khan Amrohi est décédé à l’âge de 73 ans en raison d’une insuffisance pulmonaire. Dans son hommage à Amrohi, IPTA a partagé quelques photos de ses performances scéniques au fil des ans. La légende disait: «Javed Khan Amrohi ji faisait partie intégrante de l’IPTA Mumbai. Javed Ji est membre de l’IPTA depuis 1972, agissant en tant qu’acteur, réalisateur et secrétaire général pendant de nombreuses années. Même après s’être évanoui de FTII, son engagement envers le théâtre était constant. Nous pleurons le décès d’un artiste sain. RIP Javed Khan Amrohi ji.

Sa dernière apparition dans des films était dans un petit rôle dans la sortie de 2020 Sadak 2. Au fil des ans, il est également apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision, notamment dans Nukkad, Mirza Ghalib, Shaktimaan et Powder.