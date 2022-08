Vous magasinez pour des panneaux solaires ? Voici par où commencer

Acheter des panneaux solaires pour alimenter votre maison peut être une bonne décision financière. Ça peut augmenter la valeur de revente de votre maison, offrir un important crédit d’impôt et vous faire économiser de l’argent sur l’énergie pendant des décennies. Les panneaux solaires peuvent produire de l’énergie pendant longtemps (de nombreuses garanties sont de 25 ans), ils devraient donc produire de l’énergie bien après que vous les ayez payés. Même avec ces avantages potentiels, le coût initial peut être intimidant. Et, avec les nouvelles technologies (comme Le bardeau Timberline Solar de GAF Energy), il peut être difficile de savoir où faire ses courses.

L’achat de panneaux solaires résidentiels ne devrait pas être un guichet unique. C’est toujours une bonne idée d’obtenir des devis de plusieurs installateurs. Et, vous devriez entrer avec un solide compréhension de vos besoins énergétiqueston nationale et incitations fiscales locales et vos options pour acheter ou financer d’une autre manière. Il y a plus de conseils dans notre guide d’achat panneau solaire.

Lorsque vous êtes prêt à magasiner, vous disposez de nombreuses options, expliquées ci-dessous. Il est important de noter que nous n’avons pas testé de panneaux ni suivi le processus d’achat dans aucun de ces points de vente. Ce guide vous aidera à savoir où chercher, et non quel panneau solaire répond le mieux à vos besoins.

Détaillants de quincaillerie

Vos détaillants à grande surface tels que Home Depot , matériel de montage, onduleurs et régulateurs de charge. Home Depot simplifie l’achat de panneaux solaires via son site Web ou votre magasin local. Si vous souhaitez une installation professionnelle, vous serez jumelé à des professionnels de l’installation agréés et assurés. Dans le cas de Lowe’s, ce sera . Les magasins peuvent également proposer des options de financement, comme une carte de crédit pour vous aider à répartir les dépenses initiales.

Et si vous êtes un bricoleur, ces magasins vendent tout ce dont vous avez besoin pour installer le système, ce qui vous permet d’économiser de l’argent par rapport aux options d’installation professionnelles.

Options de spécialité

Une autre voie consiste à choisir une entreprise solaire comme Sunrun, qui travaille avec Costco. Pour commencer, Sunrun propose un consultation gratuite pour vous aider à en savoir plus sur leurs services et équipements.

À ce moment-là, un représentant visite votre maison, en apprend davantage sur vos besoins, puis inspecte et mesure le toit de votre maison. En fin de compte, Sunrun finalisera les détails du projet comme de combien de panneaux solaires avez-vous besoin et les coûts.

Sunrun offre même un financement, une garantie de 10 ans et une remise en argent de 2 % si vous avez un abonnement Costco Executive. Cependant, une chose à considérer avec ces options est qu’elles ne sont pas disponibles dans tous les États. Vous devrez donc contacter l’entreprise pour déterminer votre éligibilité.

Une autre option sur ce front est . Son site Web est unique en ce sens qu’il vous permet de concevoir votre système de panneaux solaires en ligne. Et lorsque vous serez prêt à acheter, l’entreprise embauchera des entrepreneurs locaux qualifiés pour effectuer les travaux. Il offre également des options de paiement flexibles, y compris 0% d’acompte pour rendre le système plus flexible sur le plan budgétaire.

Entreprises solaires en ligne

Vous pouvez également sélectionner un fournisseur solaire en ligne comme Tesla. Ces fournisseurs conçoivent leurs panneaux sans grille avec un profil bas pour obtenir un look minimaliste. Tesla soutient ses produits avec une garantie de 25 ans.

Ces entreprises rendent également le processus pratique. Une fois que vous demander une consultation, Tesla prend des photos aériennes de votre maison pour déterminer la conception et les coûts du projet. Il s’occupe de l’autorisation, vous permettant de vous détendre pendant l’installation. De plus, votre achat est accompagné d’une surveillance mobile, vous donnant accès aux performances et à la production du système.

Vous pouvez également opter pour Zenernet Solar. Cela rend l’ensemble du processus à distance, de la conception personnalisée de votre système solaire à l’embauche d’entrepreneurs réputés pour mener à bien le projet. Vous pouvez programmer un consultation gratuite avec Zenernet.

Choix locaux

Le partenariat avec des entreprises locales peut être le meilleur des deux mondes. Vous pouvez acheter en ligne des panneaux solaires, des onduleurs et plus encore. Ou vous rendez visite à un revendeur local pour poser des questions, concevoir votre système et résoudre des problèmes. Des entreprises comme Solaire Sunpro et Palmier nain s’occupe de tout en interne. De cette façon, vous disposez d’une ressource qui vous guide à chaque étape, vous tenant informé et à l’aise tout au long du processus.

Sunpro Solar propose également des services de toiture pour s’adapter à la longue durée de vie des panneaux solaires. Et Palmetto fournit aux clients une application, vous permettant de surveiller l’efficacité.

Autres considérations d’achat

Lorsque vous envisagez des options solaires, recherchez les entreprises que vous envisagez. Examinez leurs offres de garantie, leurs prix, leurs coûts et délais d’installation, les avis des clients, les méthodes de recyclage des panneaux et leur réputation via des ressources tierces telles que le Bureau d’éthique commerciale. Vérifiez également si une entreprise vous aidera à obtenir les permis (le cas échéant). Faire les devoirs vous aide à trouver un fournisseur de bonne réputation.

De plus, considérez tous les aspects financiers du projet. N’oubliez pas d’inclure les coûts des permis, de l’installation et de la mise à niveau ou du remplacement du toit. Sinon, assurez-vous de profiter de des incitations fiscales comme le crédit d’impôt à l’investissement, qui réduisent votre obligation fiscale fédérale de 26 % du coût total du système de panneaux solaires. Les États ont également des programmes où vous pourriez recevoir encore plus d’avantages, réduisant ainsi votre investissement initial.