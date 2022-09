“Vous le faites et ils viendront” – Shaw Local

GÊNES – River Run Disc Golf, un nouveau parcours de neuf trous est prêt à l’action au David Carroll Memorial Citizens Park à Gênes grâce aux efforts du Merveilleux de la vallée de Kishwaukee et le Département des travaux publics de Gênes.

Le parcours n’a que quatre semaines, mais un trou d’un coup a déjà été enregistré sur le deuxième trou. Kevin Schweitzer, qui a commencé le disc golf il y a moins d’un an, jouait sur le parcours avec son fils lorsqu’il a réussi l’exploit. Humblement, il a affirmé qu’aucune compétence n’était impliquée: “C’était de la chance”, a-t-il déclaré.

“Je l’ai lancé avec mon fils, et il a lancé un lancer parfait”, a déclaré Schweitzer. “Et comme n’importe quel père essaierait de le faire, essayez de surpasser votre fils, et j’ai lancé un lancer terrible mais il a heurté un arbre, s’est incliné et est allé dans le panier, ce qui était super satisfaisant.”

Après le trou d’un coup, Schweitzer a déclaré qu’il s’était retrouvé avec la pire ronde qu’il ait jamais eue sur le nouveau parcours.

“Mais j’ai réussi un trou d’un coup ce jour-là”, a déclaré Schweitzer. “Et il [Schweitzer’s son] n’en a pas encore reçu. Et je ne le ferai plus jamais.

Janice Melton, directrice des travaux publics de Gênes, a déclaré avoir été approchée par Brian Wallace, vice-président des Kishwaukee Valley Wanderers – un groupe familial qui promeut rendre le fitness amusant – au sujet du concept d’installation d’un parcours de disc golf l’année dernière.

“Je n’ai jamais joué au disc golf moi-même, mais j’aimais l’idée d’amener quelque chose comme ça à Gênes”, a déclaré Melton. “Je ne savais pas que c’était si populaire. Mais Brian m’a dit, ‘Tu le fais et ils viendront.’ Et ils l’ont fait.

Brian Wallace, avec les Kishwaukee Valley Wanderers, se termine pour un tir le jeudi 2 septembre 2022, au nouveau parcours de golf River Run Disc Golf à David Carroll Memorial Park à Gênes. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Wallace a déclaré que Melton lui avait dit l’année dernière que le département des travaux publics avait accepté de dégager de l’espace pour le parcours de disc golf parce que les équipes de travaux publics avaient déjà prévu de nettoyer la zone forestière car elle était remplie d’arbres morts. Wallace et les Kishwaukee Valley Wanderers avaient juste besoin de trouver des sponsors pour payer les neuf paniers. Les paniers sont ce dans quoi un disc golfeur vise à lancer son frisbee – en aussi peu de tentatives que possible, tout au long du parcours.

“L’année dernière, au Volks Fest, nous avons lancé l’idée”, a déclaré Wallace. “J’ai eu neuf preneurs de la ville qui ont dit” Oui, je veux acheter un trou “et nous sommes sortis et avons acheté les paniers pendant l’hiver.”

Wallace, cependant, a déclaré que le département des travaux publics de la ville de Gênes est la véritable raison pour laquelle le cours a été créé.

Au cours de l’hiver, lorsqu’il ne neigeait pas, le service des travaux publics est sorti et a enlevé les arbres envahissants, morts ou mourants du David Carroll Memorial Citizens Park. Melton a déclaré que le département contrôle généralement les espèces envahissantes en hiver, ce qui correspond aux efforts nécessaires pour dégager les fairways du terrain de golf. Aucun grand arbre d’apparence saine n’a été coupé pour cette entreprise.

“Mes gars ont fait un sacré boulot – les gars et les filles – en supprimant une grande partie de la chute”, a déclaré Melton. “Nous l’avons coupé, et nous en avons apporté une grande partie pour que le grand public puisse l’emporter parce que c’est le bois de la communauté.”

L’équipement a fait ses débuts le mois dernier et Melton a déclaré que le parcours avait déjà reçu des critiques élogieuses.

