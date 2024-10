Vous n’aimez pas le sang et la tristesse ? Voici un guide pour une visualisation plus légère d’Halloween

J’imagine que lorsque vous imaginez un critique de télévision, vous imaginez un type dur, croustillant, voire sans cœur. Mais j’ai toujours été un type sensible, délicat, qui laisse la lumière allumée.

Halloween est donc une fête que je salue avec des émotions mitigées. Je suis d’accord avec ses expressions plus lumineuses – bonbons, citrouilles, jolis costumes pour les petits enfants, « C’est Halloween » par les Shaggs, tout ça. Mais vous pouvez garder vos maisons hantées, le dernier « It », vos masques « Scream », vos adolescents fauteurs de troubles utilisant le couvert des vacances pour terroriser un quartier. Même « La cabane dans les arbres de l’horreur des Simpsons » je peux trouver vraiment inquiétant.

Vous trouverez donc le guide personnel suivant sur le visionnage d’Halloween – certaines choses spécifiques à la journée, d’autres liées à la saison, certaines mettant en vedette des personnages paranormaux, certaines parodiant des films de monstres – pour être à court de sang et d’intestins (le genre porté à l’extérieur du corps) et longuement sur la comédie et les dessins animés. Il y a plus qu’assez d’horreur réelle.

Plus que tout, Halloween est pour moi l’occasion de vous orienter une nouvelle fois vers la web comédie 2014 «Ghirls fantômes» vit actuellement sa meilleure vie après la mort sur Viméo. Créé par les stars Amanda Lund et Maria Blasucci, il comprend une douzaine d’épisodes de 10 minutes, qui, par magie, ont la substance d’épisodes de sitcom à part entière. Lund et Blasucci, chasseurs de fantômes, puérils et compétitifs, visitent divers endroits (un terrain de baseball, un bureau des impôts, un collège, un bordel, un studio d’enregistrement) pour aider les esprits en conflit à avancer vers la lumière. ; le casting invité impeccable comprend Jason Ritter, Jake Johnson, Natasha Leggero, Kumail Nanjiani, Colin Hanks, Larisa Oleynik, Paul F. Tompkins, Jason Schwartzman, Brett Gelman, Kate Micucci, Molly Shannon et, en tant que groupe de rock sudiste mort des années 70 se battent trop pour terminer leur chanson finale, Jack Black, Val Kilmer et Dave Grohl.

Aider les esprits à avancer vers la lumière était également le thème de la comédie de Tyler Labine de 2014. « Mort-batteur » (Tubi), avec une liste tout aussi impressionnante de stars invitées. Labine était auparavant un habitué de « Moissonneuse » (diffusé sur CWTV.com), dans lequel Brett Harrison incarne un fainéant qui, après que ses parents ont vendu son âme au diable (Ray Wise), se met au travail comme une sorte de chasseur de primes, ramenant les damnés évadés en enfer. Ces deux séries sont drôles et charmantes et méritent votre attention.

Tourné dans la banlieue du New Jersey, «Les aventures de Pete et Pete», à l’origine sur Nickelodeon, était non seulement l’émission pour enfants la plus magnifiquement conçue des années 1990, mais aussi une série qui plaide bien en faveur de l’existence même de la télévision. Et pourtant, il faudra aller dans les contrées sauvages de YouTube pour le trouver. Dans le épisode de vacances « Halloween » Le petit Pete (Danny Tamberelli) veut battre un record vieux de 31 ans pour avoir trompé ou traité 374 maisons en une seule nuit d’Halloween, entraînant avec lui son frère aîné Big Pete (Michael C. Maronna), qui déteste Halloween, tout en évitant le vandalisme. Mangeurs de citrouilles. La voisine serviable Nona (Michelle Trachtenberg, qui jouera ensuite la petite sœur Dawn Summers dans « Buffy contre les vampires ») intervient. (Iggy Pop, qui joue son père en cardigan et kaki, continuerait à reformer les Stooges.)

« School Spirits » met en vedette Peyton List, au centre, dans le rôle de Maddie, une adolescente assassinée coincée dans l’au-delà qui tente de retrouver son assassin. (Ed Araquel / Paramount+)

Quant à « Buffy » elle-même, mis à part les vampires et les démons et la mort tragique occasionnelle d’un personnage bien-aimé, la série, qui a fait ses débuts en 1997 et a changé la nature de la narration télévisée pour adolescents, est au fond une comédie, une métaphore étendue des horreurs ordinaires du lycée. Il a produit plusieurs épisodes d’Halloween, à commencer par la très appréciée saison 2. « Halloween » (Hulu, Disney+, Tubi), qui trouve des résidents enchantés de Sunnydale devenant les personnages dans lesquels ils sont costumés. (Une idée utilisée par « Guide de survie scolaire déclassifié de Ned,« Maintenant diffusé sur Paramount +, la plus grande émission pour enfants Nickelodeon des années 2000, pour son propre épisode d’Halloween de la troisième saison.) L’héritage de la série peut être directement vu dans des séries telles que la récente et excellente « Esprits d’école » (Paramount+), dans lequel une adolescente assassinée, coincée dans son lycée parmi plusieurs générations d’étudiants fantômes, tente de retrouver son assassin, et le film de Netflix «Dead Boy Détectives» à propos de deux fantômes adolescents aidant d’autres spectres à régler leurs affaires inachevées. (Voir « Ghost Ghirls » ci-dessus.)

