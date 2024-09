« Vous êtes un personnage dans leur monde » : le métier impossible d’assistant personnel d’Hollywood | Célébrités

jeCela ressemble au travail de rêve : travailler comme assistant personnel d’une célébrité hollywoodienne, s’immerger dans un monde raréfié de plateaux de tournage, de réunions de production et de fêtes de premier ordre et, qui sait, gravir les échelons vers une carrière dans le divertissement que vous pourrez appeler la vôtre.

Parfois, c’est exactement ce qui se passe. L’ancienne assistante de Winona Ryder, Sibi Blažić, est devenue cascadeuse et a épousé Christian Bale. L’ancienne assistante de Kevin Spacey, Dana Brunetti, est devenue productrice et a été nommée aux Oscars.

Mais il arrive aussi souvent que des jeunes hommes et femmes se retrouvent dans des emplois sans horaires fixes, avec peu de limites et peu de protection contre les caprices et les excentricités de leurs employeurs. On peut leur demander d’accomplir des tâches impossibles, comme préparer un repas dans un restaurant situé à des milliers de kilomètres, ou ils peuvent être victimes d’abus verbaux ou sexuels. Parfois, on leur demande d’enfreindre la loi – pour se procurer des drogues illicites, par exemple – et ils se sentent incapables de dire non de peur d’être licenciés, voire mis à l’index par l’ensemble du secteur.

L’impuissance de ce poste explique en partie la réaction alarmante à Hollywood lorsque l’ancien assistant de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a fait l’objet d’une enquête pour son rôle dans la mort de l’acteur en octobre dernier et a fini par être arrêté. plaider coupable à un chef d’accusation de « complot en vue de distribuer de la kétamine causant la mort », une accusation qui pourrait le conduire en prison jusqu’à 15 ans.

A première vue, les détails des actions d’Iwamasa semblent profondément troublants : il a, selon des documents judiciaires publiés le mois dernier, admis avoir aidé Perry à se procurer de la kétamine auprès de diverses sources et avoir injecté la drogue à son patron, y compris la dose mortelle le 23 octobre de l’année dernière. Perry lui a dit de «tire moi dessus avec un gros », disent les documents, et il s’est exécuté.

L’acte d’accusation ne répond toutefois pas à la question de savoir si Iwamasa avait le sentiment d’avoir le choix. De nombreux vétérans d’Hollywood ont sympathisé avec lui, car ils savent ce que c’est que de travailler pour quelqu’un qui a tout le pouvoir dans une relation et que vous n’en avez aucun.

Selon les mots d’une vétérane de l’industrie musicale qui a encadré un certain nombre d’assistants coincés dans des lieux de travail abusifs, et qui a souhaité garder l’anonymat pour les protéger ainsi qu’elle-même : « Émotionnellement, physiquement, mentalement, vous êtes immergé dans leur narcissisme. Vous êtes un personnage dans leur monde, ils ne sont pas un personnage dans le vôtre. »

Ce sentiment a été repris par Rowena Chiu, une ancienne assistante du super-producteur devenu violeur condamné Harvey Weinstein, qui a écrit dans le Le New York Times« En tant qu’assistant, vous êtes dans une situation difficile : vous n’avez quasiment aucun pouvoir et pourtant vous assumez une part disproportionnée de responsabilités. Fondamentalement, les assistants ne s’appartiennent pas à eux-mêmes. »

Il est extrêmement rare que des assistants soient poursuivis en justice, même lorsque les célébrités pour lesquelles ils travaillent décèdent dans des circonstances douteuses ou sont soupçonnées d’avoir commis un crime. Un certain nombre d’assistants ont cependant failli être poursuivis.

Le dernier assistant personnel de Michael Jackson, Michael Amir Williams, a déposé l’idole de la pop chez lui après une répétition en 2009 et n’était pas avec lui lorsque le médecin engagé par Jackson, Conrad Murray, lui a injecté une dose mortelle de propofol, un anesthésiant qu’il prenait comme somnifère. Williams a fini par témoigner au procès de Murray, et non comme coaccusé, déclarant au jury que Murray l’avait appelé en panique et lui avait dit de « faire venir quelqu’un ici immédiatement ».