Les Kishwaukee Valley Wanderers ont été créés il y a plus de huit ans pour promouvoir la marche et les sports non compétitifs. Les efforts de l’organisation aboutissent chaque année à Volk Fest, qui est une épreuve de trois jours avec des événements organisés par la Chambre de commerce de la région de Gênes, les Kishwaukee Valley Wanderers et d’autres. L’événement se déroulera cette année du 9 au 11 septembre.

Vendredi, la Chambre de commerce de Gênes et les Kishwaukee Valley Wanderers présenteront la lutte Lucha Libre de 19 h à 22 h. Le groupe de lutte mexicain mettra en vedette cinq combats présentés comme des matchs de haut vol et percutants. Les billets pour adultes coûtent 12 $, les billets pour les enfants de 5 à 12 ans coûtent 8 $ et l’entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite.

Samedi, les Kishwaukee Valley Wanderers organisent la septième marche annuelle amusante et de remise en forme Volksmarch 6K/10K. Il s’agit d’un événement gratuit destiné à inciter le public à sortir et à profiter des sentiers pédestres le long de la rivière Kishwaukee et à travers Gênes. Le public est encouragé à commencer la marche populaire, ce qui signifie volksmarch en allemand, entre 8 h et 11 h le 10 septembre depuis le David Carroll Memorial Citizens Park.

Plus tard dans la journée se déroule le Biergarten Craft Beer and Wine Festival. Selon genoavolksfest.org, des brasseurs de bière artisanale et des établissements vinicoles de moins de 60 miles de Gênes présenteront leurs meilleures offres. Les billets d’admission générale coûtent 30 $ et les billets VIP, qui accordent aux détenteurs de billets un accès anticipé au festival, coûtent 55 $. The Lenny’s, un groupe de reprises avec un répertoire couvrant cinq décennies, jouera en conjonction avec l’événement de boissons pour adultes.

Dimanche, plus de 2 000 canards en caoutchouc s’affronteront lors de la Great Genoa Duck Race à 13 h au même endroit. Ceux qui souhaitent participer à la course peuvent acheter un canard auprès de la chambre de commerce de la région de Gênes ou auprès de Tobinson’s Ace Hardware, Resource Bank, Northern Illinois Rehab, Heartland Bank et First Midwest Bank. Le propriétaire du canard gagnant recevra 500 $.

Pendant tous les événements de ce week-end, Schweitzer et Wallace ont déclaré qu’ils espéraient que les gens profiteraient du parcours de disc golf directement adjacent aux festivités. Wallace a déclaré que le festival de la bière et du vin de samedi offre aux gens l’occasion de jouer au disc golf tout en buvant leur boisson préférée.

Wallace espère également utiliser le festival pour obtenir du soutien et des sponsors pour aider le cours à continuer à se développer. Pour ce faire, les Kishwaukee Valley Wanderers sont vente de t-shirts et d’autocollants, tous les bénéfices étant destinés au développement du tout nouveau parcours de disc golf du comté de DeKalb. Les t-shirts coûtent 20 $ et les autocollants 5 $.

“Nous espérons que les neuvième, dixième et onzième, nous dirons à tout le monde au Volksfest, vous savez, ‘Hé, mettez votre argent là-dedans'”, a déclaré Wallace.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils espéraient éventuellement développer le parcours de 9 trous en une expérience complète de 18 trous.

Melton a déclaré qu’elle pensait qu’un neuf arrière était définitivement une possibilité, mais qu’elle voulait d’abord voir les neuf premiers trous devenir impeccables.

«Nous voulons d’abord perfectionner cela avant d’aller de l’avant à nouveau. Je vais devoir faire attention à mes autres zones boisées pour le contrôle des espèces envahissantes cette année, puis nous pourrons revenir en arrière et travailler sur neuf autres quelque part », a déclaré Melton. “Tout est possible, c’est juste une question de temps, pas tellement d’argent, c’est juste le temps.”

En attendant, le parcours est ouvert au public pour en profiter gratuitement.

Wallace et Schweitzer ont tous deux convenu que, par rapport au prix du golf régulier, jouer gratuitement permet beaucoup plus facilement de ne pas être frustré par un mauvais lancer. Lors d’une partie le 1er septembre, Wallace a lancé son premier birdie sur le parcours à normale trois.

“C’était génial”, a déclaré Wallace, “cela montre que je me suis amélioré, considérablement amélioré. Je pense que le trou d’un coup est ce qui est vraiment impressionnant.