La plupart des sitcoms du réseau ont présenté un épisode d’Halloween, mais aucun n’est plus approprié que « La Famille Addams ». Effrayants, loufoques, mystérieux, effrayants, complètement loufoques, ils forment une famille incroyablement heureuse et hospitalière, toujours accueillante envers les personnages hétérosexuels qui tombent dans leur manoir excentrique. Dans le titre redondant « Halloween avec la famille Addams » (Freevee, YouTube) de 1964, des braqueurs de banque en fuite, interprétés par Don Rickles et Skip Homeier, sont invités en tant qu’adultes et obligés de célébrer d’une manière qu’ils ne comprennent pas.

La sitcom, plus que les dessins animés de Charles Addams qui l’ont inspirée, fournit l’architecture sur laquelle sont construites toutes les reprises et réimaginations ultérieures d’Addams, y compris, bien sûr, « Mercredi, » la série Netflix en cours qui a fait de Jenna Ortega une star instantanée. Même si je le recommande absolument, mon cœur repose sur «Addams du mercredi adulte», La websérie pleine d’esprit de Melissa Hunter de 2015 sur la fille Addams en tant que jeune femme qui fait son chemin dans le monde – trouver des colocataires, apprendre à conduire, rencontres sur Internet. Vous pouvez le trouver sur YouTube et chez Hunter propre site Web.

Bizarrement, l’épisode de sitcom qui m’a le plus effrayé quand j’étais enfant — et qui m’effraie toujours, même s’il est très drôle — vient de «Le spectacle de Dick Van Dyke.» Pas vraiment un épisode d’Halloween, le 1963 « Cela peut ressembler à une noix » (en streaming sur Peacock, Prime, Filmrise et plusieurs autres plateformes) est un riff sur « Invasion of the Body Snatchers » qui trouve Rob Petrie de Van Dyke piégé dans un scénario de science-fiction dans lequel des extraterrestres amoureux des noix, menés par un look Danny Thomas -pareillement, convertissent les humains à leur race, leur volant leurs pouces et leur sens de l’humour. Mary Tyler Moore sortant du placard du salon sur une avalanche de noix est un cauchemar – et l’un des moments les plus rejoués de cette série.

Compte tenu de mes prédilections, il n’est pas surprenant qu’il y ait beaucoup de dessins animés sur cette liste.

« C’est la grande citrouille, Charlie Brown » (Apple TV+) est la deuxième plus grande émission spéciale Peanuts, et la seule autre que j’appellerais une visualisation obligatoire. Dans sa magnifique et glorieuse évocation des jours et, surtout, des nuits d’automne, son Score de Vince Guaraldi et l’animation de Bill Melendez, elle emmène l’art de Schulz vers un nouvel endroit sans le trahir ; Peut-être plus important encore, Cathy Steinberg est de retour dans « A Charlie Brown Christmas » en tant que voix de Sally Brown, la star secrète de la série. (Et vous pensiez que c’était Snoopy.) La croyance unique de Linus dans la Grande Citrouille atténue Charlie Brown, qui reste néanmoins la victime de ses amis, de ses voisins aléatoires et de l’univers. Mais c’est ça l’esprit des « Peanuts », profond et troublant mais sans cesse identifiable.

« Histoire de jouets de la terreur » de 2013, produit à l’origine par le lien d’entreprise de Disney, Pixar et ABC, propose une délicieuse méta-version des tropes d’horreur – nuit pluvieuse, motel en bord de route, personnages s’éloignant imprudemment. Avec le hérisson Pricklepants (Timothy Dalton) qui commente tout le temps, c’est « Scream » sans les meurtres, mais non sans sa propre tension. Les acteurs du supergroupe sur grand écran (Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Rickles, Wallace Shawn, Kristen Schaal) sont encouragés par Kate McKinnon, Ken Marino et Carl Weathers, avec Stephen Tobolowsky dans le rôle du méchant (un employé de bureau, comme Norman Bates). ). En bonus, et dans l’esprit de Jamie Lee Curtis, c’est la cow-girl Jessie (Cusack) qui prend ici le devant de la scène.

