Le tour que tous les fans de la MLB attendaient est enfin là. Après une longue attente de plusieurs années, une bataille en séries éliminatoires entre les deux stars modernes Shohei Ohtani et Aaron Judge est désormais prévue. Cela s’est produit alors que les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York atteignaient le NLCS et l’ALCS. Bien qu’Ohtani et Judge ne se feront pas face maintenant, les yeux seront rivés sur le prétendant au MVP qui peut mener davantage à la gloire. Et si les deux parvenaient aux World Series, ce serait un spectacle, et tout le monde le souhaiterait, non seulement les fans mais aussi les légendes David Ortiz et Derek Jeter.

Notamment, les principaux rivaux s’affrontent dans le studio Fox en tant qu’experts, après avoir terminé leur carrière en beauté. Même si cela fait une décennie que les deux hommes n’ont pas accroché leurs bottes en gloire, l’amour pour leurs anciennes équipes est toujours intact. La même chose était visible alors que les deux se livraient à une bataille verbale, revivant l’époque des Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. La fin était similaire dans celle-ci jusqu’à ce que Big Papi présente une demande qui, si Dave Roberts l’accepte, pourrait hanter les Yankees et Jeter pour toujours.

Les Red Sox Taught de Derek Jeter obtiennent une réponse parfaite alors que David Ortiz fait entrer les Dodgers de Los Angeles dans le tableau.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Peu de rivalités, dont les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, existent depuis des siècles. Compte tenu du contexte, tout lien avec celui-ci y apporte beaucoup, surtout lorsque deux joueurs légendaires sont impliqués là-dedans. La même chose s’est produite lorsque Derek Jeter a partagé ses réflexions lors de l’émission de mi-match. Le capitaine Clutch a dit : « Il y a eu une rivalité avec Boston pendant très très longtemps. Vous n’avez jamais rien gagné… »

Non seulement cela, Derek Jeter a également mis leur victoire de l’ALCS en 2003 dans le contexte et a gravement trollé Ortiz. Notamment, les Yanks ont affronté les Red Sox et l’ont gagné au moment décisif. Face à l’enragé, Ortiz ne pouvait rien faire, mais il en profita lorsque Dave Roberts les rejoignit.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Tout en faisant référence à l’histoire, il a demandé aux Dodgers de répéter 2004, en battant les Yankees en finale des World Series. Cependant, étant donné que beaucoup de choses doivent se passer pour que cela soit vrai, découvrons les possibilités de répéter l’histoire tout en ajoutant de nouveaux chapitres de gloire.

Les Dodgers de Los Angeles connaissent leurs prochains rivaux, les Yankees de New York, alors que les World Series 2024 se préparent.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Il y a deux jours, les Dodgers étaient en difficulté, une défaite aurait pu nuire à leur saison. Cependant, ils sont revenus en force pour gagner contre les Padres de San Diego et se sont qualifiés pour le tour suivant. Comme c’était les premières séries éliminatoires pour Shohei Ohtani, la victoire en série était plus précieuse. Mais ce n’est pas tout, les World Series 2024 resteront gravés dans les mémoires s’ils gagnent contre les Mets de New York, et que les Yankees suivent. Selon David Ortiz, ce serait un affrontement et une fin historiques. Si les Dodgers gagnent, cela aidera la légende des Red Sox à régler ses comptes avec Derek Jeter. Qu’en penses-tu? Que va-t-il se passer ?