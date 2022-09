Vous n’aimez pas la bulle verte ? Acheter un iPhone

De nombreux utilisateurs (et notamment Google) ont été appelant Apple à adopter la messagerie RCS dans iMessages. Cela pourrait mettre fin à la controverse sur la bulle verte, mais surtout, les utilisateurs d’Android et d’iOS partageraient une pléthore de fonctionnalités intéressantes. Cette semaine, avec Apple dans les nouvelles pour avoir annoncé la gamme d’iPhone 14, on a demandé à Tim Cook comment nous envisageons l’adoption du RCS par Apple. Sa réponse ? “Achete un iPhone à ta mère.”

La question que lui a posée un membre de la presse concernait les fichiers vidéo envoyés entre les appareils iOS et Android à l’aide des applications de messagerie standard. Comme beaucoup d’entre nous en ont fait l’expérience, les fichiers vidéo envoyés entre ces deux systèmes d’exploitation resteront pixélisés et mélangés en raison du manque d’interopérabilité entre l’application Messages d’Android et iMessages d’Apple. C’est un problème majeur pour les utilisateurs, cependant, Cook ne semble pas si inquiet car “je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous y consacrions beaucoup d’énergie à ce stade”.

Bien qu’il soit possible que les utilisateurs ne réclament pas un changement directement à Cook, il est tout à fait possible que cela soit dû au fait que les propriétaires d’iPhone ne comprennent pas ou même ne réalisent pas qu’il y a un problème. Le problème pour nous est qu’au lieu d’être utile, Cook préfère vendre quelques iPhones de plus et s’assurer que les amateurs d’iMessage restent enchaînés à l’écosystème d’Apple.

Heureusement, il existe des applications disponibles pour les utilisateurs d’Android et d’iOS, comme WhatsApp et Telegram, qui nous permettent de contourner toutes ces conneries et de communiquer correctement sans que des entreprises égoïstes (et avides) ne se mettent en travers.

// Le bord