La nouveauté cette année est la spéciale «Bob l’éponge : Kreepaway Kamp» (Paramount+), dans lequel pratiquement tout Bikini Bottom est invité à une réunion à Kamp Koral, où une silhouette sombre se cache et où un à un les campeurs disparaissent – ​​une prémisse mangée par les mites infiniment améliorée par son casting de créatures marines de dessins animés (et un écureuil). À partir de 2019 vient « L’histoire effrayante de Captain Underpants : Hack-a-ween » (Netflix), un délicieux mélange d’animation, de marionnettes et de photographie, dans lequel les farceurs d’école primaire George et Harold combattent un mouvement pour annuler les vacances, avec l’aide de leur super-héros personnel, une version hypnotisée de leur principal et ennemi.

Le spécial Halloween « Bob l’éponge : Kreepaway Kamp » est diffusé sur Paramount+. (Nickelodeon)

Certains courts métrages classiques d’Halloween peuvent être trouvés sur Disney+ presque à n’importe quelle saison et méritent votre attention car ils sont dessinés et animés à la main – ce qui reste la meilleure façon de créer des dessins animés. Dans « Fantômes solitaires » (sorti pour la première fois la veille de Noël 1937), Mickey, Goofy et Donald sont des chasseurs de fantômes au chômage appelés dans une vieille maison grinçante par les spectres ennuyés eux-mêmes – portant des derbys et fumant des cigares – pour leur propre divertissement burlesque. Dans « La charité s’il-vous-plaît, » à partir de 1952, Donald fait des farces à ses neveux avec des pétards dans leurs sacs de bonbons et leur verse de l’eau sur la tête ; la sympathique Hamamélis, de passage, les aide à se venger. Pas sur Disney+ mais facile à trouver en ligne est le court métrage Mickey Mouse de 1933 « Le Docteur Fou » dans lequel Pluton est enlevé par un scientifique qui envisage de mettre la tête du chiot sur le corps d’un poulet. Les effets d’ombre et de lumière en noir et blanc sont plutôt beaux. Même si Disney est devenu synonyme d’une certaine douceur, ces dessins animés sont plutôt violents. (Même si, comme j’aime le dire, c’est de la violence dans les dessins animés.)

Grâce à son propriétaire d’entreprise Warner Bros., Max possède un trésor d’âge d’or Looney Tunes des dessins animés regroupés en « saisons » non chronologiques, où vous pouvez trouver au moins quelques classiques sur le thème des monstres. Réalisé par Friz Freleng, « Hyde et lièvre » (Saison 20, épisode 2), datant de 1955, plonge Bugs Bunny dans une situation Jekyll-and-Hyde qui comprend une métaphore de la dépendance et une blague Liberace. Dans « Lièvre qui fait dresser les poils » (Saison 11, Épisode 6), Bugs est attiré dans le château d’un scientifique maléfique – une enseigne au néon indique « Evil Scientist », donc vous savez – comme déjeuner pour son monstre de compagnie, la boule de poils orange géante en chaussures de tennis connue plus tard sous le nom de Gossamer. . Vous obtenez une excellente rupture du quatrième mur et une finition qui préfigure « Some Like It Hot ». Et dans « Chat effrayé » (Saison 13, Épisode 16), de 1948, également réalisé par Jones, Porky et Sylvester emménagent dans une maison peuplée de souris meurtrières. Sylvester est paniqué, Porky inconscient.

De tous les personnages de dessins animés classiques, le plus impliqué dans le surnaturel et le surréaliste était celui des studios Fleischer. Betty Boopdont les aventures jazzy avec des fantômes et des démons peuvent être facilement trouvées sur YouTube. « Blanc comme neige, » de 1933 (élu 19e plus grand dessin animé de tous les temps dans une enquête menée en 1994 auprès d’un millier d’animateurs), présente des squelettes, une méchante sorcière qui devient un dragon et le copain de Betty, Bimbo, transformé en fantôme, rotoscopie sur Cab Calloway chantant « St . James Infirmerie Blues. Dans «La fête d’Halloween de Betty Boop» également à partir de 1933, un méchant gorille interrompt la joyeuse soirée de Betty, à laquelle assistent divers animaux des bois et de la jungle, et en « Maman chaude rouge » à partir de 1934, Betty se rêve en enfer, où elle danse avec des diables et des flammes anthropomorphes. Lorsque Satan essaie de se rafraîchir, elle lui donne l’épaule froide (littéralement, métaphoriquement).

Et finalement, ni série télé, ni dessin animé, n’est humoriste Jean Bergerc’est 31 octobre 1972, diffusion de son émission de radio nocturne à New York, conservée sur YouTube. Shepherd, bien sûr, est surtout connu pour des vacances différentes, en tant qu’auteur et voix de « A Christmas Story », mais il enfonce ses crocs profondément dans Halloween, avec des réminiscences, des lectures et des méditations sur l’obscurité. De tout ce qui est répertorié ici, celui-ci est peut-être le plus dérangeant sur le plan existentiel, alors écoutez avec les lumières allumées. Ou ne le faites pas – mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.