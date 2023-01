Patrick Vieira pense que ce serait une grave erreur de la part de Crystal Palace d’accorder un traitement spécial à Harry Kane lorsqu’ils affronteront Tottenham.

Kane a été dans une forme merveilleuse pour les Spurs jusqu’à présent cette saison, marquant 13 buts en Premier League.

Kane est l’un des attaquants les plus complets du football mondial

AFP La star de Tottenham est l’un des buteurs les plus puissants de la Premier League

Ce décompte est le deuxième derrière Erling Haaland, qui a déjà marqué 21 buts étonnants dans l’élite cette saison.

Un homme clé pour le club et le pays, Kane n’est qu’à un but de devenir le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre avec lui et Wayne Wayne actuellement à égalité avec 53 buts.

Le joueur de 29 ans est également actuellement à 64 championnats de Premier League derrière le record d’Alan Shearer de 260.

C’est un déficit qu’il est plus que capable de combler dans les dernières années de sa carrière.

Mais alors que sa menace de but est claire pour tous, Vieira est catégorique sur le fait que Palace ne peut pas se concentrer uniquement sur l’attaquant lorsqu’ils affronteront Tottenham mercredi soir.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Vieira a déclaré : « Vous n’allez pas l’arrêter.

Getty Vieira sait à quel point Kane est une menace

Getty Le patron du palais sait qu’il serait insensé de se concentrer uniquement sur Kane

«Je pense que si nous ne mettons notre concentration et que nous nous concentrons sur lui, ce sera une énorme erreur, car il y a tellement de bons joueurs autour de lui qui peuvent lui fournir le ballon de qualité pour le terminer.

“Ainsi, la performance de l’équipe sera notre objectif principal.”