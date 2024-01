Vous n’avez besoin que de cinq minutes pour renforcer votre corps et améliorer votre équilibre

Construire un tronc plus fort est un excellent moyen d’améliorer vos performances d’entraînement, d’améliorer votre équilibre et de faciliter les activités quotidiennes comme marcher, soulever des poids et s’asseoir. Heureusement, vous n’avez pas besoin de longtemps pour voir des résultats, car cette routine axée sur le cœur vous fait effectuer cinq mouvements en seulement cinq minutes.

Si vous vous entraînez régulièrement à la maison, cela vaut la peine d’investir dans l’une des meilleures kettlebells, surtout si vous aimez les entraînements complets du corps avec des mouvements comme les balançoires avec kettlebell pour renforcer votre tronc et augmenter votre fréquence cardiaque. Mais vous n’avez besoin d’aucun équipement pour cette courte routine.

La routine en cinq mouvements a été développée par l’équipe de Centr, l’application d’entraînement de Chris Hemsworth, et est dirigée par son entraîneur personnel Luke Zocchi. Il s’agit d’un circuit de cinq minutes, vous ferez donc chaque exercice pendant 40 secondes, vous reposerez 20 secondes, puis passerez au mouvement suivant.

C’est idéal si vous manquez de temps, mais vous pouvez également l’utiliser comme finisseur axé sur le cœur après votre entraînement habituel ou répéter le circuit jusqu’à cinq fois pour une séance intense à mi-section. Cependant, le plus important est de réaliser chaque exercice avec la bonne forme.

Que vous soyez nouveau dans les exercices de base ou que vous ayez besoin d’un rappel, Luke vous montre chacun des mouvements afin que vous puissiez suivre, pratiquer votre technique et tirer le meilleur parti de votre entraînement. Vous n’avez besoin d’aucun équipement, mais un tapis de yoga peut rendre les exercices au sol plus confortables.

Regardez l’entraînement de base de cinq minutes de Centr

Les gens utilisent souvent le tronc et les abdominaux de manière interchangeable, mais il existe certaines différences entre ces deux zones des muscles du milieu du corps. Vos abdominaux, qui comprennent les six muscles abdominaux droits, font partie de votre tronc, qui est un plus grand ensemble de muscles qui relient le haut et le bas de votre corps.

Ainsi, renforcer vos abdominaux développe également les muscles de votre tronc, mais un entraînement de base dédié, comme cette routine en six mouvements de l’équipe de Hemsworth, est la meilleure option si vous souhaitez obtenir tous les avantages comme une meilleure posture, un meilleur équilibre et une plus grande mobilité. en vieillissant.

Une partie de la raison pour laquelle il peut être si efficace en quelques minutes seulement est le type d’exercice proposé. Il s’agit d’une forme d’entraînement en résistance de haute intensité (HIRT), dont le but est de s’entraîner intensément par courtes périodes avec un minimum de pauses entre les mouvements.

Cela fait travailler dur vos muscles, contribue à augmenter votre fréquence cardiaque et à stimuler votre métabolisme. C’est un facteur crucial si vous cherchez à développer des abdominaux visibles, car vous devrez réduire la graisse autour de votre ventre. Cependant, il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas cibler la graisse.

Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur tous les éléments essentiels, comme faire de l’exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée et dormir suffisamment. Et si vous êtes fan d’un entraînement efficace, cela vaut la peine d’ajouter à votre routine certains des meilleurs exercices pour réduire la graisse du ventre.

Ces mouvements de haute intensité comprennent des torsions russes, des burpees et des sauts avec écart, qui font travailler les muscles de tout votre corps et augmentent votre fréquence cardiaque. Vous pouvez même en ajouter quelques-uns avant ou après la séance de cinq minutes de Centr pour un entraînement axé sur la combustion des graisses.