«Le point de vue d’un homme a dominé à quoi ressemble l’engagement politique pour les 649 députés américains impliqués dans la pandémie», a déclaré Stella Creasy. L’indépendant comme sa fille de 16 mois, Hettie, se promène en arrière-plan.

Le député travailliste de Walthamstow fait référence à Jacob Rees-Mogg, le chef de la Chambre des communes, qui est chargé d’organiser les affaires du gouvernement au Parlement.

De l’avis de Mme Creasy, M. Rees-Mogg considère que le rôle d’un député est principalement centré sur les discours entre les sièges en cuir vert pois de la Chambre des communes.

«Tant que nous ne serons pas en mesure de remettre en question certains de ces concepts dépassés qui sont à quoi ressemble l’engagement démocratique, nous aurons toujours une politique dominée par des hommes qui ont des nounous», ajoute Mme Creasy, «et qui ont des moyens indépendants et qui le pensent Il s’agit de donner un discours plutôt astucieux et de faire une blague plutôt drôle. Ce ne sera pas la démocratie diversifiée que nous voulons et dont nous avons tous besoin.

Mme Creasy a déclaré que si la décision d’introduire des pratiques de travail à distance pour les députés pendant la pandémie a été profondément bénéfique, le Parlement a encore un long chemin à parcourir.

Le politicien a appelé à la prolongation des mesures de travail virtuelles, qui ont été déployées à la suite de la crise des coronavirus mais qui doivent expirer à la fin du mois de mars.

Mme Creasy n’est pas seule. Tulip Siddiq, la ministre de l’ombre pour les enfants et la petite enfance, et Karen Bradley, une députée conservatrice, qui préside le comité qui a examiné et recommandé les changements de travail à distance, jonglent également entre leurs rôles de députée et de garde d’enfants. Les deux politiciens ont dit L’indépendant ils veulent que les pratiques de travail virtuelles se poursuivent.

Les appels sont repris par la militante pour l’égalité des sexes, Helen Pankhurst, qui a mené une campagne pour «moderniser le Parlement» et maintenir les nouvelles conditions de travail en place, qui a recueilli le soutien des politiciens, des militants et des organisations.

Mme Pankhurst, présidente du Centenary Action Group et petite-fille de la suffragette Sylvia Pankhurst, soutient que les mesures permettront à davantage de femmes et de personnes de divers horizons ainsi que de personnes handicapées et souffrant de problèmes de santé de se lancer dans une carrière politique et de ne plus être aussi nettement sous-représentées. à Westminster.

Mais Mme Creasy note que les pratiques de travail à distance n’ont pas été dépourvues de problèmes – les problèmes «aliénants hors ligne» ont été «traduits en ligne» avec de longs débats s’étendant jusque dans la nuit, mais uniquement via Zoom plutôt qu’en personne.

Elle avertit que la «culture sous-jacente» du parlement doit être abordée car elle explique que cela peut être plus difficile pour les députés qui ne sont pas en mesure de passer du temps à «traîner» dans les bars de Westminster le soir car ils manquent des idées de législation.

«Ce n’est pas par hasard que la plupart des femmes impliquées dans la politique et la vie publique en ce moment ont soit eu leurs enfants, soit ont décidé qu’elles ne voulaient pas d’enfants ou pour des raisons personnelles de ne pas avoir d’enfants», dit Mme Creasy.

La politicienne, qui avait auparavant menacé d’engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement s’il n’étendait pas les plans de congé de maternité actuels à tous les députés, a allégué qu’elle avait subi une discrimination en matière de maternité.

Mme Creasy, qui est actuellement enceinte, ajoute: «Mon expérience au cours des 16 derniers mois a été à la fois une discrimination pure et simple et un parti pris inconscient. L’idée que maintenant que j’ai eu un bébé, je suis moins engagé dans les causes et les préoccupations politiques et moins capable de leadership politique.

«Les gens se sont demandé si je serais capable d’assumer des rôles de leadership comme diriger un comité, être capable de diriger une délégation sur la base du fait que j’ai un enfant. Une partie vient d’autres femmes. Je sais très clairement de quoi je suis capable et comment je gérerais ma fille, sinon je ne me mettrais pas en avant pour les choses. Je dois avoir mon deuxième bébé à l’automne – Dieu sait ce qu’ils penseront est arrivé à mon engagement à changer le monde à ce moment-là.

Mme Creasy, la première députée à avoir obtenu une couverture de congé de maternité suppléante, a noté qu’il y avait eu un «moment glorieux» plus tôt dans la pandémie avant que le vote en ligne ne soit abandonné lorsqu’elle a pu voter au Parlement et mettre sa fille au lit. même pièce.

Elle a demandé que davantage de réunions, d’événements et de débats aient lieu en ligne et que les députés puissent voter à distance – ajouter «l’idée que nous devons tous traverser un lobby n’a aucun sens».





Les petits enfants ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas qui est Matt Hancock. Ils s’en moquent. Tulipe Siddiq

Mme Creasy a déclaré qu’être une députée qui vit loin de Westminster comme ses pairs le font est une «existence déconcertée», comme elle l’a noté qu’il faut six ou sept heures pour se rendre à Londres depuis les circonscriptions de Cornwall.

