Vous n’avez jamais entendu parler de l’encéphalite équine de l’Est ? Les cas sont « probablement sous-déclarés » – National

Les cas d’encéphalite équine de l’Est sont rares au Canada. Mais après le décès d’un homme d’Ottawa il y a quelques semaines des suites du virus transmis par un moustique, les experts et les responsables de la santé publique affirment que les cas sont probablement sous-déclarés.

Le virus est rare mais mortel, avec un taux de mortalité de 33 à 70 % pour les humains et le potentiel de provoquer de graves effets à long terme, tels que la paralysie et le dysfonctionnement cérébral chez les survivants.

Il n’existe pas de vaccin ni de traitement pour les humains, mais seuls quelques cas sont signalés chaque année, l’Agence de la santé publique du Canada n’ayant signalé qu’un seul cas connu d’encéphalite équine de l’Est en date du 12 septembre.

Mais David Fisman, professeur d’épidémiologie à l’Université de Toronto, a déclaré que ce chiffre n’est peut-être pas exact, car les agences de santé publique n’ont pas à surveiller activement les cas d’encéphalite équine de l’Est.

« Si vous ne savez pas dans quelle mesure quelque chose se passe, il est très difficile d’élaborer des plans intelligents », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que l’encéphalite équine de l’Est?

Le virus se transmet entre les moustiques qui s’attaquent au sang des oiseaux et peuvent ensuite le transmettre aux chevaux et aux humains.

On le retrouve chez une espèce spécifique de moustique que l’on trouve principalement dans les zones rurales et marécageuses, mais qui peut ensuite se propager.

La différence entre la manière dont le virus du Nil occidental et l’encéphalite équine de l’Est sont suivis réside dans la différence entre le signalement des cas probables et confirmés, ou uniquement de ce qui est confirmé par des tests en laboratoire.

Il existe également des différences dans la façon dont les provinces et les territoires suivent et signalent ces cas à l’agence fédérale pour un suivi plus centralisé, ce qui signifie que si le virus du Nil occidental est suivi de près, les normes concernant l’encéphalite équine de l’Est sont plus disparates.

Certains virus transmis par les moustiques, comme le virus du Nil occidental, sont soumis à ce que l’on considère comme des critères de « déclaration obligatoire à l’échelle nationale », dans lesquels chaque cas de virus ou de maladie est signalé par les provinces et peut inclure des cas probables et confirmés, ainsi que des informations telles que les symptômes asymptomatiques, non neurologiques et neurologiques.

Bien que les cas de virus du Nil occidental soient signalés volontairement, l’ASPC note que les autorités de santé publique locales ou provinciales assurent le suivi des cas et envoient des données à l’agence fédérale tout au long de la saison du virus du Nil occidental et fournissent un ensemble de données annuel final.

Les dons de sang sont également systématiquement examinés et signalés aux provinces et aux territoires, qui assurent ensuite un suivi auprès des personnes concernées et transmettent ensuite leur rapport à l'ASPC.





En revanche, l’encéphalite équine de l’Est n’est pas « à déclaration obligatoire au niveau national ».

Au lieu de cela, il est identifié par des tests en laboratoire sur des personnes malades, plutôt que par des données cliniques, comme les symptômes, qui ne sont pas collectées, ce qui fait que les infections humaines sont probablement sous-déclarées, affirment les experts.

Fisman a déclaré qu’il était « hautement probable » qu’il y ait eu beaucoup plus de cas d’encéphalite équine de l’Est qui n’aient pas été diagnostiqués, et compte tenu de la dangerosité du virus en cas d’infection, il serait judicieux de rendre le virus « à déclaration obligatoire au niveau national ».

