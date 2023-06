La course scolaire à Annecy vendredi matin n’a pas été facile pour beaucoup de parents.

C’était peut-être plus difficile pour ceux qui déposaient leurs enfants à l’école à côté de la cour de récréation où quatre bambins ont été attaqués jeudi.

Parmi eux se trouvait Colene Semoen, une grand-mère. Elle amenait sa petite-fille de quatre ans, Iris, à l’école.

Pendant que nous discutions, elle est devenue extrêmement émotive, réfléchissant à l’attaque et comment, lorsqu’elle avait appris la nouvelle, elle s’était demandée si Iris avait été blessée. Iris et ses camarades de classe jouent souvent dans le parc et la cour de récréation.

« J’ai couru à l’école et la police était là et nous a rassurés. C’était terrible parce que vous imaginez le pire pour les gens que vous aimez, et j’aime ma petite-fille. Donc c’était vraiment inquiétant pour la plupart des parents. »

Iris allait bien, mais elle est toujours secouée.

Mme Semoen a déclaré qu’après être rentrée chez elle, la fillette de quatre ans avait demandé à sa grand-mère s’il y avait une guerre à Annecy.

Iris avait trop peur de dormir et a dû rester dans le lit de sa grand-mère pour la nuit.

Mme Semoen a également été bouleversée lorsqu’elle s’est demandée comment les événements récents affecteront la réputation d’Annecy.

Elle craint que les gens ne soient découragés de visiter cette ville idyllique du Français Alpes. Mais elle a été généreuse de son temps, nous parlant longuement de la communauté et de sa petite-fille.

Ceux qui travaillaient autour du lac à côté de la cour de récréation n’avaient pas tellement envie de parler.

C’est une destination touristique populaire, surtout à cette époque de l’année – mais beaucoup de ceux qui sont ici jour après jour ne voulaient pas parler devant la caméra.

« Je le voyais tout le temps »

Certains nous ont dit qu’ils avaient vu le suspect de l’attaque traîner autour du lac et de la cour de récréation.

Ils ont dit qu’il était ici dans les mois et les jours qui ont précédé l’attaque, assis sur des bancs et surveillant la zone « complètement calme ».

On m’a dit que le suspect, un homme nommé localement et dans les médias français sous le nom d’Abdalmasih H, était sans abri.

Une femme qui nettoie des appartements près du parc m’a dit qu’il dormirait dans la ruelle menant à l’immeuble dans lequel elle travaille.

Donnant son nom uniquement comme Sofia, elle a déclaré: « Je viens ici tous les jours et je l’ai vu dormir ici tout le temps. Il avait toujours le visage couvert.

« Je l’ai vu une fois avec une bouteille de whisky à côté de lui, endormi à sept heures du soir et j’ai pensé qu’il était ivre. »

Sofia m’a également dit qu’il était raisonnablement bien habillé et qu’elle ne pensait pas qu’il avait l’air d’un sans-abri.

Elle avait l’habitude de trouver ses chaussettes mouillées qui séchaient sur les portes des boîtes aux lettres des appartements, dont beaucoup ne sont jamais fermées.

Alors que beaucoup ici réfléchissent à ce qu’ils savaient sur le suspect, beaucoup pensent aussi à l’âge et à la vulnérabilité de ses victimes.

Le terrain de jeu où ils ont été ciblés est maintenant un lieu de rassemblement, de contemplation et de deuil pour la communauté.