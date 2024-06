« Vous l’adoreriez »… Le manager dit à Rio Ferdinand que la cible de Man Utd est un joueur « moderne »

Il ne faudra pas longtemps aux fans de Manchester United pour tomber « amoureux » du diables Rouges cible s’il déménage effectivement à Old Trafford cet été.

C’est du moins ce que pense l’entraîneur-chef d’Antonio Silva au niveau international.

Et si vous cherchiez la définition d’un « défenseur central moderne », vous la verriez accompagnée d’une photo du joueur de 20 ans soyeux, joueur de ballon et doté de la portée de passe d’un meneur de jeu chevronné.

Une clause libératoire de 100 millions d’euros – ou 85 millions de livres sterling, si vous préférez – rend peut-être un passage à Manchester United un peu improbable cet été.

Journal Ô Jogo rapporte que malgré cela, Manchester United accorde une « attention particulière » à Silva.

Et le coach du Portugal, Roberto Martinez, qui a offert à Silva la majorité de ses dix sélections internationales à ce jour, n’a aucun doute que le jeune de Benfica deviendra rapidement une figure très populaire de United Red, non seulement pour son talent brut mais aussi pour son esprit et sa personnalité.

Photo de Gualter Fatia/Getty Images

Antonio Silva est une cible de Manchester United

« C’est un défenseur central moderne. Vous l’aimeriez. Vous le feriez amour lui », a déclaré l’ancien patron d’Everton et de la Belgique, Martinez, à la légende de United, Rio Ferdinand, lors de son Vivez avec cinq montrer.

« (Silva est) à l’aise avec le ballon. Il affronte de grands joueurs, dans de grands espaces. Il a déjà joué la Ligue des Champions à 19 ans.

Silva a été inclus dans l’équipe de l’année de la Primeira Liga lorsque Benfica a remporté le titre en 2023. Son développement a maintenu son rythme rapide depuis lors, malgré la perte de la couronne nationale par l’équipe de Roger Schmidt face au Sporting Lisbonne de Ruben Amorim.

Man United est à la recherche de défenseurs centraux droitiers et gauchers cet été. Le départ de Raphael Varane aurait amené United à intensifier son intérêt pour Jarrad Branthwaite, Leny Yoro et Jean-Clair Todibo, Silva étant une autre option du pied droit pour prendre la place du Français.

United talonne également le coéquipier de Silva à Benfica, Joao Neves. Et Martinez est « à 100 % » convaincu que le milieu de terrain adolescent ferait la différence à Old Trafford, peut-être le fleuron idéal de Kobbie Mainoo et Bruno Fernandes.

Les Diables Rouges aiment le duo Benfica et Portugal

« C’est un milieu de terrain intelligent », dit Martinez à propos de Neves, 19 ans. «C’est un (numéro) six qui peut être un huit. Il peut entrer dans la surface, (dans) des situations de finition, mais son travail consiste davantage à toujours (être) dans les bonnes positions au centre.

« Il peut recevoir le ballon dans n’importe quelle position, très fort avec les deux pieds, et il a un faible sens de l’équilibre (ce qui) lui permet de très bien protéger le ballon. (Neves) est quelqu’un qui utilise plus la passe courte que la passe longue.

« Il a encore 19 ans. C’est un joueur qui joue des matchs plus importants que son âge. »

Rubriques connexes