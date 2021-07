Vous le faites mal! Le porte-parole de la Maison Blanche Covid-19 crie aux médias pour avoir cité des documents du CDC sur la variante Delta – RT USA News

Même s’ils citaient des documents internes du CDC soutenant les mandats renouvelés de masques en raison de l’augmentation des cas de variante Delta Covid-19, le New York Times et le Washington Post ont été critiqués par la Maison Blanche.

« Les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus au même rythme que les personnes non vaccinées et si vous n’incluez pas ce contexte, vous vous trompez. Ben Wakana, directeur adjoint des communications stratégiques de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche, a tweeté vendredi au New York Times – en toutes lettres – mécontent de la couverture par le journal des nouvelles découvertes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC ).

LES PERSONNES VACCINÉES NE TRANSMETTENT PAS LE VIRUS AU MÊME TAUX QUE LES PERSONNES NON VACCINÉES ET SI VOUS N’INCLUEZ PAS CE CONTEXTE, VOUS LE FAITES. https://t.co/gBkDbJ21xX – Ben Wakana (@benwakana46) 30 juillet 2021

Wakana a également eu des mots pour le Washington Post, qui a d’abord publié les documents du CDC, appelant leur couverture « complètement irresponsable » et le contrer avec des déclarations du CDC de trois jours auparavant.

Complètement irresponsable. Il y a 3 jours, le CDC a clairement indiqué que les personnes vaccinées représentent une TRÈS PETITE quantité de transmission se produisant dans tout le pays. Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès continuent de faire partie des non vaccinés. C’est irréel de ne pas mettre cela en contexte. https://t.co/BbmSNvQlrb – Ben Wakana (@benwakana46) 30 juillet 2021

L’effondrement de Twitter a attiré l’attention du journaliste Glenn Greenwald, qui l’a appelé « super intéressant » et suggéré ce « établissements d’élite » pourrait trouver le temps « entre appeler les citoyens ordinaires stupides et égoïstes » de réfléchir sur la « d’énormes échecs de messagerie, des incohérences et des mensonges qui expliquent une grande méfiance envers les [Covid] Messagerie. »

Les tentatives de Wakana pour mettre les médias d’entreprise au diapason font suite à l’annonce de vendredi du CDC qui affirme que 74% des personnes récemment infectées par la variante Delta du coronavirus dans un complexe de Cape Cod, dans le Massachusetts, ont été entièrement vaccinées. L’étude de Cape Cod a été « pivot » en informant la décision de recommander le masquage à l’intérieur, a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky.





Alors que la Maison Blanche a adopté les directives de masquage plus tôt cette semaine, elle a continué d’insister sur les vaccinations comme voie à suivre et de faire valoir que l’augmentation des cas était principalement un problème. « parmi les non vaccinés.

L’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre a déclaré vendredi aux journalistes qu’un mandat national sur les vaccins était « pas à l’étude pour le moment », et que les États-Unis sont « ne va pas se diriger vers un verrouillage. »

Jean-Pierre a spécifiquement cité Walensky du CDC comme un expert auquel la Maison Blanche s’en remet en matière de virus. « Nous écoutons les scientifiques, et ils nous disent que c’est la variante Delta », elle a dit aux journalistes. « C’est ce qu’ils nous disent… Ce sont des scientifiques, ce sont des experts. »

S’adressant à Fox News vendredi après-midi, Walensky a déclaré qu’un mandat fédéral sur les vaccins pourrait être dans les cartes. « C’est quelque chose que je pense que l’administration étudie », dit-elle, pour revenir en arrière plus tard et « clarifier » qu’il n’y aura pas de tel mandat.

L’administration Biden était en train d’introduire des vaccinations obligatoires pour les agences fédérales lorsque le CDC a renversé ses directives sur le masquage, mettant en désarroi les efforts visant à promouvoir la vaccination.

Depuis lors, le district scolaire public de Los Angeles, en Californie – le deuxième plus grand du pays – a annoncé qu’il imposerait des tests hebdomadaires pour tous les élèves et le personnel, quel que soit le statut vaccinal, en plus du mandat de masque du comté imposé deux semaines depuis.