«Si vous n’êtes pas doué avec votre propre famille, comment pouvez-vous vous battre pour les autres», a-t-elle conclu.

Lors de la première vague de Covid, la bibliothèque de la Chambre des communes a découvert que les femmes parlementaires étaient beaucoup plus susceptibles que leurs homologues masculins d’utiliser la participation virtuelle. Les militants affirment que la majorité des femmes parlementaires ont utilisé ces mesures – comme le vote par procuration – principalement en raison de leurs fonctions de soin.

Alors que les chiffres du gouvernement montrent que les femmes constituent la majorité des aidants informels au Royaume-Uni, de nombreuses études ont montré que les femmes ont assumé le fardeau de l’enseignement à domicile, de la garde d’enfants et des tâches ménagères pendant la pandémie, qu’elles travaillent ou non.

Une enquête menée par YouGov a révélé que près de sept personnes sur dix au Royaume-Uni souhaitent que les députés puissent participer à distance s’ils le souhaitent.

Mme Siddiq, qui est la députée travailliste de Hampstead et Kilburn, a déclaré qu’il était «vraiment difficile» de jongler avec l’école à la maison de son enfant de quatre ans avec le statut de député – ajoutant qu’elle n’avait pas la «patience» des enseignants.

La mère de deux enfants a déclaré: «Les enfants sont devenus un peu fous. Ils escaladaient les murs. Ils s’ennuyaient un peu. Le plus dur est d’essayer d’expliquer à un enfant de deux et quatre ans qu’il ne peut pas entrer dans une pièce lorsque vous interrogez Matt Hancock ou que vous êtes sur ITV.

«Mon mari a dû les barricader dans une autre pièce. C’était vraiment terrifiant – vous interrogez le Premier ministre ou Matt Hancock et ce petit visage vous saute aux yeux. Il est difficile sur le plan émotionnel d’établir des limites. Les petits enfants ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas qui est Matt Hancock. Ils s’en moquent.

Mme Siddiq, qui a été forcée de reporter sa césarienne il y a deux ans pour voter en personne au Parlement, a déclaré que les députés avaient été tout aussi efficaces pour «demander des comptes au gouvernement» pendant la crise de santé publique.

«Pour moi, je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. Je sentais vraiment que la démocratie fonctionnait toujours. Le Parlement a été entraîné à coups de pied et de cris dans le nouveau millénaire. C’est l’une des très pâles doublures argentées de cette situation », a-t-elle ajouté.

Néanmoins, le parlement reste un monde éloigné de la société au sens large, avec sa démographie très différente de celle de la population au sens large. Les femmes représentent environ un tiers des députés et des conseillers locaux, tandis que seulement cinq ministres sur 23 sont des femmes, et seulement 12 des 220 femmes parlementaires sont noires.

Ellie Reeves, solliciteur général fantôme, a déclaré: «À l’heure actuelle, nous organisons nos agendas de semaine en semaine en découvrant l’ordre du jour de la semaine prochaine dans l’énoncé d’affaires du jeudi matin. Si nous avons des votes tardifs un lundi, cela ne donne aux membres ayant des responsabilités de soins ou de garde d’enfants qu’un jour et demi pour obtenir des arrangements. »

Alors que Mme Bradley, députée conservatrice du Staffordshire Moorlands, a déclaré qu’un rapport du Comité de la procédure, qu’elle préside, demande que les mesures de participation virtuelle soient prolongées jusqu’en juin.

Elle a dit avoir entendu beaucoup de témoignages de la part des femmes parlementaires que les pratiques de travail virtuelles leur «permettaient» de jongler entre le fait d’être une députée et des responsabilités bienveillantes dans la pandémie.

La mère de deux enfants a déclaré que «comme tout le monde», elle avait trouvé l’école à la maison «un travail difficile», mais a ajouté qu’elle avait aimé avoir «des heures plus régulières» avec ses enfants.

Mme Pankhurst, qui a mené la campagne pour «moderniser le Parlement», a ajouté: «Il est difficile de croire que si le reste du pays adopte de nouvelles méthodes de travail grâce aux écrans, aux mobiles et aux ordinateurs portables, le parlement envisage de tourner le dos aux innovations technologiques introduites. pendant la pandémie.

«Récemment, Tracey Crouch, députée de Chatham et Aylesford, a été exclue du débat sur le cancer du sein, précisément parce qu’elle était à la maison pour se protéger en raison du cancer du sein elle-même. Ce n’est pas quelque chose dont nous devrions jamais être témoins dans une 21e soi-disant démocratie – elle aurait dû être autorisée à contribuer depuis la sécurité de sa propre salle d’entrée.

Elle a noté qu’ils n’appelaient pas à des procédures virtuelles pour remplacer totalement «les affaires parlementaires en personne», mais a soutenu que les mesures ne devraient pas simplement être éradiquées car la nation «a désespérément besoin d’un parlement plus diversifié et plus réactif».