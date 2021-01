Alors que des millions d’Américains attendent le vaccin COVID-19, les membres du conseil d’administration des hôpitaux, leurs administrateurs et les donateurs à travers le pays ont eu un accès précoce au médicament rare ou aux offres de vaccinations, soulevant des plaintes concernant le favoritisme entachant les décisions concernant les personnes vaccinées et quand.

Dans le Rhode Island, le procureur général Peter Neronha a ouvert une enquête après avoir signalé que deux systèmes hospitaliers offraient des vaccinations aux membres de leur conseil d’administration. Un système hospitalier de la région de Seattle a été réprimandé par le gouverneur de Washington Jay Inslee après avoir offert des rendez-vous de vaccination COVID-19 aux principaux donateurs. Et au Kansas, les membres d’un conseil hospitalier ont reçu des vaccinations au cours de la première phase du déploiement de l’État, qui était destinée aux personnes à plus grand risque d’infection.

Les hôpitaux de Floride, du New Jersey et de Virginie ont également été confrontés à des questions sur la distribution de vaccins, notamment aux donateurs, aux administrateurs et aux proches des cadres.

Les révélations pourraient menacer la confiance du public dans un déploiement national déjà marqué par des pénuries de vaccins, des blocages dans les rendez-vous et des normes incohérentes entre les États pour déterminer qui est éligible.

«Nous voulons que les gens soient vaccinés en fonction de la priorité et non des privilèges», a déclaré le porte-parole d’Inslee, Mike Faulk. «Tout le monde mérite une chance équitable de se faire vacciner.»

Sous la direction du gouvernement fédéral, les États ont mis en place des pipelines de distribution à plusieurs niveaux visant d’abord à protéger les travailleurs essentiels et les plus à risque, y compris les Américains plus âgés. En Californie, par exemple, les travailleurs médicaux, les premiers intervenants, les résidents des maisons de soins infirmiers et les personnes de 65 ans et plus sont en première ligne pour les coups convoités.

Dans certains cas, il n’est pas clair si les règles ont été violées lorsque des personnes n’appartenant pas aux groupes prioritaires ont été vaccinées. Les directives varient d’un État à l’autre et les hôpitaux peuvent avoir une marge de manœuvre pour prendre des décisions. En Californie, les prestataires ont plus de latitude pour s’assurer qu’ils ne gaspillent pas le vaccin difficile à obtenir dans les cas où il risquerait d’être gaspillé.

Dans le Rhode Island, le procureur général Peter Neronha a ouvert une enquête sur deux systèmes hospitaliers après que le Providence Journal ait rapporté ce mois-ci que certains membres du conseil d’administration des systèmes hospitaliers Lifespan and Care New England s’étaient fait vacciner.

Dans une interview accordée vendredi à l’Associated Press, Neronha a déclaré que le rapport, s’il était vrai, soulevait des questions quant à savoir si le vaccin était distribué de manière appropriée.

«Nous savons tous que les enjeux sont incroyablement élevés. Les gens sont frustrés, ils ont peur », a déclaré Neronha. «Étant donné le manque d’approvisionnement ici, chaque dose est essentielle.»

La porte-parole de Care New England, Raina Smith, a déclaré dans un communiqué que les administrateurs coopéreraient avec l’enquête. La porte-parole de Lifespan, Kathleen Hart, a envoyé un courrier électronique dans un communiqué indiquant que le système hospitalier avait suivi les conseils des responsables de la santé du Rhode Island et avait récemment reçu l’autorisation de vacciner les employeurs et les bénévoles considérés à faible risque, «y compris les membres du conseil d’administration, qui appartiennent à la catégorie des bénévoles.

Le Seattle Times a rapporté que l’Overlake Medical Center & Clinics a envoyé un courrier électronique à environ 110 donateurs qui ont donné plus de 10 000 $ au système hospitalier, leur disant que des créneaux pour vaccins étaient disponibles. Le courriel donnait aux donateurs un code d’accès pour s’inscrire aux rendez-vous «sur invitation» uniquement.

Dans le même temps, le site d’inscription public d’Overlake était complet jusqu’en mars. Le directeur des opérations du centre médical a déclaré que l’invitation était une solution rapide après l’échec du système de planification de l’hôpital. Overlake a fermé l’accès en ligne à la clinique sur invitation seulement après avoir reçu un appel du personnel d’Inslee, et le PDG J. Michael Marsh a présenté des excuses.

Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a appelé l’État à réévaluer sa politique en matière de vaccins pour s’assurer que les plus vulnérables, en particulier les personnes de couleur, soient prioritaires. Les donneurs d’hôpitaux devraient être interdits, a-t-elle déclaré.

«Nous avons l’obligation de veiller à ce que notre lutte contre la pandémie n’exacerbe pas les inégalités», a-t-elle déclaré.

Arthur Caplan, directeur de l’éthique médicale à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les hôpitaux dotés de vaccins pour vacciner leurs travailleurs interprètent les directives au sens large et incluent ceux qui ne travaillent pas directement avec les patients, comme les techniciens en informatique.

Mais donner aux membres du conseil d’administration de l’hôpital un accès précoce au vaccin, quelle que soit la justification d’un hôpital individuel, ne fait que nuire à la confiance du public dans le fait que les vaccins sont distribués équitablement, a déclaré Caplan.

«C’est un rappel que si vous êtes riche, bien connecté et savez comment faire fonctionner le système, vous pouvez obtenir un accès que d’autres ne peuvent pas», a déclaré Caplan. «La voici, juste en face, en ce qui concerne les vaccinations.»

Fred Naranjo, propriétaire d’une compagnie d’assurance de San Francisco et membre du conseil d’administration et président du comité des finances de l’hôpital St. Rose à Hayward, en Californie, a reçu un premier vaccin avant Noël avec les premiers intervenants et les travailleurs médicaux de première ligne.

Naranjo a déclaré à KNTV-TV qu’il ne recherchait pas un traitement spécial avant les autres. Il a dit qu’il était souvent à l’hôpital «marchant dans les couloirs, parlant aux gens» et voulait servir de modèle pour que d’autres membres de la communauté hispanique se font vacciner.

«La principale chose que je voulais faire est de montrer aux gens de se faire vacciner et de ne pas avoir peur», a déclaré Naranjo. «Que c’est sûr. Ils doivent être protégés. »

Le porte-parole de l’hôpital, Sam Singer, a déclaré que Naranjo était le seul membre du conseil à recevoir une vaccination, car il se rend à l’hôpital chaque semaine pour rencontrer des médecins, des infirmières et des patients.

Au Kansas, les membres du conseil de Stormont Vail Health, ainsi que son conseil de collecte de fonds, ont été vaccinés au cours de la première phase du programme, qui était axée sur les maisons de retraite et les travailleurs de la santé. Le porte-parole Matt Lara a déclaré que les travailleurs avaient été les premiers à recevoir des coups de feu et que les membres du conseil les avaient reçus parce qu’ils gouvernaient l’hôpital et ses opérations quotidiennes.

Dans le comté de Santa Clara en Californie, au sud-est de San Francisco, les responsables de la santé retiennent les vaccins COVID-19 d’un hôpital après avoir offert le vaccin à environ 65 enseignants et membres du personnel d’un riche district scolaire de la Silicon Valley, évitant les personnes de plus de 65 ans et les agents de santé. .

Les enseignants et le personnel du district scolaire de Los Gatos Union ont reçu la semaine dernière un courriel du surintendant Paul Johnson proposant des vaccins avant la date prévue. Dans l’e-mail, rapporté pour la première fois par le média de San Jose Spotlight, Johnson a déclaré que l’offre de l’hôpital avait été faite en signe de gratitude, car le district avait collecté des fonds pour 3500 repas destinés aux travailleurs de première ligne de l’hôpital Good Samaritan et d’un autre établissement.

Les enseignants, dans l’e-mail, ont été invités à se faire passer pour des agents de santé malgré la menace de parjure pour avoir accès au vaccin. Le PDG de Good Samaritan, Joe DeSchryver, a déclaré mardi dans un communiqué que tous les rendez-vous pour un vaccin pour les personnes qui ne sont pas des travailleurs de la santé ou de plus de 65 ans ont été annulés.

«Nous regrettons l’erreur que nous avons commise dans nos efforts pour utiliser tous les vaccins avant leur expiration», a-t-il écrit.

___

L’écrivain d’Associated Press Michael R. Blood à Los Angeles a contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Fred Naranjo est membre du conseil d’administration et président du comité des finances de l’hôpital St. Rose, et non président du conseil.