"Vous êtes notre gardien": Demande de « protection » de M Kharge à Jagdeep Dhankhar

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, s’est plaint aujourd’hui auprès du président du Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, du fait que l’opposition n’a pas suffisamment d’occasions d’exprimer son point de vue sur divers sujets à l’intérieur de la Chambre, et a demandé que les caméras à l’intérieur du Parlement, qui retransmettent en direct les débats, devraient concentrez-vous également sur les députés de l’opposition lorsqu’ils s’expriment.

« Nous n’avons pas cette chance à l’extérieur. Nous en avons ici, alors s’il vous plaît, laissez-nous l’avoir », a-t-il déclaré lundi en s’adressant au Rajya Sabha le premier jour de la session extraordinaire du Parlement. Tous les députés devraient avoir la liberté de s’exprimer même s’il peut parfois se tromper, a déclaré M. Kharge à M. Dhankhar. « Même pour mes petites erreurs, vous me punissez durement. Ils (les députés du BJP) font des erreurs tellement énormes, le pays tout entier vous regarde, mais vous pardonnez tout. Je vous demande d’équilibrer les deux », a-t-il déclaré.

Ce qui est mentionné ici envoie également un message à l’extérieur, à savoir que les problèmes du peuple sont discutés, a-t-il déclaré, ajoutant que le « travail constitutionnel » que les députés accomplissent à la Chambre devrait être encouragé par lui et également par le gouvernement.

« Vous êtes notre gardien. S’il y a une injustice à notre encontre, c’est vous qui êtes censé nous protéger. Nous sommes si peu nombreux, si tous (les députés de la coalition au pouvoir, la NDA) commencent à nous attaquer, alors nous crierons à vous », a-t-il déclaré lors d’un échange léger avec M. Dhankhar, soulignant que sa protection était nécessaire.

Mallikarjun Kharge a également parlé de la violence ethnique à Manipur, affirmant que l’opposition avait beaucoup essayé pour que le Premier ministre fasse une déclaration à ce sujet dans la maison. M. Dhankhar a déclaré que lui aussi avait tenté d’engager une discussion sur le Manipur à la maison. « Le problème est que le Premier ministre ne vous écoute même pas », a rétorqué M. Kharge, ajoutant que chaque fois que l’opposition le regarde, il les regarde (les dirigeants du BJP). M. Dhankhar a immédiatement répliqué en disant : «principal majboor nahin, majboot hoon (Je ne suis pas impuissant, je suis fortifié). »

M. Kharge a déclaré que les projets de loi ne sont plus envoyés aux comités permanents pour examen, ce qui devrait être fait. « C’est votre droit. Signaler les problèmes dans les projets de loi et les envoyer aux commissions permanentes », a-t-il déclaré. Le président du Congrès a souligné que 71 % des projets de loi ont été envoyés aux commissions permanentes entre 2009 et 2014, lorsque l’UPA était au pouvoir. Il est tombé à 27 % entre 2014 et 2019, puis à 13 %.

Le président du Congrès a commencé son discours par un poème en hindi s’adressant au Centre.

« Si tu veux changer quelque chose, alors change la situation

Qu’est-ce qu’on accomplit en changeant les noms comme celui-ci ?

Si vous voulez donner quelque chose, donnez du travail aux jeunes

Qu’obtient-on en mettant tout le monde au chômage ?

Essayez d’élargir un peu votre cœur

Qu’obtient-on en tuant des gens ?

Si vous ne pouvez rien faire, quittez votre chaise.

Qu’est-ce qu’on accomplit en se faisant peur ?

Vous êtes fier de votre règle

Qu’est-ce qu’on accomplit en intimidant les gens ? », a-t-il lu dans un journal.

बदलना है तो अब हालात बदलो

Qu’est-ce que c’est que ça? देना है तो युवाओं को रोजगार दो

Est-ce que c’est votre affaire? दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो

Est-ce que c’est votre affaire? कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो

बात-बात पर डराने से क्या होता है? अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें… pic.twitter.com/VT0rPCKWAp – Mallikarjun Kharge (@kharge) 18 septembre 2023

Les solides pierres de fondation qui soutiennent une structure ne sont visibles par personne, seul le nom sur le mur l’est, a déclaré M. Kharge dans une apparente moquerie au Premier ministre Modi, sans le nommer.

Il a également déclaré que le gouvernement se concentrait sur l’affaiblissement de l’opposition « forte » par le biais d’agences centrales comme le CBI et l’ED.

» Nehru ji pense que l’absence d’une opposition forte signifie qu’il y a des inconvénients importants dans le système. S’il n’y a pas d’opposition forte, ce n’est pas bien. Maintenant qu’il y a une opposition forte, l’accent est mis sur son affaiblissement à travers l’ED. CBI… Emmenez-les (dans leur propre parti), mettez-les dans une machine à laver et quand ils en ressortent tout propres, rendez-les permanents (dans son propre parti). Vous pouvez voir ce qui se passe aujourd’hui. Le Premier ministre vient au Parlement. rarement et quand il le fait, il part après en avoir fait un événement », a déclaré M. Kharge.

Se souvenant de Jawaharlal Nehru et de sa contribution à l’édification de la nation, le chef du Congrès a déclaré : « Nehru ji a dirigé l’Inde pendant des moments difficiles. Il a été en prison pendant 14 ans pour l’indépendance de l’Inde. Rien de nouveau ne se produira si nous passons à un nouveau parlement. …’ Le BJP devrait cesser de dire des choses (humiliantes) à son sujet, a-t-il déclaré.

M. Kharge a également allégué que le Premier ministre Modi n’avait fait des déclarations que deux fois au Lok Sabha et a comparé ce chiffre avec les anciens Premiers ministres Atal Bihari Vajpayee et Manmohan Singh.

« Atal Bihari Vajpayee a fait une déclaration 21 fois, Manmohan Singh a fait 30 fois au cours de son mandat », a déclaré M. Kharge. « Cependant, hormis quelques ‘commentaires de circonspection’, le Premier ministre Modi n’a fait sa déclaration qu’à deux reprises », a-t-il ajouté.