« Nous pourrons alors avoir une discussion plus nuancée sur le risque et sur son évolution », a-t-il déclaré. « En matière de surveillance, nous avançons à l’aveugle si nous ne surveillons pas de manière proactive les éléments qui constitueront probablement des menaces au cours des 10 ou 20 prochaines années. »

Selon l’ASPC, une fois qu’une maladie est considérée comme « à déclaration obligatoire à l’échelle nationale », les responsables de la santé déterminent une définition nationale de cas et « dans ce système fondé sur les cas, les provinces et les territoires signalent volontairement les cas qui correspondent aux définitions nationales de cas pour ces maladies ».

Le virus du Nil occidental est devenu une maladie à déclaration obligatoire à l’échelle nationale en 2003, un an après avoir été détecté pour la première fois.

« Certaines maladies transmises par les moustiques au Canada ne sont pas à déclaration obligatoire à l’échelle nationale et ne sont pas définies comme des cas à l’échelle nationale. Nous surveillons ces maladies par d’autres méthodes, comme la surveillance en laboratoire », a indiqué l’ASPC sur son site Web.

« Cette méthode s’appuie sur des données de laboratoire pour des maladies qui sont généralement identifiées grâce à des tests effectués sur des personnes malades. »

L’agence ensemble de données sur l’encéphalite équine de l’Est Les infections observées chez l’homme « sont probablement sous-déclarées, car l’EEEV n’est pas une maladie à déclaration obligatoire au niveau national ».

« Les chiffres nationaux peuvent différer des chiffres provinciaux et territoriaux en raison de différences dans les définitions de cas ou dans les méthodes de surveillance utilisées. Les chiffres d’infection par le virus EEE par région ne sont pas disponibles, car ils peuvent être limités ou inexacts. »

Parmi les mesures qui pourraient être prises si le risque était connu avec précision, on peut citer ce qui est fait actuellement pour le virus du Nil occidental.

Cela comprend des campagnes d’éducation du public et, si des points chauds sont détectés grâce aux données de suivi, des mesures peuvent être prises pour réduire les zones de reproduction des moustiques.





Le Dr Mark Loeb, médecin spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré à Global News que la surveillance active est généralement effectuée sur les virus et les maladies qui représentent un « fardeau énorme » pour la population, comme le virus du Nil occidental, tandis que l’encéphalite équine de l’Est fait l’objet d’une surveillance plus « passive ».

« Tout médecin qui pense avoir un patient atteint d’une possible encéphalite équine de l’Est peut procéder à un test », a déclaré Loeb. « La santé publique dispose de ressources limitées et elle doit cibler les cas. Il est beaucoup plus facile de faire valoir l’argument selon lequel il faut cibler le virus du Nil occidental, alors que l’encéphalite équine de l’Est est relativement rare, il est donc logique qu’elle ne soit pas au premier plan de la surveillance. »

Il a déclaré qu’avec les ressources disponibles, une alternative à la surveillance nationale pourrait être une étude dans laquelle du sang serait prélevé sur des personnes d’une région particulière et une analyse des anticorps pourrait donner une meilleure idée de l’exposition à l’encéphalite équine de l’Est.

« Je pense qu’il serait très utile de voir la prévalence de l’exposition et ensuite la santé publique prendrait ses décisions en fonction de tous ces facteurs », a déclaré Loeb.

À Plymouth, dans le Massachusetts, les parcs, les terrains de jeux et les terrains de sport ont été fermés du crépuscule à l’aube en raison d’un risque accru d’encéphalite équine de l’Est.

Étant donné le faible risque d’exposition pour les humains au Canada, l’ASPC a déclaré que cela ne serait pas nécessaire.

Loeb a déclaré qu’il ne croyait pas non plus que de telles mesures soient nécessaires dans les communautés canadiennes à l’heure actuelle, le risque restant faible, mais il y a encore des choses que les gens peuvent faire pour limiter leur exposition et c’est ce qui est déjà fait pour éviter le virus du Nil occidental.

Cela signifie porter un pantalon long, une chemise à manches longues et des chaussettes et utiliser un anti-moustique contenant du DEET.