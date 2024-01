Vous fixer un objectif de perte de poids cette année ? Les experts expliquent comment bien faire les choses pour que ça colle

C’est la période de l’année pour les histoires de motivation. Un récit « nouvelle année, nouveau vous », souvent accompagné de vidéos inspirantes de la salle de sport sur les progrès spectaculaires d’une personne en matière de perte de poids. Et si ces histoires de transformation vous ont poussé à apporter des changements à votre propre corps, voici quelques points que vous devez comprendre : Le poids n’est qu’un indicateur imparfait de la santé, de l’attractivité et du bonheur. Il existe une multitude de raisons impérieuses de santé physique et mentale de faire de l’exercice qui n’ont rien à voir avec votre taille. Et enfin, comme le note un rapport de 2017 dans Diabetes Spectrum : « La plupart, mais pas toutes, des données d’étude indiquent que L’exercice à lui seul ne joue qu’un très petit rôle dans la perte de poids. Ou comme un collègue me l’a fait remarquer récemment : « On ne perd pas de poids dans la salle de sport ; on le perd dans la cuisine ».

Ce sont des mathématiques simples – et bien plus encore. Pour perdre un kilo, vous devez perdre 3 500 calories. Supposons maintenant qu’un matin typique, je cours cinq kilomètres, un exercice aérobique qui brûle plus de calories que les étirements ou l’entraînement en force. Cela représente environ 300 à 350 calories. C’est ça. Ensuite, je vais aller prendre le petit déjeuner. “Le vieil adage selon lequel on ne peut pas éviter une mauvaise alimentation est ennuyeux à entendre, mais il est vrai”, déclare Dan Gallagher, diététiste chez Aegle Nutrition.

“La plupart des gens font de l’exercice pendant peut-être une demi-heure, ce qui ne brûle qu’une petite fraction des calories que vous consommez chaque jour”, note Gallagher. “Vous devez faire attention à votre apport calorique si vous voulez perdre du poids et développer vos muscles, à moins que vous ne souhaitiez courir plus de 10 miles chaque jour pour éliminer ce que vous choisissez de mettre dans votre bouche.”

Une autre raison pour laquelle l’exercice seul ne suffit pas à perdre du poids est notre capacité humaine à s’adapter. “Notre corps finira par atteindre un plateau avec l’exercice où il ne brûlera plus de calories”, explique Lauren Thayer, infirmière autorisée à Health Canal. “Certaines recherches indiquent même que l’exercice physique contribue très peu à la perte de poids. Le métabolisme du corps s’ajuste constamment et ceux qui effectuent quotidiennement des entraînements de haute intensité et ceux qui sont sédentaires ont une dépense énergétique quotidienne très similaire.” Une étude de 2016 de la revue Cell Biology confirme cette hypothèse, notant : « Les personnes qui faisaient plus qu’une activité modérée je n’avais rien à montrer en termes d’augmentation de la quantité d’énergie qu’ils dépensent. » C’est là que la nourriture entre en jeu.

“Alors que les vidéos de gym inondent nos flux en janvier, on a tendance à négliger l’importance du régime alimentaire dans l’équation de perte de poids”, déclare Andrew White, entraîneur personnel certifié et co-fondateur de Garage Gym Pro. Il ne s’agit pas seulement de surévaluer l’exercice physique ; il s’agit de ne pas toujours être réaliste en matière de nourriture. “Beaucoup de gens pensent qu’ils mangent moins qu’ils ne le font réellement”, explique White. “Le contrôle des portions et la compréhension de la teneur en calories sont essentiels. Un journal alimentaire ou une application peut être incroyablement révélateur à cet égard.”

De même, à moins que vous ne soyez Michael Phelps à son apogée, vous ne pouvez pas considérer un programme d’exercice comme un laissez-passer pour manger plus. “Après une bonne séance d’entraînement, nous sommes tentés de nous récompenser avec des aliments riches en calories, qui peuvent contrecarrer nos efforts en salle de sport”, explique Andrew White. “Il est facile de surestimer le nombre de calories brûlées pendant une séance d’entraînement et de compenser en mangeant davantage. Cela peut annuler le déficit calorique nécessaire à la perte de poids. La pierre angulaire de la perte de poids est de consommer systématiquement moins de calories que votre corps n’en brûle. Cela ne veut pas dire mourir de faim mais plutôt faire des choix alimentaires plus intelligents et plus sains.

Ou vous pourriez avoir plus faim, surtout si vous vous lancez à fond dans un nouvel entraînement et un régime alimentaire strict. “C’est double”, explique Kimberly Gomer, diététiste et nutritionniste à Miami. “Le premier est l’augmentation de la faim que certaines personnes ressentent à cause de l’exercice (et qui s’accentue si elles limitent également leurs calories). Un autre problème est que lorsque le corps est mis au défi par l’exercice, pour maintenir l’homéostasie, le corps augmentera la faim de manière hormonale en envoyant de la faim. des signaux comme la ghréline. Des études ont montré qu’il est très facile de «manger» votre entraînement.

Dans ma propre vie, faire du yoga et s’entraîner pour des courses ont indéniablement affecté au fil des années l’apparence et les performances de mon corps, mais même un exercice intense et régulier a rarement affecté les chiffres sur une balance. Choses qui avoir m’a fait perdre du poids ? Cancer, COVID et dépression, et je ne peux en recommander aucun. Tout comme l’exercice à lui seul n’est pas une solution miracle pour perdre du poids sainement, manger moins ne l’est pas non plus – comme peut en témoigner toute personne ayant été malade, stressée ou suivant un régime stupide. Mais c’est important. “L’exercice est important pour la santé du cœur et la croissance musculaire”, explique Brittany Placencia, nutritionniste et fondatrice de Nutrition par assiette simple.

Au-delà de cela, même si cela ne constitue pas un contenu aussi convaincant qu’un clip d’une personne soulevant victorieusement au gymnase, la voie à suivre est de développer des habitudes cohérentes et de consommer des portions appropriées d’aliments nutritifs. “Avoir suffisamment de protéines, de graisses saines et de fibres à chaque repas et collation est la clé de la satiété et d’une glycémie équilibrée, le tiercé gagnant de la perte de poids”, explique Placencia. “Par exemple, au lieu de grignoter uniquement une pomme, ce qui semble être une chose saine, l’associer à du beurre de cacahuète donne à la collation des graisses et des protéines saines ainsi que les fibres de la pomme. Cela vous rassasiera plus longtemps que le pomme seule et permettra à votre taux de sucre dans le sang d’avoir un pic plus faible. Associer les bons aliments (protéines, graisses saines, fibres) aidera à diminuer un pic de sucre dans le sang, laissant plus de temps à votre corps pour brûler du carburant et non pour le stocker. “

Je ne dis pas que vous devez perdre du poids ou que le simple fait d’être plus petit est un objectif réaliste ou sain pour quiconque. Ce que je dis, c’est que si, pour une raison quelconque, vous avez décidé de vouloir pour perdre du poids, vous devrez consommer moins de calories et les choisir judicieusement. “Le succès à long terme vient de l’intégration d’habitudes alimentaires équilibrées et d’une activité physique régulière à votre mode de vie”, explique Paula Sierzega, athlète de triathlon et blogueuse. “Pour vraiment apporter un changement durable, il faut trouver cette harmonie entre ce que vous mangez et la façon dont vous bougez. Après tout, votre corps mérite un mode de vie dans lequel il peut se maintenir et s’épanouir.”