New Delhi: La mère de l’acteur de Bollywood Chunky Panday, Snehlata, est décédée samedi 11 juillet, ce qui a profondément attristé ses petites-filles Ananya Panday et Rysa Panday. L’actrice de Bollywood Ananya Panday était assez proche de sa grand-mère et lui avait dédié un article à l’occasion de la journée de la femme cette année. Par conséquent, sa mort a été dure pour l’actrice de « Kaali Peeli ».

Pour rendre hommage à son « grand-père », Ananya s’est rendue sur Instagram dimanche 11 juillet et a écrit une longue note sincère pour sa défunte grand-mère. Elle a révélé que sa grand-mère s’était battue contre toute attente et avait également survécu à une anomalie de la valve cardiaque. La jeune actrice a également exprimé sa gratitude envers sa grand-mère et a déclaré qu’elle ne sera jamais oubliée.

Elle a écrit: « Repose en puissance, mon ange quand elle est née, les médecins ont dit qu’elle ne vivrait pas au-delà de quelques années à cause d’une valvule cardiaque défectueuse, mais mon grand-mère a vécu et comment. Elle a travaillé tous les jours jusqu’à l’âge de 85 ans. , allant travailler à 7 heures du matin avec ses talons blocs et ses cheveux roux. Elle m’a inspiré chaque jour pour faire ce que j’aime et je suis tellement reconnaissante d’avoir grandi en profitant de son énergie et de sa lumière. Elle avait les mains les plus douces pour tenir, a donné les meilleurs massages des jambes, elle était une lectrice autoproclamée (et très politiquement incorrecte) de paume et n’a jamais manqué de me faire rire. La vie de notre famille. Tu es trop aimé pour être jamais oublié Dadi – je t’aime tellement de. »

Découvrez son message émotionnel:

La mère de l’acteur de Bollywood Chunky Panday, Snehlata Panday, est décédée samedi matin (10 juillet). Ce jour-là, l’acteur a été vu devant le domicile de sa défunte mère avec sa femme Bhavna et ses filles Ananya et Rysa. L’acteur Chunky Panday avait l’air visiblement secoué par la tragédie mais a gardé son sang-froid en public. Ses filles Ananya Panday et Rysa semblaient également profondément attristées par le décès de leur grand-mère.

De nombreuses célébrités telles que Sameer Soni, Neelam Kothari, Deanne Panday et Sohail Khan avaient visité la résidence de la mère de Chunky pour lui rendre hommage.