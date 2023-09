Un juge de New York a exprimé sa frustration face à l’avocat de la défense de Donald Trump, tout en envisageant de sanctionner les accusés et leurs avocats pour avoir avancé des arguments frivoles dans le procès civil de l’État contre l’ancien président et d’autres.

« Quand j’ai entendu ces arguments pour la première fois, j’ai pensé que c’était une blague », a déclaré le juge Arthur Engoron, qui a ajouté qu’il avait statué à plusieurs reprises et avait été retenu sur certains des arguments ressassés par la défense.

« La règle en matière de sanctions est que si vous avez été prévenu, ne le faites pas. Vous avez été prévenu », a déclaré Engoron.

« En tant qu’avocat, je dois présenter mes arguments », a déclaré à Engoron l’avocat de Trump, Chris Kise.

Kise a demandé plus tôt dans l’après-midi au juge de classer les poursuites contre Trump et les autres accusés.

« Ce qui se passe ici est ce qui se produit chaque jour dans le cadre de transitions commerciales complexes », a déclaré Kise à propos des grandes différences dans l’évaluation des actifs de Trump.

Lorsque Kise a affirmé que personne n’avait été lésé par les relations commerciales de Trump, Engoron a proposé une évaluation franche.

« Le fait que personne n’ait été blessé ne signifie pas que l’affaire soit classée », a déclaré Engoron, ajoutant qu’il estime que « l’équité sur le marché » a été victime des actions des accusés.

Un avocat du bureau du procureur général de New York avait précédemment décrit des fausses déclarations « stupéfiantes » sur la valeur des propriétés et des actifs de l’ancien président Donald Trump, arguant que Trump s’était engagé dans une « tentative d’appât » prolongée pour réduire sa charge fiscale tout en gonflant son budget. actifs pour obtenir des conditions de prêt avantageuses.

Scott Morgan/Reuters

« Le tribunal ne devrait pas permettre à M. Trump de jouer sur les deux tableaux », a déclaré Andrew Amer, avocat spécialisé en contentieux de New York AG, lors de la plaidoirie de vendredi en faveur d’un jugement sommaire.

Engoron a déclaré à la salle d’audience qu’il avait l’intention de rendre une décision unique d’ici mardi qui trancherait les trois questions majeures en question, y compris la requête du gouvernement pour un jugement sommaire partiel – qui pourrait permettre à Engoron de trancher une partie ou la totalité de l’affaire sans procès. – et la demande du procureur général de New York, Letitia James, d’imposer des sanctions juridiques aux accusés.

Sa décision pourrait définir la portée du procès civil de 250 millions de dollars qui doit commencer au centre-ville de Manhattan le 2 octobre, y compris si et comment le procès se déroulera, selon Engoron.

Douze des actifs de Trump – y compris des propriétés notables comme la Trump Tower, Mar-a-Lago, le 40 Wall Street et ses multiples terrains de golf – ont occupé le devant de la scène devant le tribunal, le bureau de New York AG alléguant que Trump s’était livré à des pratiques trompeuses pour gonfler leur valeur. Amer a fait valoir que Trump n’avait pas tenu compte des évaluations professionnelles, ignoré les restrictions légales, utilisé des données erronées et s’était appuyé sur des approches comptables contradictoires pour gonfler leur valeur.

« Son point de vue est à des années-lumière de la valeur actuelle estimée », a déclaré Amer.

Dans sa présentation, l’avocat de la défense de Trump, Chris Kise, a allégué que le New York AG avait choisi les évaluations pour brosser un tableau injuste des relations commerciales de Trump, citant les évaluations du 40 Wall Street et de Mar-a-Lago qui soutenaient l’affirmation selon laquelle Trump sous-évaluait ses propriétés. . Décrivant Trump comme « un maître dans l’art de trouver de la valeur là où d’autres ne le font pas », Kise a tenté de décrire l’évaluation des actifs comme un processus subjectif.

« C’est pourquoi les milliardaires sont milliardaires », a déclaré Kise à propos de la capacité de Trump à voir la valeur de ses propriétés « trophées ».

Trump a nié tout acte répréhensible dans cette affaire et sa défense demande au juge de trancher l’affaire avant le procès sur la base de ce qu’ils considèrent comme un manque de preuves.

En revanche, les avocats de l’AG demanderont au juge de déclarer Trump et les autres accusés, y compris ses fils adultes et son entreprise familiale, responsables de fraude avant même qu’un jury ne commence à entendre les preuves.

James a accusé Trump, ses enfants et son entreprise d’avoir gonflé « grossièrement » la valeur nette de l’ancien président de plusieurs milliards de dollars et de tromper les prêteurs et autres avec des états financiers faux et trompeurs.

Le procès devrait actuellement débuter le 2 octobre et devrait durer environ trois mois, selon Engoron. Mais le début du procès pourrait être retardé si une cour d’appel de l’État faisait droit à une contestation judiciaire de dernière minute déposée par Trump après que l’ancien président ait intenté une action contre le juge.