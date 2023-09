« Vous êtes un narcissique » – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Kourtney Kardashian et celle de Kim Kardashian la fracture en cours a atteint un tout autre niveau en Les Kardashian première de la saison 4. Trois jours avant un voyage en famille à Cabo qui n’incluait pas Kourtney, Kim et sa sœur ont eu un appel téléphonique houleux.

Kim, 42 ans, a appelé sa sœur aînée pour parler du contrat Dolce & Gabbana. Elle voulait que Kourtney, 44 ans, l’accompagne à Milan pour un événement de campagne. Ils ont commencé à parler du visionnage des montages de l’émission, ce qui n’a fait qu’amplifier leur dispute sur la situation de Dolce & Gabbana. Kourtney avait précédemment accusé Kim d’utiliser son mariage comme une « opportunité commerciale ».

Au téléphone, Kourtney a dit à Kim : « Je pense que c’est que tu as vu cette chose qui était à moi et qui n’était pas à toi et que tu le voulais. Et vous l’avez pris et vous l’avez agrandi. Kim a nié cela. Kourtney a souligné qu’il ne s’agissait pas des vêtements D&G, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Kim croyait toujours que c’était une question de vêtements et a critiqué le mariage de Kourtney sur le thème des années 90 avec Travis Barker comme n’étant pas « original ».

Kourtney a rétorqué : « Vous parlez de conneries de détails parce que c’est tout ce à quoi votre esprit égoïste et égoïste peut penser. Vous ne pouvez pas supporter que quelqu’un d’autre soit au centre de l’attention. Tu es venu à mon mariage, tu ne pouvais pas être heureux, tu t’es plaint dès la seconde où tu es arrivé jusqu’à la seconde où tu es parti.

Kourtney ne s’est pas retenu. Elle a poursuivi : « Tu ne pouvais pas être heureuse pour moi. Vous ne pouviez pas être heureux que je sois le centre d’attention et que vous ne l’étiez pas. Kim a répondu en demandant à Kourtney pourquoi elle la déteste autant. « J’étais si heureuse pour toi », a déclaré Kim. Kourtney a admis qu’elle avait senti lors de son mariage que Kim n’était pas « heureuse » pour elle. Elle a également qualifié Kim de « narcissique » et de « sorcière ».

Kim a poursuivi en affirmant que Kourtney avait une « vendetta sérieuse » contre elle et a affirmé que toute la famille était « inquiète » du fait que Kourtney ne soit « vraiment pas heureuse ». Kourtney a promis à Kim qu’elle aurait une « vie heureuse, et le bonheur vient quand je m’éloigne de vous les gars. Plus précisément vous.

Plus tard, Kim et Kourtney se sont assis ensemble pour un confessionnal commun. Kourtney a souligné que c’était comme si « Kim utilisait n’importe quelle arme qu’elle pouvait trouver pour la blesser » pendant l’appel téléphonique. « Je pense que nous sommes tous les deux arrivés à un endroit dont nous n’étions pas fiers », a déclaré Kourtney. De nouveaux épisodes de Les Kardashian la saison 4 est diffusée le jeudi sur Hulu.