Vous êtes un criminel – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Comme nous le savons, la machine de guerre russe de Poutine a du mal à vaincre l’armée ukrainienne dans un combat loyal. Ainsi, Poutine tire maintenant des missiles sur les centrales électriques et hydrauliques ukrainiennes. Il doit penser que si je bloque la population civile et lui refuse l’eau potable, l’armée ukrainienne pourrait décider de rentrer chez elle et essayer de prendre soin des personnes âgées, de leurs femmes et enfants et de la population en général.

Poutine, ce que vous faites, ce sont des crimes de guerre. En temps de guerre, vous n’exécutez pas des civils avec des coups de feu et vous ne les laissez pas dans les rues. Vous n’essayez pas de les geler à mort, même si c’est facile, et vous ne laissez pas le Kremlin mentir sur la façon dont les Ukrainiens mettent en scène les morts avec des acteurs.

Je ne peux pas blâmer le pape d’être ému en priant pour que les Russes arrêtent leur génocide d’un pays pacifique. Poutine, vous n’êtes pas un génie, mais vous êtes un criminel.

George Hayner

Montgomery