Vous mettez ces plantes d’intérieur au mauvais endroit

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Les plantes peuvent grandement contribuer à rendre un espace plus intime. Mais si vous êtes nouveau dans le monde de plantes d’intérieur, ils peuvent aussi se sentir comme un défi à maintenir en vie. Après tout, ils ne peuvent pas vous dire ce qu’ils veulent ou ce dont ils ont besoin, et quelques plantes malheureuses suffisent pour que n’importe qui se sente comme l’ange de la mort face à tout ce qui est vert et feuillu.

Heureusement, il existe certaines approches que vous pouvez adopter pour augmenter vos chances de garder vos plantes heureuses et en bonne santé – et quelques éléments de philosophie des plantes d’intérieur pour vous aider tout au long du processus. Une partie de la clé ici est de s’assurer que vous placez vos plantes au bon endroit.

D’une part, même si c’est une déception, vous allez probablement tuer quelques plantes. Il y a un certain nombre d’essais et d’erreurs qui accompagnent l’apprentissage des plantes qui sont inévitables. Certaines plantes sont plus délicates que d’autres, et souvent les conseils généraux sont insuffisants.

Il est également important de se rappeler que, aussi facile qu’il soit de considérer les plantes comme des objets décoratifs pour ajouter un peu d’intérêt à un espace, ce sont des êtres vivants avec des besoins – principalement des besoins métaboliques. Pensez à ce que vous avez appris à l’école à l’époque. Les plantes fabriquent de la nourriture grâce à un processus appelé photosynthèse. Cela signifie qu’ils ont besoin de l’énergie du soleil pour absorber le dioxyde de carbone et l’eau et les transformer en sucres et en oxygène. L’oxygène est libéré dans l’air et les sucres sont ce que la plante utilise comme nourriture.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’endroit où vous devriez (et ne devriez pas) placer vos amis feuillus. Vous pouvez également consulter quatre façons simples de garder vos plantes en vie pendant que vous voyagez et comment faire pousser vos propres herbes à la maison.

Lire la suite: Les meilleurs endroits pour acheter des plantes en ligne

Fenêtres lumineuses, coins sombres

Quel que soit le type de plante que vous avez, vous allez chercher un équilibre entre la quantité d’eau et de soleil que vous lui donnez, en fonction de ce dont la plante a besoin. Cela signifie que toutes les plantes ne veulent pas s’asseoir à la lumière directe d’une fenêtre ensoleillée, et toutes les plantes ne peuvent pas supporter d’être placées dans un coin sombre. Certaines plantes ont souvent besoin d’eau, d’autres peuvent s’en passer plus longtemps. (Pour une plongée plus approfondie et sans fioritures dans la science derrière cela, écrite par un ingénieur, par Darryl Cheng est une excellente lecture.) Souvent, lorsque les gens parlent de plantes à faible luminosité, comme l’écrit Cheng, ils veulent dire des plantes qui « meurent de faim avec grâce ». Moins de lumière signifie moins de nourriture. Certaines plantes peuvent conserver leur apparence plus longtemps malgré cela.

Lorsque vous achetez une nouvelle plante, faites des recherches sur l’environnement qu’elle préfère, mais sachez également que vous devrez peut-être apporter des modifications.

Pour beaucoup de gens qui commencent avec les plantes d’intérieur, il y a un certain attrait pour les plantes à faible luminosité. Ils semblent plus difficiles à tuer, ils n’ont pas besoin de grandes quantités de lumière – bien qu’il soit important de se rappeler que faible luminosité ne signifie pas absence de lumière.

Voici quelques suggestions de plantes qui n’ont pas besoin de s’asseoir dans votre fenêtre la plus ensoleillée.

Usine de serpent

Erin Carson/Crumpe



Les plantes serpent (il en existe de nombreuses variétés) sont des plantes robustes dont les feuilles poussent verticalement à partir du sol. Les feuilles sont un peu raides et la plante pousse généralement lentement, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Celui-ci ne va pas se flétrir. La grande chose à propos des plantes à serpents est qu’elles peuvent faire face à une gamme de situations d’éclairage, jusqu’au plein soleil. Ils préfèrent également un sol plus sec, ce qui signifie que vous allez les arroser moins fréquemment. Certes, beaucoup de gens peuvent avoir du mal à trop arroser s’ils sont nouveaux dans le monde végétal. Pourtant, il est difficile de dire arrosez votre plante un certain nombre de fois par mois. Je garde ma plante de serpent de 4 ans à quelques mètres d’une fenêtre dans une pièce généralement lumineuse et je l’arrose une fois par semaine.

Pothos

Erin Carson/Crumpe



Pothos est une plante d’intérieur classique. C’est une vigne, donc elle peut devenir longue, et vous pouvez la laisser pendre de son pot, si vous voulez. C’est un autre qui peut se débrouiller avec une lumière plus faible, mais encore une fois, gardez à l’esprit qu’une lumière plus faible signifie qu’elle ne poussera pas autant. Cela dit, vous voudrez probablement éviter de mettre vos pothos à la lumière directe. Il aime les sols humides. Une façon que j’ai apprise à dire si mon pothos est heureux est si les feuilles ont l’air et se sentent élastiques et guillerettes.

Caféier

Erin Carson/Crumpe



Je n’appellerais pas une plante de café une plante à faible luminosité, mais ce n’est certainement pas celle qui appréciera le soleil battant d’un rebord de fenêtre. Une lumière vive et indirecte convient beaucoup mieux à un caféier. Gardez le sol de votre caféier humide, mais ne le noyez pas. Une particularité du caféier que j’ai appris à apprécier est son drame – s’il a besoin d’eau, les feuilles tomberont, mais elles rebondiront assez rapidement après que vous lui ayez donné une bonne boisson. Idéalement, il n’aura pas à s’affaisser pour vous faire savoir qu’il a soif, mais au moins cela vous donnera une communication claire si vous oubliez.

Pour plus de conseils sur les plantes, consultez les choix de Crumpe pour les meilleurs services de jardinage et de livraison de semenceset comment planter un arbre dans le bon sens.