Vous faites peut-être partie des 45 millions de foyers américains éligibles pour choisir un nouveau fournisseur d’énergie

Cela peut surprendre, mais vous pourrez peut-être économiser de l’argent sur vos coûts d’électricité en choisissant un nouveau fournisseur d’énergie.

C’est ce qu’on appelle la déréglementation – ou choix énergétique au détail – et plus de 45 millions de foyers américains consommateurs d’électricité ont la possibilité de choisir leur fournisseur d’électricité pour trouver un meilleur prix. Ceci est conforme à l’analyse de CNET de Données agrégées 2021 de la US Energy Information Administration.

Les résidents de l’Ohio ont ressenti la douleur des augmentations des prix de l’approvisionnement en électricité cet été lorsque certains clients des services publics d’AEP ont constaté une augmentation de près de 30 %. Selon le reportage de Mary-Elisabeth Combs de CNET, les clients d’AEP qui n’ont pas exercé leur choix énergétique ont appliqué par défaut le prix du service public. Ceux qui ont exercé leur choix de vente au détail et se sont inscrits au tarif fixe d’un fournisseur n’ont pas vu leur facture augmenter.

Actuellement, 17 États ainsi que le District de Columbia ont des marchés de l’électricité entièrement ou partiellement déréglementés où les résidents peuvent choisir leur propre fournisseur d’électricité, leur plan tarifaire et leurs prix.

Cela signifie que les sociétés énergétiques sont en concurrence pour votre activité sur ces marchés. Cette concurrence sur le marché de l’énergie profite aux consommateurs, selon Chris Ercoliprésident-directeur général de Ligue pour l’avancement de l’énergie au détailune organisation nationale de défense de la déréglementation de l’énergie.

Dans un marché déréglementé, « les fournisseurs examinent les besoins spécifiques des clients et disent : « Je peux vous offrir ce service » », a déclaré Ercoli. Aujourd’hui, les gens veulent choisir le type de ressource qui alimente leur maison et veulent des options de facturation uniques, a déclaré Ercoli.

Voici comment savoir si vous êtes éligible, où vous pouvez acheter les meilleurs plans d’électricité et comment décider si le choix d’énergie au détail vous convient.

Comment savoir si vous êtes éligible au choix énergétique

Pour savoir si vous pouvez choisir votre fournisseur d’énergie, rendez-vous sur le site Web de la commission des services publics de votre état. Le PUC de chaque État contiendra des informations sur les choix énergétiques de votre État, le cas échéant.

Où acheter et comparer les fournisseurs dans mon état

Voici une liste des États qui permettent aux résidents de choisir, ainsi que chaque site Web commercial géré par l’État. Ce sont des sources fiables d’informations sur les choix énergétiques, selon Ercoli.

Une autre façon de savoir si vous êtes éligible est de saisir votre code postal sur un marché de choix énergétique, tel que choisirl’énergie.com. Ici, vous pouvez magasiner et comparer les plans énergétiques disponibles dans votre région. (Choose Energy, comme CNET, appartient à Red Ventures.)

Choisissez un fournisseur plutôt que de vous en tenir à votre service public

Voici l’avantage de vivre dans un État déréglementé : vous n’êtes pas obligé de vous éloigner de votre fournisseur de services publics par défaut. Mais vous avez le pouvoir de choisir si vous le souhaitez. Par exemple, il y a plus de 100 fournisseurs d’énergie de Pennsylvanie.

L’avantage de choisir votre propre fournisseur d’électricité est d’avoir un certain contrôle sur les coûts de l’électricité. Lorsqu’il s’agit de franchir le pas et de choisir un fournisseur, Ercoli affirme que c’est une question de contrôle, de choix et de commodité.

« Le contrôle est évidemment la chose la plus importante : vous devez mesurer votre utilisation et la gérer », a déclaré Ercoli. Certains fournisseurs disposent de fonctionnalités qui avertissent les consommateurs et les alertent lorsque l’utilisation est inhabituellement élevée. « Si votre fournisseur de services publics par défaut ne vous donne pas les outils nécessaires pour contrôler votre consommation d’énergie, vous devez trouver le fournisseur de détail qui vous enverra des avis et des alertes sur la façon dont vous contrôlez vos dépenses mensuelles en services publics », a déclaré Ercoli.

Plus vous aurez d’options, plus vous aurez de chances de trouver un produit qui répond à vos besoins, a déclaré Ercoli. C’est un autre avantage des marchés déréglementés par rapport à ceux dans lesquels les consommateurs n’ont qu’une seule entreprise auprès de laquelle acheter de l’énergie.

Vous pourriez également trouver plus de commodité auprès d’un autre fournisseur. Les options « Réglez-le et oubliez-le », telles que les factures mensuelles fixes, pourraient être disponibles uniquement auprès d’un fournisseur alternatif, a déclaré Ercoli.

D’un autre côté, certains experts affirment que les personnes qui ont le choix sont sujettes à des prix confus, à des tactiques de marketing délicates et à de mauvais acteurs, et que, parfois, vous n’obtenez pas les coûts les plus bas.

