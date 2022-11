Vous êtes sous contrôle : les élites françaises craignent les États-Unis en privé et de nouvelles recherches expliquent pourquoi

Les services de renseignement s’inquiètent davantage de la guerre économique américaine que du terrorisme ou de la perspective d’une confrontation avec la Russie ou la Chine

Une nouvelle étude publiée par l’Ecole de Guerre Economique de France a révélé des découvertes extraordinaires sur qui et ce que les services de renseignement français craignent le plus en ce qui concerne les menaces pesant sur l’économie du pays.

Les résultats sont basés sur des recherches approfondies et des entretiens avec des experts français du renseignement, y compris des représentants d’agences d’espionnage, et reflètent ainsi les positions et la pensée de spécialistes dans le domaine sous-étudié de la guerre économique. Leur point de vue collectif est très clair : 97 % considèrent les États-Unis comme la puissance étrangère qui « menace le plus » les « intérêts économiques » de Paris.

Qui est votre véritable ennemi ?

La recherche a été menée pour répondre à la question, « Que va devenir la France dans un contexte de guerre économique de plus en plus exacerbé ?. Cette question est devenue de plus en plus urgente pour l’UE car les sanctions occidentales sur les exportations de Moscou, en particulier énergétiques, ont eu un effet catastrophique sur les pays européens, mais n’ont pas eu l’effet prévu sur la Russie. Ils n’ont pas non plus nui aux États-Unis, le pays qui pousse le plus agressivement à ces mesures.

Pourtant, la question ne se pose pas dans les autres capitales de l’UE. C’est précisément l’échec à l’échelle du continent, ou du moins la réticence, à considérer la “des répercussions négatives sur la vie quotidienne” des citoyens européens qui a inspiré le rapport de l’Ecole de Guerre Economique.

Comme l’explique Christian Harbulot, l’auteur principal du rapport, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a “vivait dans un état de non-dit”, comme d’autres pays européens.

A l’issue de ce conflit, la “peur manifeste” des élites françaises face à la prise du pouvoir en France par le Parti communiste « a fortement incité une partie de la classe politique à placer notre sécurité entre les mains des États-Unis, notamment en appelant à l’établissement de bases militaires permanentes en France.

« Il va sans dire que tout a son prix. La compensation de cette aide outre-Atlantique devait nous faire entrer dans un état de dépendance globale – monétaire, financière, technologique – vis-à-vis des Etats-Unis. dit Harbulot. Et à part 1958 – 1965 où le général Charles de Gaulle a tenté d’accroître l’autonomie de Paris vis-à-vis de Washington et de l’OTAN, les dirigeants français ont « tombé dans le rang ».

PHOTO DE FICHIER. Rencontre du président américain Richard Nixon et du président français Charles de Gaulle à Paris, France, mars 1969.

Cette acceptation signifie qu’en dehors de rares scandales publics tels que la vente d’actifs français à des entreprises américaines ou l’annulation par l’Australie de son achat de sous-marins de fabrication française au profit d’un accord controversé avec les États-Unis et le Royaume-Uni (AUKUS), il y a peu de reconnaissance – disons seule discussion – dans le courant dominant sur la façon dont Washington exerce un degré significatif de contrôle sur l’économie française, et donc sur la politique.

En conséquence, les politiciens et le public peinent à identifier “qui est leur ennemi” est vraiment. “Dans les sphères de pouvoir” à travers l’Europe, dit Harbulot, “il est de coutume de passer sous silence ce genre de problème”, et la guerre économique reste un « affrontement souterrain qui précède, accompagne puis prend le relais des conflits militaires classiques ».

Cela signifie à son tour tout débat sur « hostilité ou nocivité » dans les relations de l’Europe avec Washington passe à côté du point sous-jacent que « Les États-Unis cherchent à assurer leur suprématie sur le monde, sans s’afficher comme un empire traditionnel.

L’UE pourrait avoir un excédent commercial de 150 milliards d’euros avec les États-Unis, mais ces derniers ne laisseraient jamais volontairement cet avantage économique se traduire par une « autonomie stratégique » par rapport à eux. Et ce gain est réalisé dans un contexte constant de – et plus que compensé par – “forte pression géopolitique et militaire” des États-Unis à tout moment.

J’espionne avec mes Five Eyes

Harbulot estime que «l’état du non-dit» est encore plus prononcé en Allemagne, comme Berlin “cherche à établir une nouvelle forme de suprématie au sein de l’Europe” en raison de sa dépendance aux États-Unis.

Comme la France “n’est pas dans une phase de montée en puissance mais plutôt dans une recherche de préservation de son pouvoir” – une situation “très différente” – cela devrait signifier que les Français peuvent plus facilement reconnaître et admettre leur dépendance toxique à l’égard de Washington, et la considérer comme un problème qui doit être résolu.

Il est certainement difficile d’imaginer un rapport aussi éclairant et honnête produit par un institut universitaire basé à Berlin, bien que le pays soit le plus durement touché par les sanctions anti-russes. Certains analystes ont parlé d’une possible désindustrialisation de l’Allemagne, car son incapacité à alimenter des secteurs économiques à forte intensité énergétique a détruit son excédent commercial de 30 ans – peut-être pour toujours.

Mais outre une “dépendance” de la France vis-à-vis de Washington différente de celle de l’Allemagne, Paris a d’autres raisons de cultiver une “culture du combat économique” et de suivre de très près les “intérêts étrangers” qui nuisent à l’économie et aux entreprises du pays.

Le palais de l’Elysée.

Un ordre d’espionnage de la National Security Agency des États-Unis envoyé à d’autres membres du réseau mondial d’espionnage Five Eyes – Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni – publié par WikiLeaks, montre que depuis au moins 2002, Washington a publié ses alliés anglophones ” demandes d’information », recherchant toutes les informations qu’ils peuvent trouver sur les activités économiques des entreprises françaises, les politiques économiques et commerciales du gouvernement français et les vues de Paris sur les sommets annuels du G8 et du G20.

Tout ce qui est découvert est partagé avec les principaux décideurs et départements économiques américains, y compris la Réserve fédérale et le Trésor, ainsi qu’avec les agences de renseignement, telles que la CIA. Une autre version classifiée de WikiLeaks montre que ce dernier – entre novembre 2011 et juillet 2012 – a employé des espions de l’autre côté des Five Eyes (OREA) pour infiltrer et surveiller les campagnes des partis et des candidats à l’élection présidentielle française.

Washington était particulièrement inquiet d’une victoire du Parti socialiste et recherchait donc des informations sur une variété de sujets, “pour préparer les principaux décideurs politiques américains au paysage politique français post-électoral et à l’impact potentiel sur les relations américano-françaises.” Un intérêt particulier était “les opinions des candidats à la présidence sur l’économie française, quelles politiques économiques actuelles… ils considèrent comme ne fonctionnant pas, et quelles politiques… ils promeuvent pour aider à stimuler les perspectives de croissance économique de la France[.]”

La CIA était également très intéressée par la “vues et caractérisation” des États-Unis de la part des candidats à la présidence, et tout effort de leur part et des partis qu’ils représentaient pour “contacter les dirigeants d’autres pays”, y compris certains des États qui forment le réseau Five Eyes lui-même.

Naturellement, ces membres ne sauraient pas que leurs amis à Washington et dans d’autres capitales des Five Eyes les espionneraient pendant qu’ils espionnaient la France.

Ce n’est clairement pas pour rien que le grand stratège américain vétéran et ancien secrétaire d’État Henry Kissinger a un jour fait remarquer : “Être un ennemi de l’Amérique peut être dangereux, mais être un ami est fatal.”