L’assistant de Phil Spector a eu la chance de ne pas être présent dans son manoir la nuit de 2003 où il a tiré et tué Lana Clarkson. Photographie : Gus Ruelas/Reuters

L’assistante de Phil Spector, Michelle Blaine, a également eu la chance de ne pas être présente dans son manoir la nuit de 2003 où il a abattu Lana Clarkson, une hôtesse du House of Blues de West Hollywood qu’il avait accueillie chez elle. décrit plus tard Elle a dû garder Spector pendant la semaine suivante et a résisté à ses multiples offres de mariage, qu’elle soupçonnait d’être une façon pour lui de s’assurer qu’elle ne témoignerait pas contre lui, puisqu’une femme ne peut pas être forcée d’incriminer son mari. Blaine n’a finalement pas témoigné lors des deux procès de Spector.

Le plus souvent, les assistants s’impliquent tellement dans le monde de leur employeur qu’ils le défendent avec acharnement, même lorsque le reste du monde les présente sous un jour plus négatif. Lorsque l’acteur Robert Blake a été jugé en 2005 pour le meurtre de sa femme, son ancien assistant Daryn Goodall a sapé un élément clé de l’accusation : Blake a trahi des signes de culpabilité en vomissant la nuit de sa mort. Goodall a témoigné que Blake «toujours« Il a vomi après avoir mangé – « dans le caniveau ou sur l’herbe » – et il n’y avait rien de suspect à cela. Blake a finalement été acquitté.

Deux des plus fervents défenseurs de R Kelly lors de ses multiples procès pour abus sexuels sur mineurs et inconduite sexuelle sur mineurs étaient deux sœurs, Lindsey Perryman-Dunn et Jennifer Emrich, toutes deux ses assistantes personnelles. « Il y a un groupe de personnes qui disent beaucoup de choses fausses sur un gars vraiment génial, alors nous avons dû parler », a déclaré Emrich plus tard à un journaliste. équipe documentaire. Perryman-Dunn, commentant une vidéo de Kelly ayant des relations sexuelles et urinant sur une fille de 14 ans, a déclaré que dans son esprit, il s’agissait de « deux personnes consensuelles ayant des relations sexuelles », et non d’un viol.

Kelly a été acquitté lors d’un procès très médiatisé en 2008, mais a ensuite été reconnu coupable de multiples chefs d’accusation d’images d’abus sexuels sur des enfants, de racket et de traite d’êtres humains lors de procès ultérieurs en 2021 et 2022.

De nombreux anciens assistants décrivent ce travail comme presque impossible, un exercice d’équilibre dans lequel il faut se rendre indispensable même lorsque son patron vous considère comme éminemment jetable. Le super-producteur hollywoodien Scott Rudin, qui s’est depuis excusé pour son comportement, a déclaré un jour mâché et a réussi à se débarrasser de 119 assistants en cinq ans. Chiu, dans son article du New York Times, a déclaré qu’elle se considérait souvent comme une « majordome terrifiée ».

« Mon travail consistait à être à la fois invisible et partout à la fois », écrit-elle.

Parfois, même la postérité laisse un assistant personnel pour compte. Selon une légende hollywoodienne ancienne, largement établie par le livre de Kenneth Anger, Hollywood Babylon, le réalisateur allemand de l’ère du muet FW Murnau est mort dans un accident de voiture alors qu’il remontait la côte Pacifique vers Santa Barbara en 1931 parce que son assistant philippin de 14 ans était au volant et qu’il se trouvait sur les genoux du garçon en train de se livrer à un acte sexuel qui le distrayait.

L’examen ultérieur des documents de l’époque a cependant montré que l’assistant était en fait un Américain d’origine mexicaine de 31 ans et que Murnau se trouvait sur le siège arrière, trop loin pour un contact intime, lorsqu’un camion venant en sens inverse a forcé leur voiture à quitter la route et a projeté les occupants sur un talus. Murnau a subi une blessure mortelle à la tête et est décédé le lendemain.

L’assistant, Eliazar Garcia Stevenson, a vécu encore 54 ans mais n’a jamais réussi à dissiper les rumeurs infondées.