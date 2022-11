Vous feriez mieux d’aimer le nouveau Gmail avec l’intégration de Chat et Meet

Google a décidé que vous utiliserez la nouvelle expérience Gmail intégrée qui inclut Meet et Chat. Il n’y a pas de sortie à l’avenir, a annoncé la société cette semaine, alors vous feriez mieux de trouver un moyen de l’aimer.

Plus tôt en 2022, Google a annoncé ce nouveau Gmail intégré, où ils ont ajouté des onglets pour Meet et Chat, pour vous permettre d’utiliser ces deux services sans jamais avoir à quitter Gmail ou à ouvrir un nouvel onglet. Vous pouvez contrôler les réunions et envoyer des messages à vos collègues (ou amis) tout en rédigeant une proposition par e-mail, le tout depuis le même écran. C’est plutôt sympa, en supposant que vous utilisiez Meet et/ou Chat régulièrement.

Jusqu’à présent, Google n’a forcé personne à l’utiliser. Pour ceux qui n’étaient pas fans, Google incluait toujours une option dans les paramètres qui vous permettait de “Revenir à la vue d’origine”. À partir de ce mois-ci pour les clients Workspace, l’option (ci-dessous) disparaîtra et vous devrez utiliser la “nouvelle vue Gmail” à l’avenir.

Google n’a pas dit quand les utilisateurs réguliers de Gmail seront obligés d’utiliser la nouvelle vue Gmail, mais je suppose que ce sera bientôt. Et aussi, vous pouvez toujours personnaliser le nouveau Gmail pour ne pas inclure ces onglets Chat et Meet si vous souhaitez que cet espace revienne sur le côté gauche de l’écran Gmail.

Pour modifier l’écran et supprimer Chat et Meet, appuyez sur le bouton Paramètres Gmail, recherchez la section “Applications dans Gmail” et cliquez sur Personnaliser. Une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous permettre de décocher Chat et Meet. Si vous supprimez les deux options, vous récupérerez une grande partie du côté gauche de l’écran, car la suppression des deux masque le menu de la barre à onglets.

Après être revenu à la vue d’origine pour voir à quel point il est différent du nouveau Gmail, je ne peux pas dire avec plaisir qu’ils ne sont pas si différents si vous désactivez Chat et Meet. En fait, la seule vraie différence réside dans le style général, car le nouveau Gmail a une ambiance Material You rafraîchie qui est plutôt agréable avec des tons bleus. Pour voir ce que je veux dire, au cas où vous seriez toujours sur Gmail d’origine, consultez cet article.