Il y a des avantages et des risques dans les deux cas. Si vous avez la possibilité de choisir, prenez votre temps pour décider jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise avec votre choix. Demandez à vos voisins s’ils ont changé de fournisseur et voyez ce qu’ils ont observé.

Utilité par rapport à votre fournisseur d’électricité : quelle est la différence ?

Votre service public est l’entité affectée à votre emplacement qui possède les lignes, le compteur et les fils qui livrent l’électricité à votre maison. Si vous vivez dans une zone déréglementée et que vous ne choisissez pas de fournisseur d’énergie, le service public en choisira un pour vous.

Dans les États déréglementés, ces deux coûts apparaissent généralement sous la forme de deux postes distincts sur votre facture d’électricité. L’un concerne vos coûts de transport et de livraison, le second est l’approvisionnement – ​​le coût de l’électricité réelle en tant que marchandise.

Qu’y a-t-il sur votre facture d’électricité :

Frais de transmission

Les coûts de distribution

Frais de fourniture

Impôts

Une facture d’électricité d’un client AEP Ohio. Ce client a choisi un fournisseur d’électricité (AEP Energy) qui apparaît sur la même facture comme une ligne distincte. Jon Reed

Consultez cette facture d’électricité fournie par Jon Reed, rédacteur en chef de CNET. Le projet de loi provient d’un AEP Ohio déréglementé. Encerclés en rouge se trouvent les frais de fourniture d’AEP Energy (le fournisseur) et au-dessus les frais de transport et de distribution du service public (AEP). Dans un marché réglementé, tous ces frais proviennent du service public et ne sont généralement pas détaillés séparément sur votre facture.

Dans une zone de choix énergétique, l’élément de campagne que vous pouvez contrôler est la partie fourniture, ou le montant réel des coûts d’électricité. Ce montant peut être inférieur dans les domaines où il y a de la concurrence.

Les marchés déréglementés vous permettent également de choisir d’où provient l’électricité que vous achetez. Ce n’est peut-être pas l’option la moins chère, mais de nombreux marchés déréglementés offrent des options renouvelables dans lesquelles un fournisseur achète de l’électricité à partir de sources vertes telles que l’énergie éolienne, hydraulique ou solaire.

« Votre service public est l’entreprise de distribution d’électricité, sa principale responsabilité est de vous fournir un service fiable. Il distribue efficacement un électron d’un point A à un point B », a déclaré Ercoli.

Le fournisseur vous fournit de l’électricité en tant que produit, a déclaré Ercoli. C’est le vendeur de l’électricité, mais il ne vous la livre pas. « Le service public de distribution d’électricité livre les électrons jusqu’à votre domicile », a déclaré Ercoli. « Le fournisseur au détail est celui qui l’achète et le vend pour vous. » Une analogie utilisée par Ercoli est la suivante : le fournisseur est propriétaire du produit et vous le vend ; l’utilitaire est comme FedEx, qui le livre.

À quoi ressemble la situation avec ou sans déréglementation ? Zooey Liao/CNET

L’électricité déréglementée est toujours réglementée

Ercoli et d’autres experts aiment qualifier la déréglementation de « restructurée ».

« La raison pour laquelle nous les appelons des États restructurés et non déréglementés est que le secteur de la vente au détail est encore très réglementé », a déclaré Ercoli. La commission du service public ou la commission des services publics réglemente et délivre une licence aux fournisseurs des États qui opèrent en tant que fournisseur. Les PUC ou PSC traitent les plaintes des consommateurs et imposent des sanctions si nécessaire aux fournisseurs qui enfreignent la réglementation.

Lorsqu’un État ou une région est déréglementé, cela permet la concurrence. Mais cela ne veut pas dire que l’État n’est pas impliqué. Chaque État, quelle que soit la déréglementation, dispose d’une commission des services publics. Dans les États offrant un choix énergétique, le PUC peut être votre meilleur ami. Il agit comme un organisme de surveillance des mauvais acteurs dans le secteur de la vente au détail d’électricité. C’est également là que vous déposez une plainte contre les compagnies d’électricité ou les services publics, ou pour trouver des fournisseurs réputés.

Notre méthodologie

Notre analyse nous montre que 45 millions de foyers américains peuvent choisir ou changer de fournisseur d’énergie. Voici comment nous sommes arrivés à ce chiffre. Les données utilisées pour arriver à ce chiffre ont été fournies par le Liste de l’EIA de tous les ménages américains consommateurs éclectiques en 2021. CNET a filtré et additionné uniquement les États où l’électricité est entièrement déréglementée et n’a pas inclus les États avec des options déréglementées limitées en matière d’électricité, comme le Michigan et la Californie. La liste des États inclus dans la statistique est : New York, Pennsylvanie, Illinois, Ohio, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, New Jersey, Delaware, District de Columbia, Maryland et Texas. Il est important de noter que même les États identifiés ici comme étant déréglementés peuvent avoir des parties de l’État qui restent réglementées.