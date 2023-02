Vous êtes une œuvre d’art et cela inclut votre liste d’épicerie – Shaw Local

Chaque jour est une toile vierge.

Une invitation, prête et attendant que chacun de nous fasse n’importe quoi. Donc ils disent.

Mais la toile n’est pas vierge, n’est-ce pas ? Nous nous réveillons avec un portrait encombré de qui nous devons être.

Mais encore … nous peignons toujours une image de nous-mêmes. N’est-ce pas?

Je faisais défiler Facebook ce matin et tout à coup j’étais nez à nez avec une femme frappante. Elle sembla figée dans un moment de réflexion. Ce qui était approprié car ses pensées étaient imprimées en bas de la photo.

Lonny Caïn

Je suis une ventouse pour les citations et celle-ci a résonné. Ces mots tournent en boucle dans ma tête :

“Je pense que tout dans la vie est de l’art. Que faites vous. Comment tu t’habilles. La façon dont vous aimez quelqu’un et dont vous parlez. Votre sourire et votre personnalité. Ce en quoi vous croyez et tous vos rêves. La façon dont vous buvez votre thé. Comment vous décorez votre maison. Ou faire la fête. Votre liste de courses. La nourriture que vous préparez. À quoi ressemble votre écriture. Et la façon dont vous vous sentez. La vie est un art.

Les mots se fondent dans la beauté de la femme photographiée, Helena Bonham Carter, une actrice anglaise.

J’ai entendu des sentiments similaires de la part d’autres personnes enveloppées dans un monde créatif. Mais elle nous emmène hors de la scène et de l’écran et dans nos maisons, nos vies quotidiennes encombrées de toile.

Je peux comprendre des artistes, des écrivains, des musiciens, des architectes, des designers et bien d’autres qui proclament que la vie est l’art et que l’art est la vie. Mais ses paroles me montrent que nous sommes tous des créateurs. Helena Bonham Carter l’a précisé, mais ajoutez vos propres détails. Tel que …

Pendant des années, j’ai poussé ma routine matinale à me préparer pour une journée de travail. Le rasage… pour façonner mon image de soi. Et la cravate. La bonne longueur. Le nœud équilibré et bien ajusté avec une fossette juste en dessous. Une œuvre d’art, chaque jour de travail. La vie est un art.

Pensez à toutes les choses que nous mettons en scène. (William avait raison : “Le monde entier est une scène.”)

Les invités arrivent donc la porcelaine est sortie, les ustensiles correctement placés avec des verres en cristal, les serviettes serrées dans des anneaux colorés. Cela semble bon. Ça fait du bien. La vie est un art.

Les souvenirs deviennent des portraits. Amis et famille réunis pour une photo. Tout le monde doit sourire. (Mon sourire s’affaisse alors je me force à sourire.) Voir tout le monde ensemble en vaut la peine. Un instant cadré. La vie est un art.

Ma femme a une passion pour la cuisine. Ce n’est pas qu’une question de goût. Le repas fini est plaqué avec soin… pour une photo. (Ensuite, je peux le manger et chanter ma chanson de saveur … mmm, déliceux.) La vie est un art.

Nous créons toujours. Sculpter notre journée ou un instant ou une phrase ou un sourire ou un toucher.

Il est si facile de s’émerveiller devant l’art délicat et précis de la nature. Ahh oui, la vie c’est de l’art. Et chacun de nous fait partie de ce grand orchestre, remplissant nos vies de chansons joyeuses… et de chansons tristes.

Je pense que je vois toutes les formes d’art et de créativité comme une histoire. En cours d’écriture. Être dit. Être fabriqué. Puis laissé à interpréter à plusieurs niveaux de plusieurs façons.

Alors oui, la vie c’est de l’art. Tu es de l’art. Et vous ne serez jamais une toile vierge.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.