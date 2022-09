L’actrice Blake Lively, qui attend son quatrième enfant avec son mari et acteur Ryan Reynolds, s’est récemment rendue sur Instagram pour critiquer les paparazzis pour avoir harcelé leur maison. Blake Lively a partagé des photos franches de son bébé et a écrit une note claquant les déclencheurs. Dans une note sur Instagram, Blake Lively s’en est pris aux paps et a écrit : “Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 gars qui attendent devant chez moi pour une observation me laissent tranquille. Vous me faites peur, moi et mes enfants. Merci à tous les autres pour tout l’amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux.” Elle a signé en écrivant : “Et merci aux médias qui ont une “politique sans enfants”. Vous faites tous la différence. Beaucoup d’amour !”

Les photos présentent également le mari de Blake, Ryan, sa sœur Robyn Lively et son amie et chanteuse Taylor Swift.

Dans la série de photos que Black Lively a partagées sur Instagram, elle a vu afficher son baby bump tout en profitant de passer du temps de qualité avec ses proches. Regarde.





Blake a annoncé la nouvelle de sa grossesse en faisant ses débuts avec son baby bump au Forbes Power Women’s Summit il y a quelques jours. “J’aime juste créer. Qu’il s’agisse de pâtisserie, de contes, d’entreprises ou d’humains, j’aime vraiment créer”, a plaisanté Blake lors de l’événement.





Depuis l’annonce, les papas suivent l’actrice pour capturer chacun de ses mouvements.

Ryan et Blake se sont mariés en 2012. Leur fille aînée James est née en 2014. En 2016, les deux ont accueilli leur deuxième fille Inez et Betty en 2019.