Imaginez votre moitié ouvrant votre cadeau d’anniversaire, l’amour brillant dans ses yeux alors qu’elle enlève l’emballage et voit une boîte pour une mangeoire pour la faune du spa, où les écureuils et autres créatures peuvent se détendre dans un jacuzzi miniature tout en grignotant des graines.

Ou imaginez la gratitude dans les yeux de votre mère après avoir vu que vous lui avez offert un arbre à chat portable « Chapeau de chat » pour qu’elle puisse porter des moustaches sur la tête. Ou les cris de joie de vos enfants le matin de Noël lorsqu’ils déballent le « Jeu de société familial des chefs des pompiers », avec un vrai feu, des mini extincteurs et un « Amusement familial à cinq alarmes !

Imaginez maintenant leur déception (ou leur soulagement) lorsqu’ils ouvrent la boîte et réalisent que ce n’était qu’une farce.

Blague-O, basée au Minnesota, propose ceci et plus de 60 autres styles de boîtes à farces pour animer votre prochaine expérience de cadeau. Et si le sens de l’humour derrière les canulars vous rappelle The Onion, c’est peut-être parce que le fondateur de l’entreprise était l’un des premiers partenaires du journal humoristique lorsque celui-ci était basé à Madison.

“C’est formidable de sortir du lit en sachant que vous allez travailler pour faire rire davantage le monde”, a déclaré Ryan Walther, cofondateur de Prank-O, qui possède également la marque Drink Wisconsously.

Fausses nouvelles

Le natif de Waukesha a passé toute sa carrière dans le côté commercial de la comédie et a déclaré qu’il connaissait la direction de sa vie lorsqu’il avait vu David Letterman porter un costume à velcro.

Walther était partenaire de l’Onion au début des années 1990, alors que le journal était en train de passer d’un journal de dortoir de l’UW-Madison à une publication locale. Il se souvient avoir envoyé les pages à l’imprimerie de Madison Newspapers et avoir vendu aux annonceurs locaux la possibilité de publier leurs vraies annonces dans un faux journal.

« Beaucoup de gens diraient : « Les gens ne penseront pas que ma publicité est réelle » », a-t-il déclaré. « Et la deuxième chose est que certains annonceurs se sentiraient offensés. La seule chose que je pouvais leur promettre, c’était que leur publicité serait vue parce que beaucoup de gens la liraient. Nous aurions des gens qui suivraient les chauffeurs-livreurs lorsque le prochain numéro tomberait.

Walther est resté chez Onion pendant 23 ans, dirigeant l’entreprise alors qu’elle passait d’une marque locale à une marque nationale qui a donné naissance à des livres, à une émission de radio diffusée à l’échelle nationale, voire à une émission de télévision et à un film.

“Nous avions simplement une passion et une vision pour ce sujet”, a déclaré Walther.

En boîte

Lorsque l’entreprise a été vendue à Univision en 2016, Walther est parti se lancer dans de nouvelles entreprises comme Drink Wisconsously. Mais c’est à l’Onion que les graines satiriques de Prank-O se sont formées.

L’écrivain Arik Nordby avait apporté une idée à l’Onion en 2007, appelé la Gotcha Box, qui étaient de fausses boîtes pour des gadgets comme un grille-pain avec port USB ou un abonnement « Salt of the Month Club ». Ils se sont bien vendus et après Onion, Nordby et Walther ont décidé de lancer Prank-O, avec Nordby en tant que directeur créatif. Alors que des gros bonnets comme American Greetings et Hallmark dominaient le marché américain des cadeaux, Prank-O a trouvé sa niche grâce à son approche peu orthodoxe.

Tout comme l’Onion s’est moqué de la nouvelle, Walther a déclaré que les meilleures boîtes Prank-O (8,99 $ chacune) faisaient la satire du consumérisme, inventant des produits que les gens ne devraient pas vouloir mais pourraient bien vouloir.

“Chaque année, nous examinons les tendances et le consumérisme, voyons ce qui se passe et voyons ce que nous pouvons parodier”, a déclaré Walther. « Même si parfois, cela ressemble à un bain à remous à écureuil. C’est juste drôle.

Prank-O a publié plusieurs nouveaux modèles de boîtes pour la période des fêtes. Ils se sont également diversifiés dans les cartes cadeaux farces, les distributeurs de bouteilles de savon farces (« Hearty Breakfast Skillet »), les étiquettes de vin farces (« Namaste Fitness Wine ») et les cartes de vœux.

Walther a déclaré que la société envisageait de créer une émission de télévision en streaming présentant des produits qui « pourraient ou non être basés sur « Shark Tank » ».

Le seul inconvénient des boîtes Prank-O est que les produits présentés sur les boîtes ne sont pas réellement réels.

“Nous entendons cela tout le temps : ‘J’aimerais que ce produit existe'”, a déclaré Walther. « Arik est un génie. Il chevauche si magnifiquement cette ligne. J’aurais vraiment aimé avoir une cafetière de douche Bathe ‘n’ Brew. C’est pourquoi nous rappelons aux gens au moment du paiement qu’il s’agit d’une boîte vide.