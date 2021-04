En outre, les personnes qui ont déjà reçu leur troisième chèque de relance et qui doivent recevoir plus d’argent après que l’IRS a terminé leur dernier retour, ont reçu des paiements «majorés» de l’agence.

Sur cette partie de la déclaration, les déclarants peuvent commencer avec le montant d’argent de relance qu’ils ont déjà reçu et calculer les autres fonds qui leur sont dus. Cela peut être fait soit via une feuille de travail fournie avec le formulaire d’impôt, soit via un logiciel de préparation de déclarations de revenus.

Des erreurs mathématiques dans le calcul du remboursement pourraient également entraîner une correction.

Vous êtes généralement admissible à chaque chèque de relance, à condition que votre revenu brut ajusté ne dépasse pas 75 000 $ si vous êtes célibataire, 112 500 $ si vous déclarez comme chef de ménage ou 150 000 $ si vous êtes marié et déclarez conjointement.

Cependant, chaque chèque de relance est assorti de son propre ensemble de règles d’éligibilité, en particulier en ce qui concerne l’élimination progressive des revenus et l’éligibilité des personnes à charge. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous pouvez ou non être admissible à l’argent, l’IRS a des informations sur le premiers 1200 $, deuxième 600 $ et troisième versements de 1400 $ sur son site Internet.

L’IRS offre également des informations sur les options dont vous disposez pour dépôt électronique, y compris des services gratuits de dépôt et de préparation de déclarations de revenus.