Van Morrison a créé une autre mélodie anti-verrouillage, cette fois en équipe avec Eric Clapton.

« Stand and Deliver », sorti vendredi, a été écrit par Morrison et interprété par Clapton. Le produit de la piste de blues ira à la campagne Save Live Music de Morrison au profit de ceux qui travaillent dans l’industrie de la musique au Royaume-Uni et en Irlande.

«L’enregistrement d’Eric est fantastique et résonnera clairement avec ceux qui partagent nos frustrations», a déclaré Morrison à Variety. «Il est déchirant de voir autant de musiciens talentueux manquer de soutien significatif de la part du gouvernement, mais nous voulons les rassurer que nous travaillons dur chaque jour pour faire pression pour le retour de la musique live et pour sauver notre industrie.

Morrison avait précédemment publié un trio de chansons anti-lockdown en septembre et octobre pour soutenir la campagne: «Born To Be Free», «As I Walked Out» et «No More Lockdown».

Dans « No More Lockdown », l’Irlandais du Nord dit que les lockdowns «asservissent» les gens et accuse les scientifiques de «inventer des faits véreux».

«Plus de verrouillage»:Van Morrison publiera 3 chansons critiquant les restrictions relatives aux coronavirus

L’auteur-compositeur-interprète a lancé une pétition de Change.org exhortant les responsables de son pays d’origine à mettre fin aux verrouillages mis en place pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

« L’exécutif d’Irlande du Nord a refusé de quantifier l’impact économique des restrictions sur la musique live et n’a pas non plus fourni de preuves scientifiques pour justifier l’interdiction », a déclaré Morrison dans un communiqué. « Il est temps de les responsabiliser. »

Une grande partie du monde, y compris les États-Unis, est sous une forme ou une autre de verrouillage depuis le début de cette année. Cela va probablement continuer, disent les responsables de la santé, jusqu’à ce qu’un nouveau vaccin soit largement disponible l’année prochaine.

Dans « Stand and Deliver », Morrison et Clapton exhortent les auditeurs à repousser le récit qu’ils ont entendu, avec des paroles telles que: « Stand and Deliver // Vous les laissez mettre la peur sur vous // Stand and Deliver // Mais pas un mot que vous avez entendu n’était vrai // Mais si tu ne peux rien dire // Tu ne peux rien faire // Veux-tu être un homme libre // Ou veux-tu être un esclave? «

Aux États-Unis, les propriétaires de près de 3 000 salles ont formé un nouveau groupe, la National Independent Venue Association, pour faire pression pour obtenir une aide fédérale permettant à l’industrie de la musique de rester à flot. Un sondage que NIVA a distribué aux membres a montré que 90% des salles de musique pensent qu’elles seront forcées de fermer définitivement dans les semaines ou les mois à venir si le financement n’arrive pas.

«Nous sommes au bord d’un effondrement massif de cette industrie», a déclaré récemment la porte-parole de NIVA Audrey Fix Schaefer à USA TODAY. « Ce sont des gens tellement bons, travailleurs et déterminés. Ils ne méritent pas d’être laissés à sec comme ça. »

La législation qui pourrait apporter un allégement comprend la loi RESTART et la loi Save Our Stages. Ils fourniraient un soutien financier sous forme de prêts, de subventions et de crédits d’impôt et bénéficieraient d’un soutien bipartisan.

Contribuer: The Associated Press

Suivez Gary Dinges sur Twitter @gdinges