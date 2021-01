Les photos du coucher et du lever du soleil sont très populaires sur les réseaux sociaux. Pris sur une plage alors que le soleil se couche à l’horizon sur une eau bleue ou cliqué alors qu’il se lève entre deux montagnes luxuriantes sur une station de montagne, les levers et couchers de soleil sont une excellente opportunité photographique pour les amateurs. Mais avez-vous déjà imaginé à quoi ressemble un coucher de soleil ou un lever de soleil lorsque vous n’êtes pas sur Terre? Comment le soleil se lèverait et se coucherait-il exactement dans le vaste cosmos que nous habitons?

Si vous en avez déjà été curieux, ne cherchez plus. L’astronaute de la NASA Victor Glover vous aidera à assouvir votre curiosité avec les images fascinantes qu’il a prises à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Partageant ses compétences photographiques et sa majesté spatiale sur Twitter, il a demandé à ses abonnés s’ils pouvaient voir une bande de couleurs particulière.

Dans sa légende, l’astronaute a demandé aux internautes s’ils pouvaient repérer les bandes de couleur, ce qui lui rappelait l’Écriture du Psaume 30. Ci-dessous, il a joint deux images de la beauté céleste. Sur la première photographie, le soleil est visible sous la forme d’un point rouge brillant au centre d’un fond noir. Une chaîne de lumière s’étend horizontalement à l’orbe rougeoyant, la coupant. Cela ressemble presque à une bande de lumière arc-en-ciel réfléchie par un prisme.

Sur la deuxième photo, le soleil est plus brillant que jamais. Cela ressemble à une explosion de lumière si brillante qu’elle n’a aucune forme. Le groupe ici est plus bleu que l’image précédente et extrêmement brillant. Des parties de l’ISS sont visibles au premier plan de l’image.

Jetez un œil à cette capture fascinante:

J’adore les levers et couchers de soleil. Pouvez-vous voir les bandes de couleur? Ils me rappellent l’Écriture du Psaume 30, «les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin.» Il semble le plus sombre juste avant le lever du soleil. Je vous souhaite à tous amour et lumière. Bonne nuit du @Station spatiale. pic.twitter.com/YP9Hb3JZoH – Victor Glover (@AstroVicGlover) 13 janvier 2021

Le message a été aimé près de 4K fois. Les gens ont répondu avec étonnement à la vue incroyable dans un flot de réponses et de retweets. «Citation et images belles et profondes! Je suis très heureux de vous accompagner, Victor! Le monde a besoin de ces doses de joie! Passez une belle nuit pleine de lumière, d’amour et de paix! Bonsoir !, »a déclaré un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a commenté:« Merci à Dieu pour vous tous là-bas et dans le programme spatial. Le suivi de vos progrès et de votre travail est l’une des choses les plus stimulantes que j’ai en ce moment :). »

Vous vous demandez comment le soleil peut se coucher et se lever dans l’espace alors qu’il est toujours là dans un endroit fixe? C’est parce que l’ISS tourne autour de la Terre. Il effectue une orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Résultat, les astronautes à bord de l’ISS assistent à environ 16 couchers et levers de soleil chaque jour.