"Vous n’avez aucun pouvoir…": MK Staline au gouverneur sur le renvoi du ministre

Dans une réponse cinglante aux lettres du gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, sur le limogeage du ministre V Senthil Balaji, le ministre en chef, MK Staline, a déclaré que les lettres nécessitaient un « mépris total » et montraient que le gouverneur avait agi à la hâte avec « peu de respect pour la Constitution ». M. Staline a déclaré que le gouverneur n’a pas le pouvoir de révoquer ses ministres et que cela est la seule prérogative d’un ministre en chef élu.

Débutant aujourd’hui sa lettre au gouverneur par un « vanakkam » poli, M. Staline l’accuse d’avoir proféré des menaces voilées et non fondées et souligne que le ministre en chef et son cabinet jouissent de la confiance du peuple, qui est « le souverain ultime » .

« J’ai reçu vos lettres datées du 29.06.2023, l’une à 19 h 00 « disant être renvoyée » Thiru V Senthil Balaji de mon cabinet et l’autre le même jour à 23 h 45 « gardant en suspens » ladite lettre. Bien que vos lettres exigent seulement un mépris pur et simple, je vous écris pour clarifier à la fois les faits et le droit sur la question en cours », indique la lettre de M. Staline.

M. Staline souligne que l’aide et les conseils du ministre en chef et du cabinet n’ont été ni sollicités ni donnés pour les deux lettres. « Le fait que quelques heures après avoir envoyé une première lettre aussi ferme, faisant même allusion à « l’effondrement de l’appareil constitutionnel », une menace pas si voilée, vous l’ayez retirée « pour demander l’avis du procureur général ». Cela montre que vous n’aviez même pas pris d’avis juridique avant une décision aussi importante », indique la lettre.

Citant le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Lily Thomas c. Union de l’Inde (2013), M. Staline a déclaré que la formation constitutionnelle de la Cour avait laissé à la sagesse du Premier ministre et du ministre en chef le soin de décider si une personne devait continuer dans leur cabinet en tant que ministre.

« Par conséquent, simplement parce qu’une agence a ouvert une enquête contre une personne, elle ne devient pas légalement incapable de continuer en tant que ministre », a déclaré Staline, ajoutant : « Le paragraphe ci-dessus indique sans ambiguïté que la disqualification n’est attirée qu’après la condamnation. Thiru V Senthil Balaji, comme le note même votre lettre, n’a été arrêté par la Direction de l’application de la loi que pour enquête et aucun acte d’accusation n’a été déposé contre lui jusqu’à présent. »

La lettre indique que la crainte du gouverneur que M. Balaji puisse interférer avec l’enquête est « infondée et sans fondement ».

Staline a également déclaré que bien que le gouverneur ait agi contre Senthil Balaji, il a continué à garder le silence pendant des mois sur la demande de sanctions de son gouvernement pour enquêter/poursuivre d’anciens ministres et fonctionnaires pour des infractions commises sous le précédent gouvernement AIADMK.

Le ministre en chef a signé en disant: « Votre communication inconstitutionnelle renvoyant mon ministre sans mon avis est nulle ab initio et non-est en droit et a donc été ignorée. »

Au milieu d’une impasse amère avec le gouvernement DMK de l’État, le gouverneur Ravi avait annoncé hier le limogeage du ministre Balaji, pour suspendre l’ordre litigieux quelques heures plus tard, déclarant que le ministère de l’Intérieur lui avait demandé de demander un avis juridique au procureur général.

M. Balaji a été arrêté il y a deux semaines dans le cadre d’un scandale présumé d’argent contre des emplois.