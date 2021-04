Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré mardi aux 12 clubs séparatistes de Super League européenne qu’ils ne pouvaient pas être « à moitié dedans, à moitié » du système de football établi et qu’ils devaient faire face à la réalité de leur décision.

Le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool et la Juventus font partie des membres de la nouvelle ligue proposée, mais l’UEFA a menacé de les interdire de la compétition nationale et internationale et a juré de lutter contre cette décision.

« Si certains choisissent de suivre leur propre chemin, ils doivent vivre avec les conséquences de leur choix, ils sont responsables de leur choix – concrètement, cela signifie que vous êtes ou que vous êtes absent. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors. . Cela doit être absolument clair », a déclaré Infantino au congrès de l’UEFA à Montreux, en Suisse.

Les commentaires d’Infantino sont intervenus après que la Super League ait appelé lundi à des discussions avec l’UEFA et la FIFA sur la place de leur nouvelle compétition dans «l’écosystème» du football.

Le responsable de la FIFA, ancien secrétaire général de l’UEFA, a réitéré son opposition au projet de séparation.

« Nous ne pouvons que désapprouver fortement une Super League qui est un magasin fermé, en rupture avec les institutions actuelles », a déclaré Infantino.

« Sans aucun doute la désapprobation de la FIFA. Un soutien total à l’UEFA.

« Nous espérons que tout reviendra à la normale, que tout sera réglé, mais toujours avec respect, toujours avec solidarité et avec les intérêts du football national, européen et mondial. »

Pendant ce temps, Nadine Kessler, responsable du football féminin de l’UEFA, a déclaré qu’une Super League européenne en échappée nuirait au football féminin.

« La nouvelle arrive sans aucune consultation et à un moment où la Ligue des champions féminine de l’UEFA est sur le point de voir un changement transformateur à partir de l’été prochain », Kessler a déclaré dans une lettre ouverte publié sur Twitter.

« En d’autres termes, c’est une menace directe pour tous les plans que nous avons soigneusement élaborés, avec la CEA, vos clubs et les ligues pour la nouvelle Ligue des champions féminine.

«Une telle évolution serait tout aussi dévastatrice pour les ligues nationales qui ont fait d’énormes efforts pour professionnaliser le football féminin.

« Toutes les grandes étapes franchies ces dernières années, y compris les difficultés de nombreux joueurs passés avant pour que notre jeu devienne une profession, auront moins de chances de devenir réalité.

« Peu importe comment vous vous décidez, votre opinion en tant que joueuse, en tant que championne de football féminin compte. La valeur de notre sport à un moment où la cupidité semble éclipser les besoins plus larges de la société et du football dans son ensemble. La solidarité compte! «