Vous l’avez déjà vu ? Kapil Sharma, chaume, embrasse sa fille Anayra Sharma sur une jolie photo

La fille de Kapil Sharma et Ginni Chatrath, Anayra Sharma, est l’une des stars les plus mignonnes du quartier. Les photos et les vidéos la mettant en scène deviennent instantanément virales sur Internet et elles sont trop adorables pour les mots. Kapil partage également souvent ses doux moments avec sa fille chérie, prouvant qu’il est un père adoré, en effet. Maintenant, nous avons mis la main sur une photo inédite de Kapil et Anayra qui est vraiment incontournable.

Sur la photo, on voit un Kapil entièrement barbu plantant un baiser sur la tête d’Anayra alors qu’elle pose franchement. L’acteur-comédien est vu tenant un trophée qu’il a remporté et portait un T-shirt gris. Alors que le petit munchkin avait l’air mignon comme un bouton dans une robe multicolore.

Kapil et Ginni ont accueilli leur premier-né Anayra en décembre 2019, elle en a eu un il y a quelques mois. Quelques mois plus tard, le couple a accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon, et l’a nommé Trishaan. Kapil a annoncé l’heureuse nouvelle via sa page Twitter.

C’est à la demande de la chanteuse Neeti Mohan, que Kapil a révélé le prénom de Ginni et de son petit garçon.

Kapil et Ginni se sont mariés le 12 décembre lors de cérémonies de mariage jumelles : une cérémonie hindoue et une cérémonie Anand Karaj. Cela a été suivi de plusieurs réceptions somptueuses à Delhi, Mumbai et Amritsar.

Pendant ce temps, sur le front du travail, ‘The Kapil Sharma Show’ est en congé sabbatique. Les rapports font le tour que le talk-show de comédie à succès reviendra au tube avec de nouveaux ajouts.