Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les bébés crocodiles ? Voici votre chance de trouver

Nous parcourons généralement les médias sociaux pour trouver des vidéos divertissantes en ligne. Cependant, nous rencontrons parfois des faits tellement amusants qu’ils nous font réfléchir à deux fois. De plus, lorsque ces faits concernent la faune, ils sont encore plus fascinants, car nous apprenons à mieux comprendre notre écosystème. Une de ces vidéos montrant à quoi ressemblent les bébés crocodiles est devenue virale sur Twitter.

La vidéo partagée sur la plateforme de microblogging avec la légende “Les bébés crocodiles sonnent comme s’ils tiraient avec des pistolets laser et c’est la meilleure chose qui soit”, montre un groupe de bébés crocodiles dans une baignoire faisant des sons. Leurs sons, cependant, ne sont pas habituels lorsque vous interagissez avec la faune.

Les bébés crocodiles sonnent comme des coups de feu dans le jeu rétro “Contra” auquel presque tout le monde a joué dans leur petite enfance s’ils sont nés dans les années 90. Le son irréel des bébés crocodiles donnerait de la nostalgie à n’importe qui et c’est drôle de les écouter.

La vidéo a recueilli plus de 1,28 crore de vues sur la plateforme de médias sociaux et plus de 4,94 likes, ce qui la rend virale. Bien que la vidéo ait plus de trois ans, elle a récemment recommencé à gagner du terrain.

Les personnes dans la section des commentaires ont exprimé leur amusement après avoir regardé la vidéo.

Oh wow, ça ressemble à des pistolets laser ! Tellement mignon ♥♥♥— ♥️🦃 Turkey Heart 🦃 ♥️ (@Candyheart303) 23 septembre 2019

Un utilisateur a commenté – “Oh wow, ça ressemble à des pistolets laser ! Tellement mignon.”

Oh mon Dieu, comment sont-ils si mignons et curieux ahhhh— zipporah et dovi (@coffeespoonie) 19 septembre 2019

Un autre utilisateur a commenté – “Oh mon Dieu, comment sont-ils si mignons et curieux ahhhh.”

Ils ne sont pas curieux lol ils ont juste faim, ils gazouillent le son qu’ils font quand ils attendent de la nourriture de maman— 😔🤙🏻✨ (@abuelathoughts) 20 septembre 2019

À cela, un troisième utilisateur a répondu : “Ils ne sont pas curieux lol, ils ont juste faim, ils gazouillent le son qu’ils émettent lorsqu’ils attendent de la nourriture de maman.”

Et je viens de réaliser que c’est ce que tu dis dans ton tweet 🤦‍♂— 🌻 S◯phiƎE 🌻 (@SophieID5) 20 septembre 2019

Plus d’utilisateurs ont interagi dans les commentaires et un utilisateur a écrit – “On dirait des sons de Star Wars” auquel il a ensuite répondu – “Et je viens de réaliser que c’est ce que vous dites dans votre tweet.”

Avez-vous également été transporté dans votre enfance lorsque vous jouiez à des jeux rétro en entendant le gazouillis des bébés crocodiles ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici