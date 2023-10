Autrefois grande institution de l’humour irrévérencieux, The Onion a perdu une grande partie de son charme ces dernières années. Alors que les libéraux ont perdu le dernier brin d’humour, leurs instincts satiriques se sont effondrés !

Tout le militantisme tout le temps.

Je ne suis pas offensé par les blagues, alors ne vous souciez pas beaucoup de cet article, sauf pour souligner que The Onion ne ferait jamais la lumière sur l’horrible tragédie d’un autre groupe minoritaire, car ils craindraient des répercussions. Mais ils savent que les Juifs n’iront pas à Charlie Hebdo dans leurs bureaux, donc c’est juste… https://t.co/7ZceIhavby

Cet article constitue un nouveau plus bas dans une série de plus bas impressionnants pour cette publication. https://t.co/keUaNSX1zz

Cependant, Babylon Bee est intelligent et drôle.

Non seulement ce n’est pas drôle, mais c’est l’inverse de la réalité. Netanyahu s’est présenté comme M. Sécurité et a maintenant présidé à la plus grande mort juive massive depuis l’Holocauste. L’opinion publique israélienne ne pardonne pas cela. https://t.co/DLcpIMxxR3

